ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ: پانچویں دن آسٹریلیا کے کھیل کا آغاز، افغانستان کے لیے کرو یا مرو جیسا مقابلہ
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے پانچویں روز تین بڑے میچ کھیلے جائیں گے جن میں سب سے اہم میچ افغانستان اور جنوبی افریقہ کا ہوگا۔
ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے، ٹورنامنٹ کا جوش و خروش بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس میگا ایونٹ کے پانچویں دن (دس فروری) کو تین میچز کھیلے جائیں گے۔ سب سے اہم میچ افغانستان اور جنوبی افریقہ کے بیچ ہوگا، دوسرے میچ میں آسٹریلیا کا مقابلہ آئرلینڈ اور تیسرے میں انگلینڈ کا مقابلہ ویسٹ انڈیز سے ہوگا۔
افغانستان بمقابلہ جنوبی افریقہ
آج کا پہلا میچ افغانستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ بھارتی وقت کے مطابق صبح 11 بجے شروع ہوگا۔ یہ میچ افغانستان کے لیے کرو یا مرو جیسا ہے۔ کیوں کہ میچ ہارنے سے وہ ٹورنامنٹ سے تقریباً باہر ہو جائے گا۔
گروپ ڈی جسے گروپ آف ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے، کے اپنے پہلے میچ میں افغانستان کو چنئی میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں پانچ وکٹوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن وہ احمد آباد میں اپنی قسمت بدلتے کی کوشش کریں گے۔ دریں اثنا، جنوبی افریقہ ٹورنامنٹ کی اپنی دوسری جیت کے لیے کوشاں ہو گا۔ اس نے اپنے افتتاحی میچ میں کینیڈا کو 56 رنز سے شکست دی تھی۔ دونوں ٹیموں نے اب تک صرف تین ٹی ٹوئنٹی کھیلے ہیں، تینوں میں جنوبی افریقہ کو کامیابی ملی ہے۔
دونوں ٹیموں کے اسکواڈز
جنوبی افریقہ: ایڈن مارکرم (کپتان)، کوربن بوش، ڈیولڈ بریوس، کوئنٹن ڈی کاک، مارکو جانسن، جارج لنڈے، کیشو مہاراج، کوینا مفاکا، ڈیوڈ ملر، لونگی نگیڈی، اینریچ نورٹجے، کاگیسو ربادا، ریان رکیلٹن، جیسن اسمتھ، ٹرسٹان۔
افغانستان: راشد خان (کپتان)، نور احمد، عبداللہ احمد زئی، صدیق اللہ اتل، فضل حق فاروقی، رحمن اللہ گرباز، نوین الحق، محمد اسحاق رحیمی، شاہد اللہ کمال، محمد نبی، گلبدین نائب، عظمت اللہ عمرزئی، مجیب الرحمان، درویش رسولی، آئی ایس پی آر۔
آسٹریلیا بمقابلہ آئرلینڈ
10 فروری کو کھیلا جانے والا دوسرا میچ بھی سنسنی خیز ہوگا۔ سال 2021 کی چیمپئن آسٹریلیا اپنی مہم کا آغاز آئرلینڈ کے خلاف میچ کرے گی۔ یہ میچ کولمبو میں پاکستانی وقت کے مطابق سہ پہر تین بجے شروع ہوگا۔ آئرلینڈ اپنا پہلا میچ سری لنکا سے ہار گیا تھا۔ مچل مارش آسٹریلوی ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں جیسے وہ دو سال پہلے کرتے تھے۔
آسٹریلیا اور آئرلینڈ کے درمیان ہونے والے ریکارڈ پر نظر ڈالنے سے واضح طور پر آسٹریلیا کا غلبہ ظاہر ہوتا ہے۔ کیونکہ دونوں ٹیمیں اب تک صرف دو ٹی ٹوئنٹی میچوں میں آمنے سامنے آئی ہیں اور دونوں میں آسٹرلیا نے کامیابی حاصل کی۔
دونوں ٹیموں کے اسکواڈز
آسٹریلیا: مچل مارش (کپتان)، زیویئر بارٹلیٹ، کوپر کونولی، ٹم ڈیوڈ، بین ڈوارشوئس، کیمرون گرین، ناتھن ایلس، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلیس، میتھیو کوہنیمن، گلین میکسویل، میتھیو رینشا، مارکس اسٹوئنس، ایڈم زمپا۔
آئرلینڈ: پال اسٹرلنگ (کپتان)، مارک ایڈیئر، راس ایڈیئر، بین کیلیٹز، کرٹس کیمفر، گیرتھ ڈیلنی، جارج ڈوکریل، میتھیو ہمفریز، جوش لٹل، بیری میک کارتھی، ہیری ٹییکٹر، ٹم ٹییکٹر، لورکن ٹکر، بین وائٹ، کریگ ینگ۔
انگلیڈ بمقابلہ ویسٹ انڈیز
اپنی اپنی مہم کے ابتدائی میچ جیتنے کے بعد، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز آج ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں گروپ سی کے ایک میچ میں آمنے سامنے ہوں گے۔ ٹورنامنٹ کے اپنے پہلے میچ میں انگلینڈ نے نیپال کو چار رنز سے شکست دے کر سنسنی خیز جیت حاصل کی۔ جب کہ ویسٹ انڈیز نے اپنے ابتدائی میچ میں سکاٹ لینڈ کو باآسانی 35 رنز سے شکست دے دی تھی۔
انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز ان تین ٹیموں میں سے دو ہیں جنہوں نے دو بار ٹورنامنٹ جیتا ہے۔ دونوں ٹیمیں ریکارڈ پر برابر ہیں۔ یہ دونوں ٹیمیں اب تک 38 بار آمنے سامنے ہو چکی ہیں، جس میں انگلینڈ نے 19 بار اور ویسٹ انڈیز نے 18 بار جیتا، ایک میچ ڈرا پر ختم ہوا۔
دونوں ٹیموں کے اسکواڈز
انگلینڈ: ہیری بروک (کپتان)، ریحان احمد، جوفرا آرچر، ٹام بینٹن، جیکب بیتھل، جوس بٹلر، سیم کرن، لیام ڈاسن، بین ڈکٹ، ول جیکس، جیمی اوورٹن، عادل راشد، فل سالٹ، جوش ٹونگ، لیوک ووڈ۔
ویسٹ انڈیز: شائی ہوپ (کپتان)، شمرون ہیٹمائر، جانسن چارلس، روسٹن چیس، میتھیو فورڈ، جیسن ہولڈر، اکیل ہوسین، شمر جوزف، برینڈن کنگ، گڈاکیش موتی، روومین پاول، شیرفین ردرفورڈ، کوئنٹن سیمپسن، جیڈن سیلز، روماریو۔
