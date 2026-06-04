سوریا کا دور ختم! ٹیم انڈیا ایک نیا ٹی ٹوینٹی کپتان حاصل کرنے کے لیے تیار
بی سی سی آئی ٹیم انڈیا کی آئندہ ٹی 20 سیریز کے لیے نئے کپتان کا اعلان کرنے کے لیے تیار ہے۔
Published : June 4, 2026 at 10:22 AM IST
حیدرآباد: ٹیم انڈیا اپنی آنے والی T20I سیریز کے لیے آئرلینڈ اور انگلینڈ کا دورہ کرنے والی ہے۔ آئرلینڈ کے خلاف سیریز کا آغاز 26 جون سے ہونا ہے۔ اس سے قبل بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا (بی سی سی آئی) مستقبل پر نظر رکھتے ہوئے کچھ بڑے فیصلے کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ان فیصلوں میں سب سے اہم موجودہ کپتان سوریہ کمار یادو کو ان کی ذمہ داریوں سے فارغ کرنا اور کسی اور کھلاڑی کو کپتان مقرر کرنا شامل ہے۔
سوریا کا دور ختم ہو گیا!
کئی رپورٹس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سوریا کو کپتانی سے ہٹانے کا فیصلہ ہو چکا ہے اور صرف باضابطہ اعلان باقی ہے۔ تاہم کپتانی کے حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے سے قبل ہیڈ کوچ گوتم گمبھیر سے سوریہ کمار کے مستقبل کے امکانات کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ پھر بھی، سوریا کی موجودہ فارم کو دیکھتے ہوئے، انہیں ٹیم میں برقرار رکھنا مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔
🚨 SURYA REMOVED AS T20I CAPTAIN. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 3, 2026
- Suryakumar Yadav has been removed as India’s T20i captain and he’s set to lose his place in the team as well. (Express Sports). pic.twitter.com/B2QwdSLGUq
سوریہ کمار کی جدوجہد آئی پی ایل سیزن کے دوران بھی نظر آئی
غور طلب ہے کہ جب سوریہ کمار یادو نے اس سال کے شروع میں ٹی 20 ورلڈ کپ میں ہندوستان کو فتح دلائی تھی، وہیں بلے کے ساتھ مسلسل کارکردگی دکھانے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ سوریہ کمار کی جدوجہد 2026 کے آئی پی ایل سیزن کے دوران جاری رہی، جہاں وہ ممبئی انڈینز کے لیے 13 میچوں میں صرف 270 رنز ہی بنانے میں کامیاب رہے۔ ممبئی انڈینز اس سیزن میں نویں نمبر پر رہی۔
Shreyas Iyer frontrunner to become India’s next T20I captain, with Tilak Varma and Ishan Kishan also among the contenders. (India Today). pic.twitter.com/TwS5vvqqQO— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) June 3, 2026
کپتانی کی دوڑ میں تین کھلاڑی
رپورٹس یہ بھی بتاتی ہیں کہ سلیکٹرز اب ایک طویل مدتی حل تلاش کر رہے ہیں۔ خاص طور پر، ایک ایسا کپتان جو اگلے دو T20 ورلڈ کپ ٹورنامنٹس میں ہندوستان کی قیادت کرنے کے قابل ہو۔ اس کے نتیجے میں، بی سی سی آئی نئی کپتانی کے لیے ممکنہ امیدواروں کے طور پر تین مخصوص کھلاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان میں شریس ائیر، ایشان کشن اور تلک ورما شامل ہیں۔ تاہم ان تینوں میں شریس ائیر کو فی الحال سب سے آگے سمجھا جا رہا ہے۔
تلک یا ایشان میں سے کوئی ایک ہوگا ذمہ دار!
جہاں ائیر کا آئی پی ایل کا وسیع تجربہ اور اس کے رنز بنانے کا ریکارڈ اسے اس دوڑ میں برتری دیتا ہے، تلک ورما اور ایشان کشن کپتانی کے لیے اس مقابلے میں دو ایسے کھلاڑی ہیں جو ممکنہ طور پر سب کو حیران کر سکتے ہیں۔ اگر ائیر کپتانی کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں تو امکان ہے کہ تلک یا ایشان میں سے کسی ایک کو T20 فارمیٹ میں ہندوستان کے لیے نائب کپتان کے طور پر کام کرنا ہوگا۔ ایک رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ سنجو سیمسن کو بھی ٹی ٹوئنٹی کپتان بنائے جانے کا امکان ہے۔
فیلڈنگ ٹو ٹی ٹوئنٹی اسکواڈز پر غور
غور طلب ہے کہ بی سی سی آئی ایشین گیمز کے لیے اسکواڈ کا اعلان بھی کرنے والا ہے۔ اس کے نتیجے میں، بورڈ دو الگ الگ T20 اسکواڈز کو میدان میں اتارنے کے امکان پر غور کر رہا ہے۔ نتیجے کے طور پر، ہم مستقبل قریب میں ممکنہ طور پر دو مختلف T20 کپتانوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہندوستان نے 2022 کے ایشین گیمز میں گولڈ میڈل جیت کر تاریخ رقم کی تھی۔