دوسرے سپر اوور میں جنوبی افریقہ کی جیت، افغانستان کو مسلسل دوسری شکست کا کرنا پڑا سامنا
پہلے سپر اوور میں 17 رنز کے دفاع میں ناکامی کے بعد افغانستان دوسرے سپر اوور میں 24 رنز بنانے میں ناکام رہا۔
Published : February 11, 2026 at 3:41 PM IST
حیدرآباد: T20 ورلڈ کپ 2026 کے پانچویں دن جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان پہلا میچ ایک بار پھر تاریخ کے صفحات میں لکھا گیا کیونکہ اس میچ کا نتیجہ ڈبل سپر اوور میں ہوا، جہاں افغانستان کو شکست ہوئی۔ دونوں ٹیموں نے مقررہ 20 اوورز میں 187 رنز بنائے۔
یہ پہلا موقع تھا جب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا کوئی میچ ڈبل سپر اوور میں گیا۔ مجموعی طور پر، یہ ٹورنامنٹ میں پانچواں موقع تھا جب کوئی میچ سپر اوور میں گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں یہ جنوبی افریقہ کی دوسری جیت ہے جبکہ افغانستان کی دوسری شکست جس نے وہ ٹورنامنٹ سے تقریباً باہر کر دیا ہے۔
T20 ورلڈ کپ 2026 کے پانچویں دن جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان پہلا میچ ایک بار پھر تاریخ کے صفحات میں لکھا گیا کیونکہ اس میچ کا نتیجہ ڈبل سپر اوور میں ہوا، جہاں افغانستان کو شکست ہوئی۔ دونوں ٹیموں نے مقررہ 20 اوورز میں 187 رنز بنائے۔
یہ پہلا موقع تھا جب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا کوئی میچ ڈبل سپر اوور میں گیا۔ مجموعی طور پر، یہ ٹورنامنٹ میں پانچواں موقع تھا جب کوئی میچ سپر اوور میں گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں یہ جنوبی افریقہ کی دوسری جیت ہے جبکہ افغانستان کی دوسری شکست جس نے وہ ٹورنامنٹ سے تقریباً باہر کر دیا ہے۔
T20 ورلڈ کپ 2026 کے پانچویں دن جنوبی افریقہ اور افغانستان کے درمیان پہلا میچ ایک بار پھر تاریخ کے صفحات میں لکھا گیا کیونکہ اس میچ کا نتیجہ ڈبل سپر اوور میں ہوا، جہاں افغانستان کو شکست ہوئی۔ دونوں ٹیموں نے مقررہ 20 اوورز میں 187 رنز بنائے۔
یہ پہلا موقع تھا جب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا کوئی میچ ڈبل سپر اوور میں گیا۔ مجموعی طور پر، یہ ٹورنامنٹ میں پانچواں موقع تھا جب کوئی میچ سپر اوور میں گیا۔ اس ٹورنامنٹ میں یہ جنوبی افریقہ کی دوسری جیت ہے جبکہ افغانستان کی دوسری شکست جس نے وہ ٹورنامنٹ سے تقریباً باہر کر دیا ہے۔