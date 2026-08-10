چوبیس گیندیں، اکیس ڈاٹ بالز! سنیل نارائن کے خلاف رنز کے لیے ترستے رہے بلے باز
سنیل نارائن نے 4 اوورز میں 7 رنز دے کر 3 وکٹیں حاصل کیں۔
Published : August 10, 2026 at 1:29 PM IST
کیریبین پریمیئر لیگ، ویسٹ انڈیز: تجربہ کار اسپنر سنیل نارائن ویسٹ انڈیز میں کھیلے جا رہے کیریبین پریمیئر لیگ 2026 (سی پی ایل CPL 2026) کے دوسرے میچ میں اپنی باؤلنگ سے تباہی مچا رہے ہیں۔ اپنی خطرناک گیند بازی سے نارائن نے ثابت کیا کہ ان کی باؤلنگ کی برتری اب بھی برقرار ہے۔ میجر لیگ کرکٹ میں اپنی مہلک فارم کو جاری رکھتے ہوئے، نارائن نے سی پی ایل 2026 میں اپنے پہلے ہی میچ میں 24 میں سے 21 ڈاٹ بالز کرتے ہوئے ایک شاندار آغاز کیا۔
نارائن کی بولنگ کے سامنے بلے باز بے بس
ٹرنباگو نائٹ رائیڈرز کے لیے کھیلتے ہوئے نارائن نے سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس کے خلاف شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نائٹ رائیڈرز نے ٹاس جیت کر پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور سنیل نارائن نے میچ کے دوسرے ہی اوور میں اپنے کپتان کے فیصلے کو درست ثابت کیا۔ نارائن نے اپنے پہلے ہی اوور میں دو وکٹیں حاصل کیں۔ ان کی باؤلنگ نے بلے بازوں کو مایوس کیا، جو پاور پلے کے دوران بڑے شاٹس مارنے کے لیے بے تاب تھے۔
21 DOT BALLS IN 4 OVERS BY SUNIL NARINE IN CPL 2026 🥶— Johns. (@CricCrazyJohns) August 9, 2026
- The Greatest in T20 History. pic.twitter.com/SgsBvpOMeY
چار اووروں میں صرف 7 رن دیے
سنیل نارائن نے پاور پلے میں کل 3 اوور پھینکے اور صرف 6 رن دیے۔ نارائن نے پاور پلے کا آخری اوور بنا کوئی رن دیے (میڈن) کیا اور ایک وکٹ حاصل کیا۔ اپنے چار اووروں میں نارائن نے صرف 7 رن دیے اور 3 وکٹیں لیں۔ سب سے کمال کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے 24 گیندوں کے اسپیل میں 21 ایسی گیندیں پھینکیں جن پر بلے باز ایک بھی رن نہیں بنا سکے۔ نتیجے کے طور پر، ٹرنباگو نائٹ رائیڈرز سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس کو کم اسکور پر روکنے میں کامیاب رہا۔
چار بلے باز بنا کھاتہ کھولے آؤٹ
پہلے بلے بازی کرتے ہوئے، سینٹ کٹس اینڈ نیوس پیٹریاٹس 20 اوور میں 9 وکٹیں کھو کر صرف 109 رن ہی بنا سکے۔ کیون وکہم نے سب سے زیادہ 38 رن بنائے۔ اس اننگز میں وہ اکیلے ایسے بلے باز تھے جو 30 رن کے ہندسے تک پہنچ پائے۔ چار کھلاڑی بنا کھاتہ کھولے (صفر پر) ہی پویلین لوٹ گئے۔ 109 رنوں کے ہدف کے جواب میں نائٹ رائیڈرز نے 15 اوور میں 2 وکٹیں کھو کر 94 رن بنا لیے تھے، لیکن بارش کی وجہ سے میچ آگے نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے رائیڈرز نے ڈی ایل ایس (DLS) قانون کے تحت 19 رن سے میچ جیت لیا۔