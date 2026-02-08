ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026: بھارت، پاکستان اور ویسٹ انڈیز کا جیت کے ساتھ آغاز
ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 کے پہلے دن تین میچ کھیلے گئے جن میں پاکستان، ویسٹ انڈیز اور انڈیا نے کامیابی حاصل کی۔
Published : February 8, 2026 at 8:01 AM IST
ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 کے پہلا دن سات فروری کو تین میچ کھیلے گئے۔ پاکستان نے نیدرلینڈ کو شکست دی جب کہ ویسٹ انڈیز نے سکاٹ لینڈ کو شکست دی اور بھارت نے امریکہ کو شکست دے کر ٹورنامنٹ کا زبردست آغاز کیا۔ آئیے ان تینوں میچوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
پاکستان بمقابلہ نیدرلینڈ
سری لنکا کے شہر کولمبو میں گروپ اے میں پاکستان اور نیدرلینڈ کے درمیان ٹورنامنٹ کا پہلا میچ صبح 11 بجے کھیلا گیا۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور نیدرلینڈز کی ٹیم 19.5 اوورز میں 147 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ سلمان مرزا سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 3.5 اوورز میں 24/3 وکٹیں حاصل کیں۔
A vital cameo from Faheem Ashraf carries Pakistan to victory in the #T20WorldCup opener 💪— ICC (@ICC) February 7, 2026
📝: https://t.co/MB0N9eUpvK pic.twitter.com/bDjr74RC0a
148 کے ہدف کے تعاقب میں پاکستان اس وقت شکست کے قریب پہنچ گیا جب اسے آخری دو اوورز میں 29 رنز درکار تھے اور صرف دو وکٹیں باقی تھیں۔ اس کے بعد آٹھویں نمبر پر آنے والے فہیم اشرف نے 19ویں اوور میں لوگن وین بیک کی گیند پر 24 رنز بنائے، جس میں تین چھکے اور ایک چوکا شامل تھا، اور پاکستان کے لیے میچ پر مہر ثبت کردی۔
فہیم اشرف نے صرف 11 گیندوں پر 29 رنز بنائے، پاکستان کو 148 رنز کا ہدف تین گیندوں باقی رہ کر آٹھ وکٹوں پر حاصل کرنے میں مدد ملی۔ فہیم کو ان کی شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔
ویسٹ انڈیز بمقابلہ سکاٹ لینڈ
ٹورنامنٹ کا دوسرا میچ گروپ سی میں ویسٹ انڈیز اور سکاٹ لینڈ کے درمیان کولکاتا کے ایڈن گارڈنز میں کھیلا گیا۔ میچ سہ پہر تین بجے شروع ہوا جس میں دو بار کی چیمپئن ویسٹ انڈیز نے بنگلہ دیش کی جگہ ٹورنامنٹ میں داخل ہونے والے سکاٹ لینڈ کو 35 رنز سے شکست دی۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شمرون ہیٹمائر کے شاندار 64 رنز کی بدولت 182/5 کا اسکور بنایا۔ اس کے بعد تیز گیند باز روماریو شیفرڈ نے 17ویں اوور کی پانچ گیندوں پر چار وکٹیں حاصل کیں جن میں ایک ہیٹ ٹرک بھی شامل تھی۔
West Indies' timely breakthroughs set up their #T20WorldCup opener win against Scotland 👏— ICC (@ICC) February 7, 2026
📝: https://t.co/I1JLfNf5bL pic.twitter.com/YybQ0NYb49
شیفرڈ نے اپنے تین اوور کے اسپیل میں 20 رنز کے عوض پانچ وکٹیں حاصل کیں، جس سے وہ موجودہ ٹورنامنٹ میں ہیٹ ٹرک کرنے والے پہلے اور ٹورنامنٹ کی تاریخ میں مجموعی طور پر دسویں گیند باز بن گئے۔ 183 کے ہدف کے تعاقب میں اسکاٹ لینڈ نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 13.1 اوورز میں 115/3 تک پہنچا دیا۔ تاہم، جب ان کی چوتھی وکٹ گر گئی، تو ٹیم ایک بار پھر ڈھیر ہوگئی، 18.5 اوورز میں 147 پر گر گئی۔ ہیٹ مائر کو ان کی شاندار اننگز کے لیے پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔
انڈیا بمقابلہ امریکہ
ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 کے پہلے دن کا تیسرا اور آخری میچ بھارت اور امریکہ کے درمیان ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم میں کھیلا گیا۔ میچ شام سات بجے شروع ہوا۔ بھارت نے ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 161 رنز بنائے۔ کپتان سوریہ کمار یادیو کا 49 گیندوں پر ناقابل شکست 84 رنز سب سے بڑا سکور تھا۔ امریکی گیند بازوں نے شاندار باؤلنگ کی، خاص طور پر شیڈلی وین شالک وِک جنہوں نے 4 اوورز میں 25 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔
Suryakumar Yadav's heroics, followed by a strong bowling effort sees India win their #T20WorldCup opener 👏— ICC (@ICC) February 7, 2026
📝: https://t.co/lfZgszEylC pic.twitter.com/grCrSxh0Qa
تاہم امریکی بلے باز باؤلرز کی طرح اچھی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے۔ 162 رنز کے جواب میں ان کے بلے باز صرف 132 رنز بنا سکے جس کے نتیجے میں اسے 29 رنز سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ہندوستان کی جانب سے ارشدیپ نے دو، سراج نے تین اور اکسر نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ بھارتی کپتان سوریہ کمار یادیو کو میچ کا ہیرو قرار دیا گیا۔
ٹورنامنٹ کے دوسرے روز یعنی آٹھ فروری کو بھی تین میچز کھیلے جائیں گے جس میں نیوزی لینڈ بمقابلہ افغانستان، انگلینڈ بمقابلہ نیپال اور سری لنکا بمقابلہ آئرلینڈ کے درمیان میچز شامل ہیں۔
مزید پڑھیں:
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026: پاکستان ٹورنامنٹ کا افتتاحی میچ جیت گیا، فہیم اشرف کی شاندار بلے بازی
انڈر 19 ورلڈ کپ 2026: بھارت کی تاریخی فتح، بی سی سی آئی نے 7.5 کروڑ روپے انعام کا کیا اعلان