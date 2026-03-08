ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 فائنل: نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کر لیا، بھارت کی نظریں تیسری ٹرافی پر
میچ کے آغاز میں بھارت کے اوپنرز سنجو سیمسن اور ابھیشیک شرما نے اننگز کا آغاز کیا۔ سیمسن نے اننگز کا آغاز چھکے سے کیا۔
Published : March 8, 2026 at 7:52 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 7:58 PM IST
احمد آباد : آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کا فائنل آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں بھارت اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جا رہا ہے۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ بھارتی ٹیم بغیر کسی تبدیلی کے میدان میں اتری ہے۔
میچ کے آغاز میں بھارت کے اوپنرز سنجو سیمسن اور ابھیشیک شرما نے اننگز کا آغاز کیا۔ تازہ طور پر بھارت نے ایک وکٹ کے نقصان پر 114 رنز بنائے۔ سنجو سیمسن نے اپنی اننگز کا آغاز چھکے سے کیا اور وہ ابتدائی اوورز میں جارحانہ انداز میں کھیلتے نظر آئے۔ رویندر کی گیند پر ابھیشیک شرما آوٹ ہوگئے۔
بھارت کی ٹیم کی قیادت سوریا کمار یادو کر رہے ہیں جبکہ ٹیم میں ابھیشیک شرما، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، ایشان کشن، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوَم دوبے، اکشر پٹیل، ورون چکرورتی، ارشدیپ سنگھ اور جسپریت بمراہ شامل ہیں۔
دوسری جانب نیوزی لینڈ کی ٹیم کی قیادت مچل سینٹنر کر رہے ہیں۔ ٹیم میں ٹم سیفرٹ (وکٹ کیپر)، فن ایلن، رچن رویندرا، گلین فلپس، مارک چیپ مین، ڈیرل مچل، جیمز نیشم، میٹ ہنری، لاکی فرگوسن اور جیکب ڈفی شامل ہیں۔ نیوزی لینڈ نے پلیئنگ الیون میں ایک تبدیلی کرتے ہوئے کول میک کونچی کی جگہ جیکب ڈفی کو شامل کیا ہے۔
بھارت اس ٹورنامنٹ میں اب تک صرف ایک میچ ہارا ہے جبکہ نیوزی لینڈ کو دو شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ بھارتی ٹیم کی نظریں ریکارڈ تیسرے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ٹائٹل پر ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ پہلی بار اس ٹورنامنٹ کی ٹرافی جیتنے کی کوشش کر رہا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: سچن ٹنڈولکر کے بیٹے ارجن ٹنڈولکر شادی کے بندھن میں بندھ گئے، ممبئی میں ثانیہ چنڈوک کے ساتھ لیے سات پھیرے
کرکٹ شائقین کی نظریں اس سنسنی خیز مقابلے پر مرکوز ہیں جہاں دونوں ٹیمیں عالمی چیمپئن بننے کے لیے پوری قوت کے ساتھ میدان میں اتری ہیں۔