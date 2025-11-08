ETV Bharat / sports

دورۂ پاکستان کے لیے ٹیم کا اعلان، ٹی ٹوئنٹی سہ فریقی سیریز میں زمبابوے بھی کرے گا شرکت

ایشیا میں ایک بار پھر سہ فریقی سیریز ہو رہی ہے۔ یہ سہ فریقی سیریز پاکستان میں ہوگی جس میں زمبابوے بھی شرکت کرے گا۔

سری لنکا بھارت کے خلاف جیت کے بعد ہاتھ ملاتے ہوئے (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : November 8, 2025 at 12:10 PM IST

حیدرآباد: سری لنکا کرکٹ نے جمعہ کو اپنے آئندہ دورۂ پاکستان کے لیے ٹیم اسکواڈز کا اعلان کیا، جس میں تین ون ڈے میچوں کی سیریز اور ایک ٹی ٹوئنٹی سہ فریقی سیریز شامل ہے۔ اس سہ فریقی سیریز میں زمبابوے بھی کھیلے گا۔ سری لنکا کا آخری بار ایشیا کپ سپر فور میں پاکستان سے مقابلہ ہوا تھا جہاں پاکستان نے سری لنکا کو شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کی تھی۔

یہ کھلاڑی ٹیم سے باہر ہو گئے

سری لنکا نے آخری بار 2019 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ اب وہ ایک بار پھر پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سیریز کے لیے سری لنکا کے دونوں فارمیٹس میں چارتھ اسالنکا کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ ون ڈے اسکواڈ میں ایک بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے، دلشان مدوشنکا، جو اصل اسکواڈ میں شامل تھے لیکن گھٹنے کی انجری کے باعث باہر ہوگئے تھے، ان کی جگہ ایشان ملنگا کو شامل کیا گیا ہے۔ دریں اثنا، متھیشا پاتھیرانا اوپری سانس کے انفیکشن سے صحت یاب ہونے کی وجہ سے دورے سے باہر ہو جائیں گے، اور ان کی جگہ آسیتھا فرنینڈو کو شامل کیا گیا ہے۔

ان کھلاڑیوں کو دونوں فارمیٹس میں شامل کیا گیا

سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے دونوں فارمیٹس میں وینندو ہسرنگا کو موقع دیا گیا ہے اور وہ گیند سے کرتب دکھانے کو تیار ہیں۔ ان کے ساتھ پاتھم نسانکا بھی ٹیم کو دونوں فارمیٹس میں مضبوط آغاز فراہم کرنے کے خواہاں ہوں گے۔ کوسل مینڈس کو بھی ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سہ فریقی سیریز کے لیے شامل کیا گیا ہے۔ داسن شناکا کو ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ میں نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔

ون ڈے اسکواڈ: چارتھ اسالنکا (کپتان)، پاتھم نسانکا، لاہیرو ادارا، کامل مشرا، کوسل مینڈس، سدیرا سماراویکراما، کمیندو مینڈس، جینتھ لیاناگے، پون رتنائیکے، ونیندو ہسرنگا، مہیش تھیکشانا، وانند اسرا، جیفری، جیفری، جیفری۔ پرمود مدوشن، ایشان ملنگا۔

ٹی ٹوئنٹی اسکواڈ: چارتھ اسالنکا (کپتان)، داسن شاناکا (نائب کپتان)، پاتھم نسانکا، کوسل مینڈس، کوسل پریرا، کامل مشرا، کامندو مینڈس، بھانوکا راجا پاکسا، جنیت لیاناگے، ونیندو ہسرنگا، مہیش تھیکشن نوشتھانا، دوشنا تھمانا، دوشنا، دوشمان، ڈی۔ اسیتھا فرنینڈو، ایشان ملنگا۔

