پاکستان اور نیوزی لینڈ نے مسلسل دوسری جیت درج کی، نیدرلینڈز نے بھی شاندار کارکردگی کا کیا مظاہرہ

T20 ورلڈ کپ 2026 کے چوتھے دن، نیوزی لینڈ نے UAE کو، پاکستان نے USA کو اور نیدرلینڈ نے نمیبیا کو شکست دی۔

t20 world cup 2026 day 4 match results nz vs uae pak vs usa ned vs nam Urdu News
نیوزی لینڈ اور پاکستان نے مسلسل دوسری جیت درج کی، نیدرلینڈز نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا (IANS Photo)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 11, 2026 at 11:54 AM IST

6 Min Read
حیدرآباد: ٹی ٹوئنٹی (T20) ورلڈ کپ 2026 کے چوتھے دن کے میچ کے نتائج اس طرح ہیں۔ T20 ورلڈ کپ کا چوتھا دن بھی کھیل کے لیے ایک بہترین دن تھا، لیکن کوئی بھی میچ دلچسپ نہیں تھا، کیونکہ تینوں میچ یکطرفہ تھے۔ پہلے میچ میں نیدرلینڈز نے نمیبیا کو 7 وکٹوں سے شکست دی تھی جب کہ دوسرے میچ میں نیوزی لینڈ نے یو اے ای کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی۔ تیسرے میچ میں بھی پاکستان نے امریکا کو باآسانی 32 رنز سے شکست دے دی۔

آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے چوتھے روز پاکستان اور نیوزی لینڈ نے شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسوسی ایٹ ٹیموں کو دو الگ الگ میچوں میں شکست دی۔ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے چوتھے روز کل تین میچ کھیلے گئے۔ نیدرلینڈز نے نمیبیا کو شکست دے کر ٹورنامنٹ کی پہلی جیت درج کی۔

نیوزی لینڈ نے یو اے ای کو 10 وکٹوں سے دی شکست

ٹم سیفرٹ اور فن ایلن کی 175 رنز کی عالمی ریکارڈ اوپننگ شراکت نے چنئی کے ایم اے چدمبرم اسٹیڈیم میں گروپ سی کے ایک میچ میں نیوزی لینڈ نے متحدہ عرب امارات کو 10 وکٹوں سے شکست دینے میں مدد کی۔ یہ ٹورنامنٹ میں نیوزی لینڈ کی مسلسل دوسری جیت تھی۔

متحدہ عرب امارات نے بڑا اسکور کیا

متحدہ عرب امارات نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ وسیم اور شرافو کی نصف سنچریوں کی بدولت متحدہ عرب امارات نے 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 173 رنز بنائے۔ 174 کے ہدف کے تعاقب میں سیفرٹ اور ایلن نے تیز شروعات کرتے ہوئے چھ اوورز میں 78 رنز بنائے جس سے یو اے ای کا سنبھلنا مشکل ہوگیا۔ دونوں اوپنرز نے لگاتار اپنی نصف سنچریاں مکمل کیں، جس سے انہیں 15.2 اوورز میں ہدف تک پہنچنے میں مدد ملی۔

175 رنز کی اوپننگ پارٹنرشپ کا عالمی ریکارڈ

فن ایلن نے 50 گیندوں پر 84 رنز بنائے جب کہ ٹم سیفرٹ نے صرف 42 گیندوں پر 89 رنز بنائے۔ انہوں نے 175 رنز کی انتھک اوپننگ پارٹنرشپ کا اشتراک کیا، جو T20 ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے بڑی اوپننگ شراکت بن گئی۔ اس سے قبل 170 رنز کا ریکارڈ انگلینڈ کے ایلکس ہیل اور جوس بٹلر کے پاس تھا۔ سیفرٹ کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔

پاکستان نے امریکا کو 32 رنز سے شکست دے دی

اوپنر صاحبزادہ فرحان کی 73 رنز کی شاندار اننگز اور شاندار بالنگ کی بدولت پاکستان نے کولمبو میں گروپ اے کے میچ میں امریکہ کو 32 رنز سے شکست دے دی۔ یہ پاکستان کی ٹورنامنٹ میں دوسری جیت ہے۔

شاداب خان نے 12 گیندوں پر 30 رنز بنائے

پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 190 رنز بنائے۔ فرحان نے صرف 41 گیندوں پر 73 رنز بنائے جس میں چھ چوکے اور پانچ چھکے شامل تھے۔ بابر نے بھی 32 گیندوں پر محتاط لیکن مؤثر 46 رنز بنائے۔ شاداب خان کے 12 گیندوں پر 30 رنز نے پاکستان کا اسکور 190 تک پہنچا دیا۔ امریکا کی جانب سے شیڈلی وین شالکوک ایک بار پھر سب سے کامیاب بولر رہے، انہوں نے 4 اوورز میں 25 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔

شایان جہانگیر اور شبھم رانجانے کی مضبوط اننگ

191 کا ہدف USA کے لیے بہت مشکل ثابت ہوا، جو شایان جہانگیر اور شبھم رانجانے کی مضبوط اننگز کے باوجود صرف 158/8 ہی بنا سکا۔ شایان جہانگیر نے 34 گیندوں پر 49 اور ملند کمار نے 29 رنز بنائے۔ شبھم رانجنے نے بھی 30 گیندوں پر 51 رنز کی جوابی حملہ آور اننگز کھیلی لیکن وہ اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار نہ کر سکے۔

شاداب خان کی دو اور عثمان طارق کی تین وکٹوں نے یو ایس اے کی اننگز کو روک دیا۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں امریکہ سے اپنی شکست کا بدلہ لے لیا، جہاں امریکہ نے ٹورنامنٹ کے سب سے بڑے اپ سیٹ میں مین ان گرین کو شکست دی تھی۔

نیدرلینڈز نے نمیبیا کو 7 وکٹوں سے ہرا دیا

باس ڈی لیڈ کی آل راؤنڈ کارکردگی نے نیدرلینڈز کو منگل کو نمیبیا کے خلاف سات وکٹوں سے شکست دی۔ نمیبیا کو 156/8 تک محدود رکھنے کے بعد، ڈی لیڈ کے 48 گیندوں پر ناقابل شکست 72 رنز کی بدولت نیدرلینڈز نے ہدف کا تعاقب صرف 18.2 اوورز میں کر لیا۔ یہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں وکٹوں کے لحاظ سے ہالینڈ کی سب سے بڑی جیت بھی تھی۔

