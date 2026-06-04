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سوریا کا دور ختم! ٹیم انڈیا ایک نیا ٹی ٹوینٹی کپتان حاصل کرنے کے لیے تیار

بی سی سی آئی ٹیم انڈیا کی آئندہ ٹی 20 سیریز کے لیے نئے کپتان کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہے۔

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سوریہ کمار یادو (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : June 4, 2026 at 10:22 AM IST

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حیدرآباد: ٹیم انڈیا اپنی آنے والی T20I سیریز کے لیے آئرلینڈ اور انگلینڈ کا دورہ کرنے والی ہے۔ آئرلینڈ کے خلاف سیریز کا آغاز 26 جون سے ہونا ہے۔ اس سے قبل بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے کچھ بڑے فیصلے کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ان فیصلوں میں سب سے اہم موجودہ کپتان سوریہ کمار یادو کو ان کی ذمہ داریوں سے فارغ کرنا اور کسی اور کھلاڑی کو کپتان مقرر کرنا شامل ہے۔

سوریا کا دور ختم ہو گیا!

کئی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سوریا کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور صرف باضابطہ اعلان باقی ہے۔ تاہم کپتانی کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے سے قبل ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر سے سوریہ کمار کے مستقبل کے امکانات کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ پھر بھی، سوریا کی موجودہ فارم کو دیکھتے ہوئے، انہیں ٹیم میں برقرار رکھنا مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔

سوریہ کمار کی جدوجہد آئی پی ایل سیزن کے دوران بھی نظر آئی

غور طلب ہے کہ جب سوریہ کمار یادو نے اس سال کے شروع میں ٹی 20 ورلڈ کپ میں ہندوستان کو فتح دلائی تھی، وہیں بلے کے ساتھ مسلسل کارکردگی دکھانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ سوریہ کمار کی جدوجہد 2026 کے آئی پی ایل سیزن کے دوران جاری رہی، جہاں وہ ممبئی انڈینز کے لیے 13 میچوں میں صرف 270 رنز ہی بنانے میں کامیاب رہے۔ ممبئی انڈینز اس سیزن میں نویں نمبر پر رہی۔

کپتانی کی دوڑ میں تین کھلاڑی

رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ سلیکٹرز اب ایک طویل مدتی حل تلاش کر رہے ہیں۔ خاص طور پر، ایک ایسا کپتان جو اگلے دو T20 ورلڈ کپ ٹورنامنٹس میں ہندوستان کی قیادت کرنے کے قابل ہو۔ اس کے نتیجے میں، بی سی سی آئی نئی کپتانی کے لیے ممکنہ امیدواروں کے طور پر تین مخصوص کھلاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان میں شریس ائیر، ایشان کشن اور تلک ورما شامل ہیں۔ تاہم ان تینوں میں شریس ائیر کو فی الحال سب سے آگے سمجھا جا رہا ہے۔

تلک یا ایشان میں سے کوئی ایک ہوگا ذمہ دار!

جہاں ائیر کا آئی پی ایل کا وسیع تجربہ اور اس کے رنز بنانے کا ریکارڈ اسے اس دوڑ میں برتری دیتا ہے، تلک ورما اور ایشان کشن کپتانی کے لیے اس مقابلے میں دو ایسے کھلاڑی ہیں جو ممکنہ طور پر سب کو حیران کر سکتے ہیں۔ اگر ائیر کپتانی کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو امکان ہے کہ تلک یا ایشان میں سے کسی ایک کو T20 فارمیٹ میں ہندوستان کے لیے نائب کپتان کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سنجو سیمسن کو بھی ٹی ٹوئنٹی کپتان بنائے جانے کا امکان ہے۔

فیلڈنگ ٹو ٹی ٹوئنٹی اسکواڈز پر غور

غور طلب ہے کہ بی سی سی آئی ایشین گیمز کے لیے اسکواڈ کا اعلان بھی کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں، بورڈ دو الگ الگ T20 اسکواڈز کو میدان میں اتارنے کے امکان پر غور کر رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر، ہم مستقبل قریب میں ممکنہ طور پر دو مختلف T20 کپتانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہندوستان نے 2022 کے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی تھی۔

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TAGGED:

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