ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔

انگلینڈ کو جیت کے لیے 254 رنز درکار، بھارت کی دھماکہ خیز بیٹنگ (Image : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 5, 2026 at 9:00 PM IST

1 Min Read
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 253 رنز بنائے۔ انگلینڈ کو اب 254 رنز درکار ہیں۔

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا دوسرا سیمی فائنل بھارت اور انگلینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ انگلینڈ کے کپتان ہیری بروک نے ٹاس جیت کر بھارت کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی۔ کپتان سوریہ کمار یادو نے کہا کہ آج ان کی پلیئنگ الیون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ انگلینڈ نے ایک تبدیلی کرتے ہوئے ریحان احمد کی جگہ جمی اوورٹن کو شامل کیا۔

