بھارت-پاکستان میچ تنازعہ کے حل سے سب سے زیادہ فائدہ کسے ہوا؟
حکومت پاکستان نے کرکٹ ٹیم کو 15 فروری کو بھارت کے خلاف کھیلنے کی اجازت دے دی ہے۔
Published : February 10, 2026 at 3:06 PM IST
پاکستانی حکومت کی طرف سے چار فروری کو بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کے فیصلے کے بعد پیدا ہونے والا تنازعہ نو فروری کی رات اس وقت ختم ہو گیا جب وزیر اعظم شہباز شریف نے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دیتے ہوئے کہا کہ انہیں کئی کرکٹ بورڈز بشمول سری لنکا، بنگلہ دیش اور یو ایس کرکٹ بورڈ نے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی درخواست کی تھی۔ جس کے بعد حکومت پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی اجازت دے دی۔ اس سے قبل انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا۔
سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے تنازع کے حل سے سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اس سے آئی سی سی کے براڈکاسٹروں (جیو ہاٹ اسٹار اور اسٹار اسپورٹس) کو فائدہ ہوگا، جو اس ورلڈ کپ کے میڈیا حقوق رکھتے ہیں۔ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاک بھارت میچ سے آئی سی سی 174 ملین امریکی ڈالر کے نقصان سے بچ گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ تخمینہ نقصان براڈکاسٹرز کے گیٹ منی اور دیگر اسپانسر شپ پر مبنی تھا۔
دوسری جانب اگر ہم اس پورے تنازع کو حل کرنے کے بعد آئی سی سی کی جاری کردہ پریس ریلیز کو پڑھیں تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بنگلہ دیش کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ یہ معاملہ پاکستان اور آئی سی سی کے درمیان تھا۔ چونکہ پاکستان نے دعویٰ کیا کہ اس نے بنگلہ دیش کے لیے یہ اہم فیصلہ لیا ہے، آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے لیے تین بڑے امدادی اقدامات کا اعلان کیا۔ جس کے بعد بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا اور بھارت کے خلاف میچ کھیلنے کی درخواست کی۔
بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو فائدہ ہوا
اتوار، نو فروری کو، انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل (آئی سی سی)، پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی)، اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ (بی سی بی) کے درمیان میٹنگ ہوئی۔ جس میں تمام تنازعات کے حل اور مستقبل میں کرکٹ کو درست سمت میں لے جانے کے لیے بات چیت کی گئی۔
پی سی بی اور بی سی بی کے ساتھ بات چیت کے بعد آئی سی سی نے ایک پریس ریلیز میں کہا کہ بنگلہ دیش کو 2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت نہ کرنے پر جرمانہ ادا نہیں کرنا گا، اور اسے 2028 سے 2031 کے درمیان منعقد ہونے والے آئی سی سی ایونٹ کی میزبانی کے حقوق بھی دیے جائیں گے۔بنگلہ دیش کو آئی سی سی سے سالانہ ریونیو بھی ملے گا۔
اس سے قبل یہ کہا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا بائیکاٹ کرنے سے ان کی سالانہ آمدنی میں کمی سمیت کچھ پابندیاں لگ سکتی ہیں۔ تاہم، آئی سی سی نے اب ایک باضابطہ بیان جاری کیا ہے جس میں بنگلہ دیش کو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ ان کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک نہیں کیا جائے گا۔
تنازعہ کب اور کہاں سے شروع ہوا؟
واضح رہے کہ مستفیض الرحمان کو آئی پی ایل سے باہر کیے جانے کے بعد بنگلہ دیش کی حکومت نے بھارت میں سیکیورٹی خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے 2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے اپنی ٹیم بھارت بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ جس کے بعد آئی سی سی نے اسکاٹ لینڈ کو ان کی جگہ ٹورنامنٹ میں شامل کیا۔
اس کے بعد پاکستان نے آئی سی سی کے اس اقدام کو دوہرا معیار قرار دے کر اور بنگلہ دیش کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا جس کے بعد کرکٹ میں ایک نیا تنازعہ کھڑا ہوگیا۔
