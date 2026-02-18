ETV Bharat / sports

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 سپر 8 کا شیڈول، جانیں کب اور کہاں ہونگے مقابلے؟

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 میں 21 فروری سے یکم مارچ تک کل 12 میچ کھیلے جائیں گے۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 سپر 8 کا شیڈول، جانیں کب اور کہاں ہونگے مقابلے؟ (Image : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 10:50 PM IST

نمیبیا کے خلاف پاکستان کی فتح نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے کا ماحول بنا دیا ہے۔ اس راؤنڈ میں تمام آٹھ ٹیمیں سیمی فائنل میں جگہ کے لیے مدمقابل ہوں گی۔ سپر 8 راؤنڈ 21 فروری کو شروع ہوگا اور یکم مارچ تک چلے گا۔ یہ میچز بھارت اور سری لنکا کے مقامات پر کھیلے جائیں گے۔

سپر 8 ٹیمیں۔

ہر 20 ٹیموں کے گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئیں۔ کوالیفائنگ ٹیمیں بھارت، ویسٹ انڈیز، زمبابوے، جنوبی افریقہ، نیوزی لینڈ، سری لنکا، انگلینڈ اور پاکستان ہیں۔

سپر 8 گروپس

آٹھ ٹیموں کو چار چار کے دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ 1 میں بھارت، ویسٹ انڈیز، زمبابوے اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، ان کے تمام میچ بھارت میں کھیلے جائیں گے۔ گروپ 2 میں نیوزی لینڈ، سری لنکا، انگلینڈ اور پاکستان شامل ہیں، ان کے میچ شریک میزبان سری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سپر 8 شیڈول

21 فروری - نیوزی لینڈ بمقابلہ پاکستان - کولمبو

22 فروری - انگلینڈ بمقابلہ سری لنکا - پالیکیلے

22 فروری - ہندوستان بمقابلہ جنوبی افریقہ - احمد آباد

23 فروری - زمبابوے بمقابلہ ویسٹ انڈیز - ممبئی

24 فروری - انگلینڈ بمقابلہ پاکستان - پالیکیلے

25 فروری - نیوزی لینڈ بمقابلہ سری لنکا - کولمبو

26 فروری - ویسٹ انڈیز بمقابلہ جنوبی افریقہ - احمد آباد

26 فروری - ہندوستان بمقابلہ زمبابوے - چنئی

27 فروری - انگلینڈ بمقابلہ نیوزی لینڈ - کولمبو

28 فروری - پاکستان بمقابلہ سری لنکا - پالیکیلے

1 مارچ - زمبابوے بمقابلہ جنوبی افریقہ - دہلی

1 مارچ - ہندوستان بمقابلہ ویسٹ انڈیز - کولکتہ

سپر 8s میں چار سیمی فائنلسٹ کا تعین کیا جائے گا، ہر گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں ناک آؤٹ راؤنڈ تک پہنچیں گی۔ پہلا سیمی فائنل 4 مارچ اور دوسرا 5 مارچ کو کھیلا جائے گا، فائنل 8 مارچ کو ہوگا۔

SUPER 8 SCHEDULE
PAKISTAN IN SUPER 8
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026
پاکستان کی فتح
T20 WORLD CUP

