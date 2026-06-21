تلنگانہ ٹی 20 لیگ کے لیے تیار، کپتان بے صبری سے کر رہے ہیں انتظار
ناک آؤٹ سمیت ٹی جی 20 لیگ کے تمام میچ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔
Published : June 21, 2026 at 4:05 PM IST
حیدرآباد: حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (ایچ سی اے) کے زیر اہتمام تلنگانہ ٹی 20 لیگ (ٹی جی 20 لیگ)کا اسٹیج تیار ہے۔ اس لیگ کا بے صبری سے انتظار تھا آج سے اپل کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں شروع ہو رہا ہے۔
لیگ کے پہلے ایڈیشن میں کل آٹھ ٹیمیں ٹائٹل کے لیے مقابلہ کریں گی۔ لیگ 21 جون سے 12 جولائی تک کھیلی جائے گی۔ حیدرآباد ای چیمپئنز، میڈک فالکنز، پلامورو اسٹرائیکرز، ورنگل واریئرز، رنگاریڈی رائزرز، کریم نگر ڈائمنڈز، انویتا کھمم ایسس، اور نلگنڈہ نائٹس کی ٹیمیں اس باوقار ٹرافی کے لیے مقابلہ کریں گی۔
حیدرآباد ای چیمپئنز ٹیم کو راموجی گروپ کی ذیلی کمپنی اوشودیا انٹرپرائزز پرائیویٹ لمیٹڈ نے خریدا تھا۔ لیگ شروع ہونے سے قبل کپتانوں کی میٹنگ ہوئی۔ حیدرآباد ای چیمپئنز کے کپتان ابھیرتھ ریڈی نے کہا کہ وہ اور ان کے کھلاڑی ٹورنامنٹ میں شرکت کا بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔
پہلی گیند کا بے صبری سے انتظار: ابھیرتھ ریڈی
ابھیرتھ ریڈی نے ٹیم کے ہیڈ کوچ انیرودھ سنگھ کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ "ان کی رہنمائی میں کھیلنا بہت اچھا لگتا ہے۔ انہوں نے الگ الگ فرنچائزی کے لیے ٹی 20 کرکٹ کھیلا ہے۔ انہوں نے ان میں سے کچھ کے لیے بطور کوچ بھی کام کیا ہے۔ اس لیے اس تجربے سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہوں۔ اس سے مجھے اپنے کھیل کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی۔"
جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا وہ نروس ہیں تو انھوں نے فوراً جواب دیا، "ایک الگ ٹیم کے کپتان کی حیثیت سے میں بھی پہلے میچ کا بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں۔ تھوڑی سی بے چینی کے باوجود میں اسے لائیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے میچ کے لیے ہر کسی میں ایسا جوش و خروش ہوتا ہے۔"
ابھیرتھ نے ٹیم کی ساخت اور فٹنس کے بارے میں بھی بات کی
انہوں نے کہا کہ سب فٹ ہیں۔ ہم نے کیمپ بھی لگایا۔ سب اچھا کھیل رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر کپتان اپنی ٹیم میں ٹیلنٹ دیکھ کر خوش ہوگا۔" لیگ کا پہلا میچ پلامورو اسٹرائیکرز اور انویتا کھمم ایسس کے بیچ کھیلا جائے گا۔ حیدرآباد ای چیمپئنز لیگ میں اپنا پہلا میچ 23 جون کو پلامورو کے خلاف کھیلے گی۔
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تنمے اگروال (کریم نگر ڈائمنڈز کے کپتان)، سی وی ملند (انویتا کھمم ایسز کے کپتان)، اور تنئے تھیاگراجن (رنگا ریڈی رائزرز)، جو پہلے ہی حیدرآباد رنجی ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں، نے لیگ کا خیرمقدم کیا۔
تنمے نے کہا کہ وہ خوش ہیں کہ آخر کار تلنگانہ میں ٹی 20 لیگ شروع ہو چکی ہے۔
بائیں ہاتھ کے بلے باز تنمے نے کہا کہ "ایچ سی اے کے کھلاڑی کے طور پر، ہم ایک طویل عرصے سے ایسی لیگ کا انتظار کر رہے تھے۔ یہاں آنے کا تجربہ انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) جیسے بڑے ٹورنامنٹس میں اپنی نمائندگی ثابت کرنے کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگا۔" کئی نوجوان کرکٹرز پہلے ہی آئی پی ایل ٹرائلز میں حصہ لے چکے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر چکے ہیں۔ خاص طور پر ضلع کھلاڑیوں میں بہت زیادہ ٹیلنٹ موجود ہے۔ میں انہیں کھیلتے دیکھنے کے لیے بے چین ہوں۔
رنگاریڈی رائزرز کے کپتان تنے تیاگراجن نے کہا کہ "یہ لیگ حیدرآباد میں کرکٹ کی مقبولیت کے لیے اہم ہے۔ یہ لیگ یہاں کے ہر کرکٹر کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم ثابت ہوگی۔"
پلامورو اسٹرائیکرز کی کپتان پرگیہ ریڈی نے کہا کہ "میں اس لیگ میں حصہ لینے کے لیے بہت پرجوش ہوں۔ میں ایسی لیگ کے انعقاد کے لیے ایچ سی اے کا شکر گزار ہوں۔ مجھے پلامورو اسٹرائیکرز کی نمائندگی کرنے پر بہت فخر ہے۔" ورنگل واریئرس کے کپتان امن راؤ پیرالا نے کہا کہ وہ فرنچائزی کی قیادت کرنے کے لیے پرجوش ہیں۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ وہ اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لیگ کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنائیں گے۔
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