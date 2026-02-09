T20 World Cup 2026 Day Two: انگلینڈ بڑے اپ سیٹ سے بچ گیا، سری لنکا اور نیوزی لینڈ نے بھی جیت سے کیا آغاز
T20 ورلڈ کپ 2026 کا دوسرا دن: T20 ورلڈ کپ 2026 کے دوسرے دن انگلینڈ، نیوزی لینڈ اور سری لنکا نے جیت درج کی۔
کولمبو، سری لنکا: T20 ورلڈ کپ کا دوسرا دن (8 فروری) پہلے دن کی طرح ہی دلچسپ رہا۔ جہاں نیوزی لینڈ نے افغانستان کے خلاف سب سے بڑے رن کا تعاقب کرتے ہوئے پہلا میچ جیتا، وہیں انگلینڈ دوسرے میچ میں نیپال کے خلاف شکست سے بچ گیا۔ تیسرے میچ میں میزبان سری لنکا نے آئرلینڈ کو شکست دے کر اپنی مہم کا آغاز جیت سے کیا۔
نیوزی لینڈ بمقابلہ اے ایف جی: نیوزی لینڈ نے سب سے بڑے رن کا تعاقب مکمل کیا
چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں پیر کو گروپ ڈی کے اپنے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ نے افغانستان کو پانچ وکٹوں سے شکست دی۔ کیویز نے افغانستان کا 183 رنز کا بڑا ہدف 13 گیندیں باقی رہ کر حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں افغانستان کے خلاف سب سے زیادہ کامیاب تعاقب کا ریکارڈ بھی اپنے نام کر لیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ سری لنکا کے پاس تھا جس نے ایشیا کپ 2022 کے دوران افغانستان کے خلاف 176 رنز کا تعاقب کیا تھا۔
اس میچ میں ٹم سیفرٹ نے 42 گیندوں میں 7 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 65 رنز بنائے اور انہیں میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا۔ گلین فلپس نے بھی 25 گیندوں میں 42 رنز، چیپ مین نے 17 گیندوں میں 28 رنز، ڈیرل مچل نے 14 گیندوں میں 25 رنز اور کپتان سینٹنر نے 8 گیندوں میں 17 رنز بنا کر میچ جیت لیا۔ افغانستان کی جانب سے گرباز نے 22 گیندوں میں 27 اور گلبدین نائب نے 35 گیندوں میں 63 رنز بنائے لیکن یہ ان کی ٹیم کو میچ جتوانے کے لیے کافی نہیں تھے۔
ENG بمقابلہ NEP: انگلینڈ ایک بڑے اپ سیٹ سے بچ گیا
دن کا دوسرا میچ ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں گروپ سی میں دو بار کی عالمی چیمپئن انگلینڈ اور نیپال کے درمیان کھیلا گیا۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں پر 184 رنز بنائے۔ تاہم، وہ محض 4 رنز سے میچ ہار گئے۔ نیپال آخری 7 گیندوں پر 10 رنز بنانے میں ناکام رہا اور 20 اوورز میں 6 وکٹوں پر 180 رنز بنالیا۔
کپتان روہت پاوڈیل کی 34 گیندوں پر 39، دیپیندر سنگھ کے 29 میں 44 رنز اور آخر کار لوکیش بام کے 20 پر 39 رنز کی دھماکہ خیز بلے بازی نے نیپال کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنی پہلی فتح کے دہانے پر پہنچا دیا۔ تاہم، سیم کرن نے ایک شاندار آخری اوور پھینکا، جس نے سنسنی خیز مقابلے میں انگلینڈ کے لیے 10 رنز بچائے۔ آل راؤنڈر ول جیکس نے انگلینڈ کو مضبوط انجام تک پہنچایا، صرف 18 گیندوں پر 39 رنز بنائے اور پھر دو اوورز میں 17 رنز کے عوض ایک وکٹ لے کر انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔
SL بمقابلہ IRE: سری لنکا نے میچ 20 رنز سے جیت لیا
دن کا تیسرا میچ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ گروپ بی کی میزبان سری لنکا اور آئرلینڈ کے درمیان کھیلا گیا۔ کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں میزبان ٹیم نے آئرلینڈ کو 20 رنز سے شکست دی۔ ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے سری لنکا 4/87 پر مشکلات کا شکار تھا، درمیانی اوورز میں ایک بھی باؤنڈری نہیں لگ سکی۔ تاہم، کامندو مینڈس کے صرف 19 گیندوں پر 44 اور کوسل مینڈس کے 43 گیندوں پر ناقابل شکست 56 رنز نے انہیں 163/6 کے قابل احترام ٹوٹل تک پہنچانے میں مدد کی۔ کامندو مینڈس کو ان کی تیز رفتار اننگز پر میچ کے بہترین کھلاڑی کا ایوارڈ دیا گیا۔
سری لنکا کی اسپن جوڑی مہیش تھیکشنا اور وینندو ہاسرنگا نے پھر تین تین وکٹیں لے کر آئرلینڈ کو 19.5 اوورز میں 143 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ تھیکشنا نے اپنے چار اوورز میں 3-23 دیے، جب کہ ہسرنگا نے ہیمسٹرنگ کی تکلیف کے باوجود 3-25 کا شاندار اسپیل کیا۔ یہ کوئی آسان جیت نہیں تھی لیکن سری لنکا نے گروپ بی میں اپنی پوزیشن مضبوط کرتے ہوئے دو اہم پوائنٹس حاصل کر لیے۔
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے تیسرے روز 9 فروری کو پہلا میچ سکاٹ لینڈ اور اٹلی کے درمیان، دوسرا زمبابوے اور عمان کے درمیان اور تیسرا میچ جنوبی افریقہ اور کینیڈا کے درمیان کھیلا جائے گا۔