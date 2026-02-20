ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اہم میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو شکست دے دی
بینیٹ کے اچھے کھیل اور سکندر رضا کی قیادت میں زمبابوے نے سری لنکا کو چھ وکٹوں سے شکست دی۔
Published : February 20, 2026 at 10:51 AM IST
کولمبو: برائن بینیٹ کی نصف سنچری اور کپتان سکندر رضا کی 45 رنز کی اننگز کی بدولت زمبابوے نے جمعرات کو سری لنکا کو چھ وکٹوں سے شکست دے کر ناقابل شکست رہتے ہوئے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سپر ایٹ میں گروپ کی ٹاپ ٹیم کے طور پر داخلہ حاصل کر لیا۔ سری لنکا نے مشکل پچ پر 179 کا ہدف دیا، زمبابوے نے 19.3 اوورز میں چار وکٹوں پر 182 رنز بنالیے۔ بینیٹ نے 48 گیندوں پر 63 اور سکندر رضا 26 گیندوں پر 45 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔
دونوں ٹیمیں گروپ بی سے سپر ایٹ میں پہلے ہی پہنچ چکی ہیں۔ لیگ مرحلے میں آسٹریلیا کو شکست دینے والے زمبابوے نے اپنی کارکردگی سے سب کو حیران کردیا۔ پاور پلے میں زمبابوے نے بغیر کسی نقصان کے 55 رنز بنائے تھے۔
سکندر رضا اور بینیٹ نے چارج سنبھالا
اوپنرز بینیٹ اور تاڈی مارومانی (26 گیندوں پر 34) نے ٹیم کو مضبوط آغاز فراہم کیا۔ انہوں نے 8.3 اوورز میں پہلی وکٹ کے لیے 69 رنز جوڑے۔ مارومانی کو ڈونتھ ویلالاگے نے ریٹرن کیچ لے کر آؤٹ کیا۔
ریان برل نے 12 گیندوں پر 23 رنز بنائے لیکن اپنی وکٹ داسن شاناکا کے ہاتھوں گنوا بیٹھے۔ سکندر رضا اور بینیٹ نے پھر چارج سنبھال لیا۔ سکندر رضا نے 15ویں اوور میں دلشان مدوشنکا کی گیند پر لگاتار دو چھکے لگائے۔ اگلے اوور میں انہوں نے آف اسپنر مہیش تھیکشنا کو ایک چھکا اور ایک چوکا لگایا۔
زمبابوے کے کیمپ میں خوشی کی لہر
سکندر رضا کو 19ویں اوور میں دوشن ہیمانتھا نے آؤٹ کیا اور تاشینگا موسیکیوا بھی دو گیندوں بعد آؤٹ ہوئے۔ زمبابوے کو آخری اوور میں آٹھ رنز درکار تھے اور ٹونی منیونگا نے تھیکشنا کو چھکا لگا کر زمبابوے کے کیمپ میں خوشی کا اظہار کیا۔
اس سے قبل سری لنکا کے بلے باز درمیانی اوورز میں سست پچ پر مشکلات کا شکار رہے اور سات وکٹ پر 178 رنز ہی بنا سکے۔
فاسٹ بولر بلیسنگ مزارابانی کی طوفانی بیٹنگ
سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے اچھی شروعات کی۔ اوپنرز کوسل پریرا (22) اور پاتھم نسانکا (62) نے 4.5 اوورز میں 54 رنز بنائے۔ بائیں ہاتھ سے کھیلنے والے پریرا بے چین نظر آرہے تھے لیکن انہوں نے فاسٹ بولر بلیسنگ مزارابانی پر دو چوکے لگائے۔ تاہم، انہوں نے مزاربانی کے باؤنسر پر پل شاٹ کی کوشش کی اور شارٹ فائن ٹانگ پر گریم کریمر کے ہاتھوں کیچ ہوگئے۔
پاور پلے میں سری لنکا کے بلے بازوں نے ایک وکٹ پر 61 رنز بنائے تھے لیکن اس کے بعد رن ریٹ سست پڑ گیا۔ زمبابوے کے اسپنرز سکندر رضا، کریمر، ریان برل اور ویلنگٹن مساکڈزا نے میزبان ٹیم کو آزادی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی۔ اگلے چار اوورز میں صرف 21 رنز بنا پائے۔
آسٹریلیا کے خلاف سنچری بنانے والے نسانکا نے پھر نصف سنچری بنائی
اس دوران کوسل مینڈس بھی اپنی وکٹ گنوا بیٹھے، انہوں نے 20 گیندوں پر صرف 14 رنز بنائے۔ گزشتہ میچ میں آسٹریلیا کے خلاف سنچری بنانے والے نسانکا نے 34 گیندوں میں اپنی نصف سنچری مکمل کی۔
وہ کریمر پر ریورس سویپ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ٹونی منینوگا کے ہاتھوں کیچ ہوئے۔ پون رتنائیکے نے 25 گیندوں میں 44 رنز بنائے، 19ویں اوور میں بریڈ ایونز کی گیند پر دو چوکے اور ایک چھکا لگا کر سری لنکا کو 150 سے آگے لے گئے۔ آخری دو اوورز میں 30 رنز آئے۔