T20 ورلڈ کپ: امریکی کرکٹرز کو بھارت کے ویزوں کے حصول میں مشکلات کا سامنا، جانیں کیا ہے پورا معاملہ؟
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے بھارت آنے والے پاکستانی نژاد کرکٹرز کو ویزے کے حصول میں مشکلات کا سامنا ہے۔
Published : January 14, 2026 at 2:54 PM IST
حیدرآباد: آئندہ ماہ ہندوستان اور سری لنکا میں منعقد ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے متعلق تنازعہ ختم ہونے کے آثار نظر نہیں آرہے ہیں۔ جب کہ بنگلہ دیش کا مسئلہ ابھی تک حل نہیں ہوا ہے، پاکستانی نژاد امریکی کھلاڑیوں کو ٹورنامنٹ کے لیے بھارت جانے کے لیے ویزے سے انکار کی خبریں منظر عام پر آئی ہیں۔ امریکی ٹی ٹوئنٹی ٹیم میں چار پاکستانی نژاد امریکی کھلاڑی شامل ہیں۔ ان کھلاڑیوں کو ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے بھارت جانا ہے، لیکن ان کے پاسپورٹ پر پاکستان کو ان کی جائے پیدائش بتایا گیا ہے، جو ان کے ویزے کے حصول میں رکاوٹ ہے۔
امریکی کرکٹر کی پوسٹ
یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب امریکی کرکٹر علی خان نے انسٹاگرام پر ایک اسٹوری پوسٹ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ٹورنامنٹ کے لیے ان کی ویزا درخواست مسترد کردی گئی ہے۔ پوسٹ میں علی خان نے اپنے ساتھی ساتھی کے ساتھ ریسٹورنٹ میں کھانے کی تصویر شیئر کرتے ہوئے اس کا کیپشن دیا، ’’ہندوستانی ویزا نہیں ملا، لیکن کے ایف سی جیتا‘‘۔ امریکی ٹیم اس وقت سری لنکا میں ٹورنامنٹ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔
ویزا نہ ملنے کی اصل وجہ کیا ہے؟
میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ 20 رکنی یو ایس ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اسکواڈ میں شامل چار پاکستانی نژاد کھلاڑی علی خان، شایان جہانگیر، محمد محسن اور احسان عادل ہیں۔ چاروں کی پیدائش پاکستان میں ہوئی تھی لیکن اب وہ امریکی شہری ہیں۔ ہندوستانی ویزا قوانین کے تحت، تمام پاکستانی نژاد افراد کو اپنے پیدائشی ملک کے پاسپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے ویزا کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیاسی کشیدگی کے باعث سخت ویزا پالیسی کی وجہ سے ان کھلاڑیوں کو بھارتی ویزے جاری نہیں کیے جا رہے۔
ویزا کلیئرنس کا عمل جاری
تاہم، کرک بز کی ایک رپورٹ کے مطابق، ویزا کلیئرنس کا عمل اب بھی جاری ہے اور کوئی باقاعدہ مسترد نہیں ہوا ہے۔ عہدیداروں نے اشارہ کیا کہ درخواستوں کا ابھی بھی طے شدہ آپریٹنگ طریقہ کار کے مطابق جائزہ لیا جارہا ہے۔ تاہم ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کی تقرری کے وقت ویزے جاری نہیں کیے گئے۔ ہندوستانی سفارت خانے نے امریکی ٹیم مینجمنٹ کو بھی اس سے آگاہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وزارت خارجہ سے اضافی معلومات ملنے کے بعد ویزا کا عمل آگے بڑھے گا۔
پہلے بھی ہو چکا ہے یہ مسئلہ
یہ بات قابل غور ہے کہ پاکستانی نژاد کھلاڑیوں پر مشتمل ویزا درخواستوں کو ان کی قومیت یا ٹیم کی نمائندگی سے قطع نظر اضافی انتظامی جانچ پڑتال کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پاکستانی نژاد کئی کھلاڑی اس سے قبل اس عمل کا سامنا کر چکے ہیں جن میں انگلینڈ کے معین علی اور شعیب بشیر جیسے بین الاقوامی کرکٹرز اور آسٹریلیا کے عثمان خواجہ شامل ہیں۔ اس مسئلہ کا مطلب ہے کہ آٹھ ممالک متاثر ہوں گے۔ امریکہ کے علاوہ متحدہ عرب امارات، عمان، نیپال، کینیڈا، انگلینڈ، زمبابوے اور ہالینڈ کے کھلاڑی پاکستانی نژاد ہیں۔