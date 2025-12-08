سٹار کرکٹر نے ریٹائرمنٹ کا بڑا فیصلہ کر لیا، کہا دوبارہ انٹری کروں گا
پوڈ کاسٹ پر بات کرتے ہوئے اسٹار کرکٹر نے اہم اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں الوداعی سیریز کھیلنے کے بعد ریٹائر ہوجاؤں گا۔
Published : December 8, 2025 at 3:11 PM IST
حیدرآباد: بنگلہ دیشی کرکٹر شکیب الحسن نے اہم فیصلہ کرلیا۔ انہوں نے ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے۔ شکیب قومی ٹیم کے لیے تینوں فارمیٹس میں کھیلنا چاہتے ہیں۔ شکیب نے گزشتہ سال ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے حال ہی میں یہ فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ اس کا انکشاف انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ میں کیا۔
بنگلہ دیش کے سابق کپتان شکیب الحسن نے کہا ہے کہ وہ تمام فارمیٹس سے باضابطہ ریٹائر نہیں ہوئے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ وہ اس بات کا انکشاف کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا منصوبہ بنگلہ دیش واپسی، ون ڈے، ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی کی مکمل سیریز کھیلنے اور پھر ریٹائر ہونے کا ہے۔
شکیب نے بڑا اعلان کر دیا
شکیب نے کہا کہ میرا مطلب ہے کہ میں تمام فارمیٹس میں سیریز کھیلنا اور ریٹائر ہونا چاہتا ہوں، مجھے امید ہے کہ بنگلہ دیش ٹیم میں واپسی ہو گی۔ اسی لیے میں ٹی ٹوئنٹی لیگ کھیل رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں دوبارہ انٹری کروں گا۔ شائقین نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا ہے۔ "میں گھر پر سیریز کھیل کر انہیں اچھے نوٹ پر الوداع کہنا چاہتا ہوں۔ کیا میں نے اس سیریز میں اچھا کھیلا؟ یا نہیں؟ یہ اہم نہیں ہے۔ میں مداحوں کو کچھ واپس کرنا چاہتا ہوں۔"
بولنگ ایکشن پر پابندی
انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ (ای سی بی) نے چند سال قبل بنگلہ دیش کے سابق کپتان شکیب الحسن پر پابندی عائد کر دی تھی۔ شکیب کو انگلینڈ میں ہونے والے ٹورنامنٹس میں بولنگ کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ شکیب نے گزشتہ ستمبر میں کاؤنٹی چیمپئن شپ میں سرے کے لیے ڈیبیو کیا تھا۔ یہ تنازع اس وقت شروع ہوا جب ایک میچ میں فیلڈ امپائر نے ان کے بولنگ ایکشن پر اعتراض کیا۔ معاملے کی تحقیقات کرنے والے ای سی بی نے شکیب کے خلاف کارروائی کی۔ اس کے فوراً بعد انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے بھی شکیب پر پابندی لگا دی۔
شکیب نے ایک پوڈ کاسٹ میں اس مسئلے کا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ "میں نے اپنے کیرئیر میں کبھی بھی ٹیسٹ میچ میں 70 اوورز نہیں کرائے۔ میں سمرسیٹ کے خلاف ٹاونٹن میں چار روزہ میچ میں بہت تھکا ہوا تھا۔ میں نے جان بوجھ کر اس باؤلنگ ایکشن کے ساتھ بولنگ کی۔"
38 سالہ شکیب الحسن نے بنگلہ دیش کے لیے 71 ٹیسٹ میں 4609 رنز بنائے۔ اس میں پانچ سنچریاں اور 31 نصف سنچریاں شامل ہیں۔ انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ میں 242 وکٹیں بھی حاصل کیں۔ انہوں نے 247 ون ڈے میچوں میں 7570 رنز بنائے اور 317 وکٹیں حاصل کیں۔ ثاقب نے 129 ٹی ٹیوئنٹی مقابلے بھی کھیلے جس میں انہوں نے 2551 رنز بنائے اور 149 وکٹیں حاصل کیں۔