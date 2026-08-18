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آسٹریلوی لیجنڈ ڈیوڈ وارنر مجرم قرار، عدالت نے وارنر کو سنائی دو سزا

سڈنی کی ایک عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وارنر کو شراب پی کر ڈرائیونگ کیس میں قصوروار قرار دیا ہے۔

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ڈیوڈ وارنر (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 18, 2026 at 3:38 PM IST

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سڈنی،آسٹریلیا: آسٹریلیا کے سابق اسٹار بلے باز ڈیوڈ وارنر نشے میں ڈرائیونگ کے مرتکب پائے گئے۔ عدالت نے ان پر جرمانہ عائد کیا اور انہیں ڈرائیونگ کے دوران انٹر لاک ڈیوائس استعمال کرنے کا حکم دیا۔ سڈنی کی ایک عدالت نے ڈیوڈ وارنر کو جرم ثابت ہونے پر سزا سنائی ہے۔ وارنر پر 1500 آسٹریلوی ڈالر (101,912 بھارتی روپے) کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔

5 اپریل کو، وارنر کو سڈنی کے مشرق میں سڑک کے کنارے ایک بے ترتیب سانس کے ٹیسٹ کے دوران شراب کے نشے میں گاڑی چلانے کا قصوروار پایا گیا تھا۔ اسی سلسلے میں پچھلے مہینے، وارنر نے سڈنی کی عدالت میں شراب پی کر ڈرائیونگ کے الزام کا اعتراف کیا تھا۔

ڈیوڈ وارنر کے وکیل نے کیا کہا؟
عدالت میں سماعت کے دوران ڈیوڈ وارنر کے وکیل اویس احمد نے عدالت سے انہیں مجرم نہ ٹھہرانے کی درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ وارنر کی غلطی کو دنیا بھر کے میڈیا نے کور کیا تھا، جس سے ان کے مالیاتی معاہدوں (Financial Contracts) کو نقصان پہنچا ہے۔

وارنر کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ پاکستان سے ایسٹر کی چھٹیوں پر گھر لوٹ رہے تھے۔ پاکستان میں انہوں نے پاکستان سپر لیگ (PSL) میں کراچی کنگز کی کپتانی کی تھی۔ تاہم، الزامات لگنے کے بعد وہ اپنی پی ایس ایل مہم جاری رکھنے کے لیے پاکستان لوٹ گئے تھے۔

وکیل اویس احمد نے جرم کی معمولی نوعیت کو دیکھتے ہوئے وارنر کی گرفتاری کے بارے میں پریس ریلیز جاری کرنے کے پولیس کے فیصلے پر بھی سوال اٹھائے۔ وکیل نے کہا، 'اس کے بعد میڈیا کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کی گئی۔'

جج نے کیا کہا؟
جج کلیئر فارنن نے کہا کہ ڈیوڈ وارنر اور ان کی اہلیہ کینڈس وارنر کے بارے میں سوشل میڈیا پر بے رحم تبصرے کیے جانے کے شواہد موجود تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ انہیں مجرم ٹھہرانے کے فیصلے میں سب سے اہم بات لوگوں کو شراب پی کر گاڑی چلانے سے روکنا تھا اور یہ جرم اس لیے مزید سنگین ہو گیا کیونکہ اس وقت کار میں بچے بھی موجود تھے۔

انٹرلاک ڈیوائس کا استعمال ضروری

عدالتی حکم کے مطابق، اب ڈیوڈ وارنر کو گاڑی چلانے کے لیے انٹرلاک ڈیوائس (Interlock Device) کا استعمال کرنا ہوگا۔ وہ اب انٹرلاک ڈیوائس کا لائسنس لینے اور گاڑی میں یہ آلہ لگوانے کے بعد ہی گاڑی چلا سکیں گے۔ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو جسم میں شراب کی موجودگی کا پتہ چلنے کے بعد گاڑی کو اسٹارٹ نہیں ہونے دیتا۔

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