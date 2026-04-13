آئی پی ایل کا آج کا میچ: سب کی نظریں ویبھو، جیسوال اور ابھیشیک، ہیڈ کی اوپننگ جوڑی پر ہوں گی
راجستھان رائلز اور سن رائزرز حیدرآباد آج راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم حیدرآباد میں آمنے سامنے ہوں گے۔
Published : April 13, 2026 at 11:42 AM IST
حیدرآباد: انڈین پریمیئر لیگ 2026 کے 21ویں میچ میں راجستھان رائلز (RR) کا مقابلہ آج (13 اپریل 2026) سن رائزرز حیدرآباد (SRH) سے ہوگا۔ یہ میچ حیدرآباد کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ راجستھان نے اب تک ایک بھی میچ نہیں ہارا ہے اور وہ چار جیت کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست ہے۔ دوسری طرف اس دوران حیدرآباد چار میچوں میں صرف ایک جیت کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل میں ساتویں نمبر پر ہے۔
اوپننگ جوڑی پر ہوگا فوکس
آج کے میچ میں سب کی نظریں دونوں ٹیموں کی اوپننگ جوڑی پر ہوں گی۔ جہاں ویبھو سوریاونشی اور یشسوی جیسوال نے راجستھان کو ایک شاندار اور تیز آغاز فراہم کیا اور پاور پلے میں میچ کے لیے ٹون سیٹ کیا، ابھیشیک شرما اور ٹریوس ہیڈ بھی اپنی ٹیموں کو تیز شروعات دینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ جب یہ دونوں بلے باز آگے بڑھتے ہیں تو حیدرآباد کو شکست دینا مشکل ہوجاتا ہے۔ تاہم، اس سیزن میں، ویبھو اور جیسوال کی جوڑی زبردست فارم میں ہے، جس نے ٹیم کو اب تک کھیلے گئے چاروں میچوں میں 50 سے زائد کی شراکت داری کے ساتھ ٹھوس آغاز فراہم کیا۔ دریں اثنا، ابھیشیک اور ہیڈ اس سیزن میں آن اور آف رہے ہیں، جس نے ان کے میچوں کو متاثر کیا ہے۔
RR بمقابلہ SRH: ہیڈ ٹو ہیڈ
حیدرآباد اور راجستھان اب تک 21 بار آمنے سامنے ہو چکے ہیں۔ حیدرآباد نے ان میں سے 12 جیت کر راجستھان پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ راجستھان رائلز نے ان 21 میچوں میں سے 9 جیتے ہیں۔ راجستھان نے 2024 سے حیدرآباد کے خلاف ایک بھی میچ نہیں جیتا ہے۔
SRH بمقابلہ RR: دونوں ٹیموں کے اسکواڈ
سن رائزرز حیدرآباد: ایشان کشن (کپتان اور وکٹ کیپر)، ہینرک کلاسن، ابھیشیک شرما، ٹریوس ہیڈ، انیکیت ورما، سمرن روی چندرن، سلیل اروڑہ، نتیش کمار ریڈی، پیٹ کمنز، لیام لیونگسٹن، کامندو مینڈس، کرینس فولیٹرا، برائیڈن حسین کارسنگ، برائیڈن حسین، کارسنگ، نتیش کمار جے دیو انادکٹ، شیوم ماوی، ہرشل پٹیل، ایشان ملنگا، ڈیوڈ پاینے، ہرش دوبے، امیت کمار، ذیشان انصاری۔
راجستھان رائلز: ریان پراگ (کپتان)، دھرو جوریل، ڈونووین فریرا، لوان ڈرے پریٹوریس، روی سنگھ، امان پرالا، شمرون ہیٹمائر، شبھم دوبے، ویبھو سوریاونشی، یشسوی جیسوال، رویندرا جڈیجہ، داسن شناکا، ایڈم ملنے، برجیش شرما، جوفرا آرچر، کلدیپ سین، کوینا مفاکا، ناندرے برگر، روی بشنوئی اور سندیپ شرما۔