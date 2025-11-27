کیا پاکستان سری لنکن کرکٹ میں کوئی بڑی ہلچل مچا دے گا، ورلڈ کپ سے قبل کپتان کی رخصتی؟
T20 ورلڈ کپ 2026: سری لنکا 2026 T20 ورلڈ کپ سے قبل قیادت میں بڑی تبدیلی کرسکتا ہے۔ کیا اس میں پاکستان کا ہاتھ ہے؟
Published : November 27, 2025 at 11:54 AM IST
حیدرآباد: آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 7 فروری سے شروع ہونے والا ہے۔ اس بار ہندوستان اور سری لنکا مشترکہ طور پر ورلڈ کپ کی میزبانی کریں گے۔ پاکستان اس ٹورنامنٹ میں کھیلنے کے لیے بھارت نہیں آئے گا، اس لیے بھارت کو اپنے تمام میچوں کی میزبانی سری لنکا میں کرنی ہوگی۔ اس صورت میں سری لنکا اس ورلڈ کپ کا شریک میزبان بن جائے گا۔
اب اس میگا ایونٹ سے قبل سری لنکن کرکٹ میں بڑی تبدیلی کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ سری لنکا کرکٹ بورڈ اپنے ٹی ٹوئنٹی کپتان کو ہٹانے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ ان کی جگہ لے کر آنے والے T20 ورلڈ کپ 2026 کے لیے ایک نیا کپتان مقرر کرنے کا منصوبہ ہے۔ درحقیقت سری لنکا کے سلیکٹرز 2026 کے T20 ورلڈ کپ سے چند ماہ قبل چارتھ اسالنکا کو T20 کپتان کے عہدے سے ہٹانے پر غور کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ اسلانکا کی فارم میں کمی بتائی جاتی ہے۔ تاہم، بنیادی وجہ مکمل طور پر کچھ اور معلوم ہوتی ہے۔
کیا چارتھ اسالنکا کو ہٹا دیا جائے گا؟
پاکستان میں سہ ملکی سیریز کھیلنے والی سری لنکن ٹیم کے کپتان چارتھ اسالنکا پاکستان چھوڑ کر وطن واپس پہنچ گئے۔ یہ پاکستان میں ایک بم دھماکے کے بعد ہوا ہے۔ جس کے بعد سری لنکن ٹیم واپس آنا چاہتی تھی لیکن کرکٹ بورڈ نے انہیں ٹیم سے نکالنے اور نہ رہنے کی صورت میں پابندی لگانے کی دھمکی دی تھی۔ اس کے بعد ٹیم پاکستان میں ٹھہری لیکن سری لنکا کے کپتان چارتھ اسالنکا اور فاسٹ باؤلر اسیتھا فرنینڈو دورہ درمیان میں ہی چھوڑ کر سری لنکا واپس آگئے۔
اب اس سب کے درمیان اسلانکا کی کپتانی سے ہٹائے جانے کی افواہیں منظر عام پر آ گئی ہیں۔ سری لنکا کے چیف سلیکٹر اپل تھرنگا نے تصدیق کی کہ قیادت کے آپشنز پر تبادلۂ خیال کیا جا رہا ہے تاہم اسالنکا کو اس عہدے سے ہٹانے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ وقت ہی بتائے گا کہ یہ بیان درست ہے یا نہیں۔
شروع سے ہی چارتھ کو ورلڈ کپ میں کپتان بنانے کا منصوبہ
سری لنکا کے ٹی ٹوئنٹی کپتان کو تبدیل کرنے کے سوال کے بارے میں اپل تھرنگا نے کہا کہ ہمیں اس سیریز کے بعد اپنے بہترین آپشن پر غور کرنا ہو گا۔ چارتھ اب بھی ہمارے کپتان ہیں۔ چارتھ کی بیماری کی وجہ سے، ہم نے داسن کو اپنا اسٹینڈ ان کپتان مقرر کیا ہے۔ چارتھ اب بھی ہمارے منصوبوں میں کپتان ہیں۔ ہم نے انہیں تبدیل کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ ہم نے شروع سے ہی چارتھ کو اس ورلڈ کپ میں کپتان بنانے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ہم نے ابھی تک اس پر کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔"
ان کا مزید کہنا تھا کہ 'چارتھ ٹی ٹوئنٹی میں رنز بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے اور بدقسمتی سے انہیں بیماری کی وجہ سے پاکستان سے وطن واپس آنا پڑا'۔ اسالنکا نے اس سال 12 ٹی 20 اننگز میں 122 کے اسٹرائیک ریٹ کے ساتھ صرف 156 رنز بنائے ہیں۔ ان کی کپتانی میں سری لنکا کا ٹی ٹوئنٹی ریکارڈ 11 جیت اور 14 ہاروں کا ہے۔
کیا ہے سارا معاملہ؟
11 نومبر کو اسلام آباد کے اطراف میں بم دھماکے ہوئے۔ صوبہ خیبرپختونخوا کے شہر وانا میں کیڈٹ اکیڈمی میں دہشت گردانہ حملہ ہوا، جس میں مبینہ طور پر 12 افراد ہلاک ہوئے۔ جس کے بعد سری لنکن ٹیم خوفزدہ ہوگئی اور اپنے ملک واپس جانا چاہتی تھی۔ پھر ان سے سخت سکیورٹی کا وعدہ کیا گیا۔
سری لنکن ٹیم اس سے قبل بھی پاکستان میں نشانہ بن چکی ہے۔ 3 مارچ 2009 کو مسلح افراد نے قذافی اسٹیڈیم کے قریب ان کی ٹیم کی بس پر حملہ کیا۔ اس حملے میں سری لنکا کے سات کھلاڑی زخمی اور آٹھ پولیس اہلکار مارے گئے تھے۔