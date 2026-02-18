ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 سپر 8 کا شیڈول، جانیں کب اور کہاں ہونگے مقابلے؟
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 میں 21 فروری سے یکم مارچ تک کل 12 میچ کھیلے جائیں گے۔
Published : February 18, 2026 at 10:50 PM IST
نمیبیا کے خلاف پاکستان کی فتح نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے کا ماحول بنا دیا ہے۔ اس راؤنڈ میں تمام آٹھ ٹیمیں سیمی فائنل میں جگہ کے لیے مدمقابل ہوں گی۔ سپر 8 راؤنڈ 21 فروری کو شروع ہوگا اور یکم مارچ تک چلے گا۔ یہ میچز بھارت اور سری لنکا کے مقامات پر کھیلے جائیں گے۔
سپر 8 ٹیمیں۔
ہر 20 ٹیموں کے گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئیں۔ کوالیفائنگ ٹیمیں بھارت، ویسٹ انڈیز، زمبابوے، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، سری لنکا، انگلینڈ اور پاکستان ہیں۔
سپر 8 گروپس
آٹھ ٹیموں کو چار چار کے دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ 1 میں بھارت، ویسٹ انڈیز، زمبابوے اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، ان کے تمام میچ بھارت میں کھیلے جائیں گے۔ گروپ 2 میں نیوزی لینڈ، سری لنکا، انگلینڈ اور پاکستان شامل ہیں، ان کے میچ شریک میزبان سری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔
...and then there were SUPER 8 😍🤳— Star Sports (@StarSportsIndia) February 18, 2026
Which four teams will make it to the semi-finals? 🤔
ICC Men's #T20WorldCup 2026 👉 SUPER 8 STAGE starts SAT, 21st FEB pic.twitter.com/CzT7Wbrqil
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سپر 8 شیڈول
21 فروری - نیوزی لینڈ بمقابلہ پاکستان - کولمبو
22 فروری - انگلینڈ بمقابلہ سری لنکا - پالیکیلے
22 فروری - ہندوستان بمقابلہ جنوبی افریقہ - احمد آباد
23 فروری - زمبابوے بمقابلہ ویسٹ انڈیز - ممبئی
24 فروری - انگلینڈ بمقابلہ پاکستان - پالیکیلے
25 فروری - نیوزی لینڈ بمقابلہ سری لنکا - کولمبو
26 فروری - ویسٹ انڈیز بمقابلہ جنوبی افریقہ - احمد آباد
26 فروری - ہندوستان بمقابلہ زمبابوے - چنئی
27 فروری - انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ - کولمبو
28 فروری - پاکستان بمقابلہ سری لنکا - پالیکیلے
1 مارچ - زمبابوے بمقابلہ جنوبی افریقہ - دہلی
1 مارچ - ہندوستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز - کولکتہ
سپر 8s میں چار سیمی فائنلسٹ کا تعین کیا جائے گا، ہر گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں ناک آؤٹ راؤنڈ تک پہنچیں گی۔ پہلا سیمی فائنل 4 مارچ اور دوسرا 5 مارچ کو کھیلا جائے گا، فائنل 8 مارچ کو ہوگا۔