ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026: امریکہ نے نیدرلینڈز کو 93 رنز سے شکست دے دی
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں امریکہ نے نیدرلینڈز کو 93 رنز سے شکست دے دی۔ ہرمیت نے ٹیم کیلئے سب سے زیادہ چار وکٹ لیے۔
Published : February 14, 2026 at 7:12 AM IST
چنئی: امریکہ نے جمعہ کو آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے گروپ اے کے میچ میں نیدرلینڈز کو 93 رنز سے شکست دے دی۔ نیدرلینڈ کے کپتان سکاٹ ایڈورڈز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا۔ امریکہ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں چھ وکٹوں کے نقصان پر 196 رنز بنائے۔ 197 رنز کے ہدف کے تعاقب میں نیدرلینڈز کی ٹیم 15.5 اوورز میں 103 رنز پر آل آؤٹ ہو گئی اور میچ 93 رنز سے ہار گئی۔
پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے امریکہ نے سیتیجا مکلا (79) کی نصف سنچری اور شبھم رانجنے کے ناقابل شکست 48 رنز کی بدولت نیدرلینڈز کے خلاف چھ وکٹوں پر 196 رنز کا بڑا اسکور کھڑا کر دیا۔
مکلا نے اپنی 51 گیندوں کی اننگز میں پانچ چوکے اور چار چھکے لگائے، جب کہ شبھم رانجنے نے 24 گیندوں کی اننگز میں تین چوکے اور دو چھکے لگائے۔ کپتان مونک پٹیل نے 36 اور شیان جہانگیر نے 20 رنز بنائے۔
نیدرلینڈ کے بلے بازوں کی فلاپ کارکردگی
اس میچ میں نیدرلینڈ کی طرف سے 197 رنز کا تعاقب کرنے کے لیے مائیکل لیویٹ اور میکس او ڈاؤڈ میدان میں آئے۔ لیویٹ نے تین اور او ڈاؤڈ نے 13 رنز بنائے۔ اس کے بعد ٹیم کی وکٹیں یکے بعد دیگرے گرتی رہیں۔ نیدرلینڈ کی جانب سے کوئی بھی بلے باز 25 رنز سے زیادہ رن نہیں بنا پایا۔
ٹیم کی جانب سے باس ڈی لیڈے نے سب سے زیادہ رنز بنائے۔ انہوں نے 17 گیندوں میں ایک چوکے اور ایک چھکے کی مدد سے 23 رنز بنائے جب کہ کپتان اسکاٹ ایڈورڈز نے 14 گیندوں میں دو چوکوں کی مدد سے 20 رنز بنائے۔ نیدرلینڈ کے بلے بازوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے ٹیم ہار گئی۔
ہرمیت سنگھ نے چار وکٹیں حاصل کیں
امریکہ کی جانب سے ہرمیت سنگھ نے شاندار بولنگ کی اور سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کیں۔ ہرمیت نے چار اوور میں 21 رن دے کر چار وکٹیں حاصل کیں۔ ہرمیت کے علاوہ محمد محسن اور شیڈلی وین شالک وِک نے دو دو وکٹیں حاصل کیں جب کہ نوستش کینجیگے نے ایک وکٹ حاصل کی۔
