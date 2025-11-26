ETV Bharat / sports

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کو لے کر چھڑ گیا سیاسی تنازعہ، نامور سیاستدان شیڈول کا اعلان ہوتے ہی ہو گیا مشتعل، جانیے کیا کہا

T20 WC 2026 فائنل مقام تنازعہ: آئندہ T20 ورلڈ کپ کے مقام پر ایک سیاسی تنازعہ چھڑ گیا ہے۔ آئیے مزید جانیں...

آئی سی سی T20 ورلڈ کپ ٹرافی (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 26, 2025 at 1:46 PM IST

حیدرآباد: 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے شیڈول کا اعلان گزشتہ منگل کو کیا گیا۔ اس شیڈول کے مطابق آئندہ ورلڈ کپ کا فائنل میچ گجرات کے احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ یہ اعلان ورلڈ کپ میں سیاست کی انٹری لگتا ہے۔

درحقیقت شیو سینا (ادھو بالا صاحب ٹھاکرے) پارٹی لیڈر آدتیہ ٹھاکرے نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) پر آئندہ ٹی 20 ورلڈ کپ فائنل کے حوالے سے امتیازی سلوک کا الزام لگایا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پوسٹ کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا کہ ہر بڑے فائنل کا انعقاد احمد آباد میں کیوں کیا جاتا ہے؟۔

آئی سی سی ٹی 20 ورلڈ کپ 2026 (IANS)

2011 کے فائنل کی یاد تازہ کردی

آدتیہ ٹھاکرے نے اپنی پوسٹ میں کہا، "احمد آباد پہلے ہی ورلڈ کپ فائنل کی میزبانی کر چکا ہے اور آئی سی سی کو کرکٹ کے دیگر روایتی مقامات پر غور کرنا چاہیے۔ ممبئی کا وانکھیڑے اسٹیڈیم T20 ورلڈ کپ فائنل کے لیے بہترین مقام ہے۔" انہوں نے 2011 کے ورلڈ کپ فائنل کو بھی یاد کرتے ہوئے کہا، "وانکھیڑے اسٹیڈیم نے دنیا کے یادگار ترین کرکٹ فائنلز میں سے ایک کی میزبانی کی تھی۔"

کرکٹ کے روایتی شہروں کے ساتھ ناانصافی

آدتیہ ٹھاکرے نے اپنی پوسٹ میں لکھا، "احمد آباد میں ہر فائنل کی میزبانی کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا یہ ایک روایتی کرکٹ مقام ہے؟ ممبئی کیوں نہیں؟ وانکھیڑے بہترین آپشن ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئی سی سی سیاست اور پارٹی بازی میں نہیں پھنسے گا۔"

انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایڈن گارڈنز (کولکتہ)، ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم (چنئی) اور آئی ایس بندرا اسٹیڈیم (موہالی) جیسے مشہور میدان بھی ٹی 20 ورلڈ کپ کے فائنل کی میزبانی کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ ٹھاکرے نے الزام لگایا کہ پارٹی بازی میں اچانک اضافہ روایتی کرکٹ شہروں کے ساتھ ناانصافی کا باعث بن رہا ہے۔

آئی سی سی T20 ورلڈ کپ ٹرافی (ANI)

2026 کا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ اگلے سال 7 فروری سے 8 مارچ تک کھیلا جائے گا۔ بھارت اور سری لنکا کے آٹھ مقامات پر کل 55 میچ کھیلے جائیں گے۔ بھارت میں، دہلی، کولکتہ، احمد آباد، چنئی اور ممبئی کو میچوں کی میزبانی سونپی گئی ہے، جب کہ سری لنکا میں، کولمبو، کینڈی اور ایک اور مقام کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اٹلی بھی پہلی بار ٹورنامنٹ میں شرکت کرے گا۔ چار گروپوں میں سے آٹھ ٹیمیں سپر ایٹ میں جائیں گی، سیمی فائنل کولکتہ/کولمبو اور ممبئی میں کھیلے جائیں گے۔ جب کہ فائنل احمد آباد میں کھیلا جائے گا۔

سوریہ کمار یادو (IANS)

کون سا اسٹیڈیم بڑا ہے، احمد آباد بمقابلہ ممبئی؟

ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم کی گنجائش 33,500 ہے۔ احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں 1.32 لاکھ لوگوں کی گنجائش ہے۔ مجموعی طور پر احمد آباد میں سب سے زیادہ گنجائش ہے۔ اگر فائنل یہاں منعقد ہوا تو کرکٹ کے زیادہ شائقین فائنل دیکھ سکیں گے۔ فائنل سے قبل شیڈولنگ کے تنازعہ نے ورلڈ کپ کو مزید متنازعہ بنا دیا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آئی سی سی اس سیاسی تنازعہ پر کیا ردعمل ظاہر کرتی ہے۔

