T20 ورلڈ کپ 2026: پاکستان اور امریکی کھلاڑی ٹاپ اسکوررز اور وکٹ ٹیکرز کی لسٹ میں سرفہرست، بھارتی کھلاڑی کس نمبر پر ہیں؟

T20 ورلڈ کپ 2026 میں سب سے زیادہ اسکور کرنے والے کون: ورلڈ کپ 2026 کا اگلا مرحلہ، سپر ایٹ، 21 فروری سے شروع ہوگا۔

t20 world cup 2026 list of top scorers and wicket takers
صاحبزادہ فرحان اور شیڈلی وین سالک وِک (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 19, 2026 at 11:07 AM IST

4 Min Read
حیدرآباد: بھارت اور سری لنکا کی میزبانی میں ہونے والا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اپنے آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ ٹورنامنٹ کا گروپ مرحلہ تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ اگلے راؤنڈ یعنی سپر ایٹ کے لیے تمام آٹھ ٹیموں کے نام بھی سامنے آ گئے ہیں۔ یہ دور (مرحلہ) 21 فروری سے شروع ہوگا۔ اس مرحلے کے ساتھ، آئیے ان کھلاڑیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے اب تک ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رنز بنائے اور سب سے زیادہ وکٹیں لیں۔

ٹورنامنٹ کے ٹاپ اسکوررز

پاکستان کے اوپنر صاحبزادہ فرحان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں اب تک رنز بنانے کے چارٹ میں سرفہرست ہیں۔ انہوں نے چار میچوں میں 164 کے اسٹرائیک ریٹ سے 220 رنز بنائے ہیں جس میں نمیبیا کے خلاف شاندار سنچری بھی شامل ہے۔ اس فہرست میں دوسرے نمبر پر جنوبی افریقہ کے کپتان ایڈن مارکرم ہیں جنہوں نے چار میچوں میں 187 کے اسٹرائیک ریٹ سے 178 رنز بنائے۔ تیسرے نمبر پر بھارتی بلے باز ایشان کشن ہیں جنہوں نے چار میچوں میں 202 کے اسٹرائیک ریٹ سے 176 رنز بنائے۔

ٹورنامنٹ کے ٹاپ وکٹ لینے والے

اس ورلڈ کپ میں اب تک سب سے زیادہ وکٹیں لینے والا بالر وہ ہے جو ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے انجان تھا لیکن اب ہر کوئی اسے پہچاننے لگا ہے۔ وہ امریکی فاسٹ باؤلر شیڈلی وین سالک وِک ہیں۔ انہوں نے چار میچوں میں 6.80 کے اکانومی ریٹ سے مجموعی طور پر 13 وکٹیں حاصل کیں۔ لیکن ان کی ٹیم امریکہ گروپ مرحلے میں ہی باہر ہو گئی ہے۔ اس لیے اب وہ اپنی وکٹوں کی تعداد میں اضافہ نہیں کر سکیں گے۔

ہندوستان کے پراسرار اسپنر ورون چکرورتی دوسرے نمبر پر ہیں جنہوں نے ان سے چار وکٹیں کم لی ہیں۔ ورون نے چار میچوں میں 5.16 کی اکانومی سے نو وکٹ لیے ہیں اور اب وہ سپر 8s میں اپنی گیند بازی کی صلاحیت کا مظاہرہ کریں گے۔ اس فہرست میں تیسرے نمبر پر اسکاٹ لینڈ کے مائیکل لیسک ہیں جنہوں نے چار میچوں میں 7.62 کی اکانومی سے نو وکٹیں حاصل کیں۔ تاہم ان کی ٹیم بھی گروپ مرحلے سے باہر ہو گئی ہے۔ اس لسٹ میں عثمان طارق کا نام بھی جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے 5.82 کی اکانومی سے آٹھ وکٹیں حاصل کیں۔ یاد رہے کہ انہوں نے اب تک تین ہی میچز کھیلے ہیں۔

سپر 8 شیڈول

ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 کا سپر 8 راؤنڈ 21 فروری سے شروع ہوگا اور یکم مارچ تک چلے گا۔ اس راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنے والی آٹھ ٹیموں کو چار کے دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ 1 میں بھارت، ویسٹ انڈیز، زمبابوے اور جنوبی افریقہ شامل ہیں، ان کے تمام میچز بھارت میں کھیلے جائیں گے۔ گروپ 2 میں نیوزی لینڈ، سری لنکا، انگلینڈ اور پاکستان شامل ہیں، جن کے میچ شریک میزبان سری لنکا میں کھیلے جائیں گے۔

