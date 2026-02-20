T20 ورلڈ کپ 2026: زمبابوے کے سکندر رضا نے روہت شرما کا ریکارڈ توڑ دیا
سکندر رضا نے زمبابوے کی جیت میں اہم کردار ادا کیا، 26 گیندوں پر 45 رنز بناکر پلیئر آف دی میچ کا اعزاز حاصل کیا۔
حیدرآباد: کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں زمبابوے نے اپنے آخری T20 ورلڈ کپ 2026 کے گروپ میچ میں سری لنکا کو چھ وکٹوں سے شکست دے دی۔ زمبابوے کے کپتان سکندر رضا فتح کے ہیرو رہے۔ رضا نے 26 گیندوں پر دو چوکوں اور ایک چھکے کی مدد سے 45 رنز بنائے۔ ان کی اننگز کی بدولت زمبابوے نے 182 رنز کا ہدف تین گیندیں باقی رہ کر حاصل کر لیا۔ اپنی شاندار اننگز کے ساتھ رضا نے سابق بھارتی کرکٹ کپتان روہت شرما کا ریکارڈ بھی توڑ دیا اور پلیئر آف دی میچ (POTM) کا اعزاز حاصل کیا۔
رضا نے روہت کا ریکارڈ توڑ دیا
رپورٹس کے مطابق رضا آئی سی سی ایونٹ میں پلیئر آف دی میچ (POTM) ایوارڈ جیتنے والے سب سے معمر کپتان بھی بن گئے ہیں۔ انہوں نے سابق ہندوستانی کپتان کا ریکارڈ توڑ دیا، جنہوں نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2025 کے فائنل میں نیوزی لینڈ کے خلاف 76 رنز کی اننگز کھیل کر یہ اعزاز حاصل کیا۔ اس وقت روہت کی عمر 37 سال اور 331 دن تھی، جب کہ رضا اس وقت 39 سال اور 301 دن کے ہیں۔
رضا نے شعیب ملک کو بھی پیچھے چھوڑ دیا
رضا T20 ورلڈ کپ 2026 میں پلیئر آف دی میچ (POTM) ایوارڈ جیتنے والے دوسرے سب سے معمر کھلاڑی بھی بن گئے ہیں، انہوں نے پاکستان کے سابق بلے باز شعیب ملک کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اب اس فہرست میں ان سے آگے صرف سنتھ جے سوریا ہیں۔ سری لنکن بلے باز نے یہ کارنامہ 39 سال 345 دن کی عمر میں انجام دیا جب کہ ملک نے یہ کارنامہ 39 سال 279 دن کی عمر میں اس وقت انجام دیا جب انہوں نے POTM ایوارڈ جیتا۔
برائن بینیٹ نے بھی فتح میں اہم کردار ادا کیا
رضا کے علاوہ زمبابوے کے اوپنر برائن بینیٹ نے بھی فتح میں اہم کردار ادا کیا، انہوں نے 48 گیندوں پر آٹھ چوکوں کی مدد سے 63 رنز بنائے۔ بلیسنگ مزاربانی، بریڈ ایونز اور گریم کریمر تینوں نے دو دو وکٹیں حاصل کرتے ہوئے گیند بازی کو چمکایا۔ سری لنکا کی جانب سے پاتھم نسانکا نے سب سے زیادہ 41 گیندوں پر 62 رنز بنائے لیکن ان کی اننگز رائیگاں گئی کیونکہ ٹیم ہدف کا دفاع کرنے میں ناکام رہی۔ صرف دلشان مدوشنکا نے 7 سے کم اکانومی ریٹ پر گیند کی، جب کہ دیگر بالر مہنگے ثابت ہوئے۔