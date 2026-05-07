پنجاب کنگز کو شکست کی ہیٹ ٹرک، حیدرآباد پوائنٹس ٹیبل میں دوبارہ سرفہرست

حیدرآباد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پنجاب کو 33 رنز سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر سب سے اوپر پہنچ گئے۔

حیدرآباد نے پوائنٹس ٹیبل میں دوبارہ سرفہرست مقام حاصل کیا (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : May 7, 2026 at 9:19 AM IST

حیدرآباد: انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 کے 49ویں میچ میں، بدھ کو حیدرآباد کے اپل کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے، سن رائزرز حیدرآباد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنجاب کنگز کو 33 رنز سے شکست دی۔

ہائی اسکورنگ والے میچ میں پی بی کے ایس (پنجاب کنگز) کی ناقص فیلڈنگ مہنگی ثابت ہوئی۔ ایشان کشن اور ہینرک کلاسن دونوں کے گرائے گئے کیچ بالآخر پنجاب کے لیے مہنگے ثابت ہوئے۔ اس جوڑی نے اپنی اہم نصف سنچریوں سے فائدہ اٹھایا، جس سے سن رائزرز حیدرآباد (SRH) کو ایک بڑا اسکور بنانے میں مدد ملی اور بالآخر انہوں نے میچ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔

مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 235 رنز

حیدرآباد نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 235 رنز بنائے۔ ابھیشیک شرما نے 13 گیندوں میں 35 رنز، ٹریوس ہیڈ نے 19 گیندوں میں 38 رنز، ایشان کشن نے 32 گیندوں میں 55 رنز، ہینرک کلاسن نے 43 گیندوں میں 69 رنز اور نتیش ریڈی نے 29 گیندوں میں 13 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔

پنجاب کنگز 7 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز ہی بنا سکی

جواب میں پنجاب کنگز مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز ہی بنا سکی۔ کوپر کونولی کی لڑائی کی کارکردگی شاید واحد مثبت پہلو تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی T20 سنچری مکمل کی اور 59 گیندوں پر 107 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بلے باز زیادہ رنز نہ بنا سکا۔

پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ

حیدرآباد کے تمام گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کی، خاص طور پر کپتان پیٹ کمنز، جو سب سے کامیاب گیند باز رہے۔ انہوں نے 4 اوورز میں 34 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔ شیوانگ کمار نے بھی دو وکٹیں حاصل کیں۔

پنجاب کنگز مسلسل تین شکست

اس جیت کے ساتھ ہی سن رائزرس حیدرآباد 14 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست ہے۔ پنجاب کنگز مسلسل تین شکستوں کے بعد 13 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر کھسک گئی۔

