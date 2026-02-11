ETV Bharat / sports

دوسرے سپر اوور میں جنوبی افریقہ کی جیت، افغانستان کو مسلسل دوسری شکست کا کرنا پڑا سامنا

پہلے سپر اوور میں 17 رنز کے دفاع میں ناکامی کے بعد افغانستان دوسرے سپر اوور میں 24 رنز بنانے میں ناکام رہا۔

t20 world cup 2026 south africa beat afghanistan in double super over Urdu News
جنوبی افریقہ نے دوسرے سپر اوور میں میچ جیت لیا (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 11, 2026

حیدرآباد: T20 ورلڈ کپ 2026 کے پانچویں دن جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان پہلا میچ ایک بار پھر تاریخ کے صفحات میں لکھا گیا کیونکہ اس میچ کا نتیجہ ڈبل سپر اوور میں ہوا، جہاں افغانستان کو شکست ہوئی۔ دونوں ٹیموں نے مقررہ 20 اوورز میں 187 رنز بنائے۔

یہ پہلا موقع تھا جب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا کوئی میچ ڈبل سپر اوور میں گیا۔ مجموعی طور پر، یہ ٹورنامنٹ میں پانچواں موقع تھا جب کوئی میچ سپر اوور میں گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں یہ جنوبی افریقہ کی دوسری جیت ہے جبکہ افغانستان کی دوسری شکست جس نے وہ ٹورنامنٹ سے تقریباً باہر کر دیا ہے۔

SOUTH AFRICA AFGHANISTAN SUPER OVER
DOUBLE SUPER OVER IN WORLD CUP
SA VS AFG SUPER OVER
T20 WORLD CUP 2026
SA VS AFG SUPER OVER

ایڈیٹر کی پسند

