بیس ٹیمیں، پچپن میچز اور ایک خواب، سفارتی کشیدگی کے بیچ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 شروع
ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں سات فروری سے آٹھ مارچ 2026 تک بھارت اور سری لنکا کی پچوں پر 20 ٹیمیں مدمقابل ہوں گی۔
Published : February 7, 2026 at 12:22 PM IST
حیدرآباد: کولمبو کے ایس ایس سی گراؤنڈ پر آج صبح تقریباً 11 بجے شاید اب تک کا سب سے متنازع ٹی 20 ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کی جانب سے بھارت کے میچز کے بائیکاٹ نے ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے ہی ماحول کو خراب کر دیا ہے۔
ٹورنامنٹ کا آغاز چھ ٹیموں کے درمیان تین مقامات پر تین میچوں سے ہوگا۔ کولمبو کے ایس ایس سی گراؤنڈ پر پہلا میچ پاکستان بمقابلہ نیدرلینڈ سے صبح 11 بجے سے شروع ہو گیا۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
وہیں دو مرتبہ کی چیمپئن ویسٹ انڈیز کا مقابلہ اسکاٹ لینڈ سے سہ پہر تین بجے کولکاتا کے مشہور ایڈن گارڈنز میں ہوگا۔ شام سات بجے، میزبان بھارت کا مقابلہ امریکہ کی ایک نئی ٹیم سے ہوگا۔ اس سے قبل شام چھ بجے ایک افتتاحی تقریب ہوگی۔
سب کی نظریں ممبئی کے وانکھیڑے اسٹیڈیم پر ہوں گی کیونکہ سوریہ کمار یادو کی نوجوان ٹیم مختصر ترین فارمیٹ میں اپنا تیسرا کپ جیت کر تاریخ رقم کرنے کی کوشش کرے گی۔
ٹورنامنٹ کا فارمیٹ پچھلے ایڈیشن جیسا ہی رہے گا۔ 20 ٹیموں کو پانچ پانچ کے چار گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر گروپ سے سرفہرست دو ٹیمیں سپر آٹھ میں جائیں گی، جو 21 فروری سے یکم مارچ تک منعقد ہوں گے، اس کے بعد سیمی فائنلز 4 اور 5 مارچ کو کولکاتا اور ممبئی میں ہوں گے۔ اگر پاکستان کوالیفائی کرتا ہے تو فائنل آٹھ مارچ کو احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم یا کولمبو کے پریماداسا اسٹیڈیم میں ہوگا۔
بھارت-پاکستان میچ
یہ ٹورنامنٹ پہلے ہی بھارت بمقابلہ پاکستان تنازع کی وجہ سے خبروں میں ہے، جس میں میچ – 15 فروری کو کولمبو میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مجوزہ میچ کے پاکستانی حکومت کی جانب سے بائیکاٹ کے فیصلے کی وجہ سے منتظمین کو تجارتی نقصان پہنچا۔
آئی سی سی کے قوانین کے تحت، بھارت اب بھی کولمبو جائے گا اور پاکستان کے ہارنے کی وجہ سے اپنے تیسرے گروپ میچ سے دو پوائنٹس حاصل کرے گا۔ اس کے بعد یہ نیدرلینڈ کے خلاف اپنے آخری گروپ میچ اور 21 فروری کو اپنے پہلے سپر 8 میچ کے لیے احمد آباد جائے گا۔
ٹورنامنٹ کا بخار دو سے چھ فروری تک ہونے والے وارم اپ میچوں کے ساتھ بڑھنا شروع ہو گیا ہے، جس میں کئی دعویدار ابتدائی مراحل میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جب کہ بھارت نے ایک اعلی اسکورنگ وارم اپ میچ میں جنوبی افریقہ کو 30 رنز سے شکست دی، جس میں ایشان کشن کے 20 گیندوں پر 53 رنز کی نمایاں اننگز تھی۔ افغانستان نے اسکاٹ لینڈ اور ویسٹ انڈیز کے خلاف آرام سے فتوحات حاصل کیں۔ نیپال اور عمان دونوں نے اپنے اپنے وارم اپ میچوں میں پر اعتماد فتوحات حاصل کیں۔
بھارت میں ٹورنامنٹ کے میزبان شہر ممبئی، احمد آباد، دہلی، کولکاتا اور چنئی اور سری لنکا میں کولمبو اور کینڈی ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر مقامات اسپن کے لیے بہتر ہیں۔
ٹورنامنٹ کے برانڈ ایمبیسیڈر
سابق بھارتی کپتان روہت شرما اس ایڈیشن کے سرکاری برانڈ ایمبیسیڈر ہیں۔ میچز کو سٹار اسپورٹس نیٹ ورک پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے اور جیو ہاٹ اسٹار پر بھی براہ راست نشر کیا جا رہا ہے۔
نو ایسوسی ایٹ ممالک سال 2026 کے ایڈیشن میں شرکت کریں گے، جس میں اٹلی کی یورپ کی راک اسٹار انٹری ہوگی، جس نے آئی سی سی یورپ ریجنل کوالیفائر میں اسکاٹ لینڈ کو شکست دے کر شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ دیگر چھوٹی ٹیموں میں کینیڈا، امریکہ، نیپال، عمان، یو اے ای، نیدرلینڈز، نمیبیا، اور سکاٹ لینڈ شامل ہیں، جنہوں نے بنگلہ دیش کی جگہ لی، جس نے آئی سی سی کی جانب سے بھارت کے علاوہ دیگر مقام کا مطالبہ مسترد کیے جانے کے بعد ٹورنامنٹ کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔
