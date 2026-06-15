سہ ملکی ون ڈے سیریز کے سنسنی خیز مقابلے میں سری لنکا اے نے سپر اوور میں انڈیا اے کو شکست دے دی
آخری اوور میں آؤٹ ہونے والے سدیرا سماراویکرما (91) نے اس سے قبل سری لنکا کو فتح کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔
Published : June 15, 2026 at 9:01 PM IST
دمبولا: سہ ملکی ون ڈے سیریز کے سنسنی خیز مقابلے میں سری لنکا اے نے پیر کو سپر اوور میں انڈیا اے کو شکست دے دی۔ سری لنکا کے فاسٹ باؤلر کگاتھاس ماتولن نے دباؤ میں اپنا حوصلہ برقرار رکھا اور سپر اوور میں ویبھو سوریاونشی اور سوریانش شیڈگے کی خطرناک ہندوستانی جوڑی کے خلاف 16 رنز کا دفاع کیا، جس کے نتیجے میں گرما گرم تبادلہ ہوا۔
میچ کے سنسنی خیز اختتام کے بعد، سوریاونشی کو سری لنکا کے ایک کھلاڑی کو دھکا دیتے ہوئے دیکھا گیا، جس سے دونوں کے درمیان تنازعہ میں اضافہ ہو گیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سوریاونشی کو سپر اوور کی پہلی گیند کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔
بائیں ہاتھ کے فاسٹ باؤلر ارشد خان جنہوں نے آخری اوور میں کئی تیز یارکر پھینک کر میچ برابر کر دیا۔ آخری اوور میں آؤٹ ہونے والے سدیرا سماراویکرما (91) نے اس سے قبل سری لنکا کو فتح کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔
ارشد، جو آئی پی ایل میں گجرات ٹائٹنز کے لیے کھیلتے ہیں، نے آخری اوور میں صرف چار رنز دیے، جس سے میزبان ٹیم کو جیت کے لیے پانچ رنز درکار تھے۔
میچ ٹائی ہونے کے بعد نتیجہ کے حوالے سے ابہام پیدا ہو گیا۔ انڈیا اے کے کپتان تلک ورما نے امپائرز پر سپر اوور کے ذریعے کھیل کو بڑھانے کے لیے دباؤ ڈالا۔ کافی غور و خوض کے بعد امپائرز نے اپنا فیصلہ تبدیل کرتے ہوئے میچ کو سپر اوور میں بھیجنے کا فیصلہ کیا۔
تاہم ارشد کا سپر اوور مہنگا ثابت ہوا۔ انہوں نے وائیڈ اور نو بال سمیت مجموعی طور پر 16 رنز دیے۔
کگاتھس دباؤ میں پرسکون رہے اور ہندوستانی جوڑی کو صرف نو رنز تک محدود رکھا۔ اس سے پہلے سوریاونشی (14 گیندوں پر 21 رنز) ایک بار پھر اچھی شروعات کو بڑی اننگز میں تبدیل کرنے میں ناکام رہے، لیکن آل راؤنڈر سوریانش شیڈگے (66 گیندوں پر 72 رنز) اور وپراج نگم (49 گیندوں پر 51 رنز) نے نصف سنچریاں بنا کر مہمانوں کو 265 تک پہنچا دیا۔
سری لنکا اے جس نے سیریز کے پہلے میچ میں آخری لمحات میں ناقص بلے بازی سے ہندوستان کو فتح کا تحفہ دیا تھا، اس بار بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت اے کی یہ دوسری شکست ہے۔اس سے پہلےبھارت اے کو افغانستان اے کے خلاف بھی ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا۔