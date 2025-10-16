ETV Bharat / sports

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے انیس ٹیموں کے ٹکٹ کنفرم، تین ٹیمیں ایک ٹکٹ کے لیے ویٹنگ لسٹ میں

T20 ورلڈ کپ 2026 ٹیمیں: T20 ورلڈ کپ میں کل 20 ٹیمیں حصہ لیں گی جن میں سے 19 نے اپنی جگہوں پکی کرلی ہے۔

T20 ورلڈ کپ ٹرافی کے ساتھ ہندوستانی ٹیم (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 16, 2025 at 1:14 PM IST

حیدرآباد: ہندوستان اور سری لنکا مشترکہ طور پر ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کی میزبانی کریں گے۔ اس میگا ٹورنامنٹ میں کل 20 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ کرکٹ کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ آئی سی سی کے کسی ایونٹ میں 20 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ اس بڑے ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے کئی معیارات تھے، کچھ ٹیمیں 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پر ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کرچکی تھیں، باقی کو رینکنگ کی بنیاد پر کوالیفائی کرنا تھا اور کچھ جیتنے والے علاقائی کوالیفائر تھے۔ اب تک، کل 19 ٹیموں نے 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے اپنی جگہوں کی تصدیق کر دی ہے، ایک ٹیم کو ابھی تک کوالیفائی کرنا ہے۔ جس کے لیے تین ٹیمیں میدان میں ہیں۔ متحدہ عرب امارات، جاپان اور قطر کی ٹیمیں کوالیفائی کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔

نیپال اور عمان نے کوالیفائی کر لیا

ایشیا پیسیفک کوالیفائرز میں نیپال اور عمان دونوں نے گروپ مرحلے کے بعد سپر سکس راؤنڈ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نیپال نے سپر سکس راؤنڈ میں تین میچ کھیلے، تینوں جیت کر فائنل میں پہنچ گئے اور 2026 کے T20 ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کیا۔ نیپال نے 2024 کے T20 ورلڈ کپ میں بھی اپنی جگہ محفوظ کر لی، اس ٹیم نے اس ٹورنامنٹ میں تیسری مرتبہ شمولیت اختیار کی۔ نیپال کے علاوہ عمان نے بھی سپر سکس راؤنڈ میں اپنی جگہ پکی کرلی، تینوں میچ جیت کر ٹیبل میں سرفہرست اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں اپنی جگہ پکی کرلی۔

ٹورنامنٹ میں کینیڈا اور اٹلی کی ٹیمیں بھی حصہ لے رہی ہیں

دلچسپ بات یہ ہے کہ فٹ بال سے محبت کرنے والے اٹلی نے بھی 2026 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ادھر نمیبیا اور کینیڈا نے بھی شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ فی الحال، 20 میں سے 19 ٹیمیں ٹورنامنٹ کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں اور ایک جگہ کے لیے جنگ ابھی جاری ہے۔

ایک جگہ کے لیے تین ٹیمیں مدمقابل ہیں

آئندہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے انیس ٹیموں کا انتخاب کیا گیا ہے لیکن صرف ایک جگہ خالی ہے جس کے لیے تین ٹیمیں مدمقابل ہیں۔ ایشیا-ایسٹ پیسیفک کوالیفائرز کو دیکھتے ہوئے، متحدہ عرب امارات، جاپان اور قطر کے پاس سپر سکس پوائنٹس ٹیبل تک پہنچنے کا موقع ہے، جس سے ان کے آخری بقیہ میچ تمام ٹیموں کے لیے اہم ہیں۔ اگر یو اے ای جاپان کے خلاف اپنا میچ جیت جاتا ہے تو وہ اس میگا ٹورنامنٹ میں اپنی جگہ محفوظ کر لے گا۔

T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے 19 ٹیمیں

1- بھارت، 2- سری لنکا، 3- پاکستان، 4- افغانستان، 5- بنگلہ دیش، 6- انگلینڈ، 7- جنوبی افریقہ، 8- امریکہ، 9- ویسٹ انڈیز، 10- آئرلینڈ، 11- نیوزی لینڈ، 12- آسٹریلیا، 13- کینیڈا، 14- نیدرلینڈز، 15- اٹلی، 15- اٹلی 18- نیپال، 19- عمان

