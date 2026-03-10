ایران اسرائیل جنگ کی وجہ سے سری لنکا افغانستان سیریز منسوخ کر دی گئی
سری لنکا اور افغانستان کے درمیان متحدہ عرب امارات میں چھ میچوں کی وائٹ بال سیریز شیڈول تھی۔
Published : March 10, 2026 at 10:38 AM IST
ایران اسرائیل جنگ نے پورے مشرق وسطیٰ میں تناؤ پیدا کر دیا ہے جس کا اثر بین الاقوامی کرکٹ میچوں پر پڑنا شروع ہو گیا ہے۔ افغانستان سری لنکا وائٹ بال کا متحدہ عرب امارات کا دورہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے کرکٹ بورڈز نے یہ فیصلہ پروازوں میں رکاوٹ، سیکیورٹی خدشات اور علاقائی کشیدگی کے باعث کیا۔
دونوں ممالک کے درمیان سیریز 13 سے 25 مارچ تک کھیلی جانی تھی جس میں تین ٹی ٹوئنٹی اور تین ون ڈے میچز شامل تھے۔ افغانستان کرکٹ بورڈ سیریز کی میزبانی کر رہا تھا۔ سری لنکا کرکٹ کے ایک اہلکار نے اے ایف پی کو بتایا، "فلائٹ کے حالات اور خطے میں جاری لڑائی کی وجہ سے ہمیں اسے منسوخ کرنا پڑا۔"
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ افغانستان پہلی بار سری لنکا کے ساتھ دو طرفہ سیریز کی میزبانی کرنے کی تیاری کر رہا تھا لیکن جنگ کی وجہ سے ایسا نہیں کر سکا۔ واضح رہے کہ افغانستان سیکیورٹی خدشات کے باعث اب بھی اپنے گھر پر میچز کی میزبانی نہیں کر سکتا۔ نتیجتاً، وہ ہندوستان یا متحدہ عرب امارات جیسی جگہوں پر باقاعدگی سے اپنی ہوم سیریز کھیلتے ہیں۔
مشرق وسطیٰ میں کشیدگی کی وجہ
مشرق وسطیٰ میں کشیدگی اس وقت بڑھ گئی جب 28 فروری کو امریکہ اور اسرائیل نے مشترکہ طور پر ایران پر حملہ کیا۔ ایران نے جوابی حملوں کا آغاز کرتے ہوئے مشرق وسطیٰ کے ممالک میں امریکی فضائی اڈوں کو میزائلوں اور ڈرونز سے نشانہ بنایا۔ اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی فضائی حدود کو بند کرنا پڑا۔
نیا کپتان اور نیا ہیڈ کوچ
اس سیریز کے ملتوی ہونے سے اب افغانستان کے اوپنر ابراہیم زدران کی کپتانی شروع کرنے کا انتظار طویل ہو جائے گا۔ اس سیریز کے لیے افغانستان کرکٹ بورڈ نے راشد خان سے ٹی ٹوئنٹی کی کپتانی لے کر زدران کو سونپ دی ہے۔ یہ سیریز سری لنکا کے نئے مقرر کردہ ہیڈ کوچ گیری کرسٹن کے لیے بھی پہلی اسائنمنٹ تھی۔
جنگ نے کرکٹ ٹیموں کو بھی متاثر کیا
جنگ نے کرکٹ کی دنیا کو دوسرے طریقوں سے بھی متاثر کیا ہے۔ حال ہی میں ختم ہونے والے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بعد، اس علاقے سے گزرنے والی کئی ٹیموں کو پروازوں میں رکاوٹ کی وجہ سے تاخیر کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
