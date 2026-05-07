پنجاب کنگز کو شکست کی ہیٹ ٹرک، حیدرآباد پوائنٹس ٹیبل میں دوبارہ سرفہرست
حیدرآباد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور پنجاب کو 33 رنز سے شکست دے کر پوائنٹس ٹیبل پر سب سے اوپر پہنچ گئے۔
Published : May 7, 2026 at 9:19 AM IST
حیدرآباد: انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) 2026 کے 49ویں میچ میں، بدھ کو حیدرآباد کے اپل کے راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے، سن رائزرز حیدرآباد نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پنجاب کنگز کو 33 رنز سے شکست دی۔
ہائی اسکورنگ والے میچ میں پی بی کے ایس (پنجاب کنگز) کی ناقص فیلڈنگ مہنگی ثابت ہوئی۔ ایشان کشن اور ہینرک کلاسن دونوں کے گرائے گئے کیچ بالآخر پنجاب کے لیے مہنگے ثابت ہوئے۔ اس جوڑی نے اپنی اہم نصف سنچریوں سے فائدہ اٹھایا، جس سے سن رائزرز حیدرآباد (SRH) کو ایک بڑا اسکور بنانے میں مدد ملی اور بالآخر انہوں نے میچ پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔
A win that takes the team to the 𝘁𝗼𝗽 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗮𝗯𝗹𝗲 🧡— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
A comfortable 33-run victory at home that takes @Sunrisers to not just 2️⃣ more points but the first spot on the points table 👊🔥
SCORECARD ▶️ https://t.co/8L0gAuxW78#TATAIPL | #KhelBindaas | #SRHvPBKS pic.twitter.com/gjgBIMUhG0
مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 235 رنز
حیدرآباد نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 235 رنز بنائے۔ ابھیشیک شرما نے 13 گیندوں میں 35 رنز، ٹریوس ہیڈ نے 19 گیندوں میں 38 رنز، ایشان کشن نے 32 گیندوں میں 55 رنز، ہینرک کلاسن نے 43 گیندوں میں 69 رنز اور نتیش ریڈی نے 29 گیندوں میں 13 رنز کی اہم اننگز کھیلی۔
🔛🔝 of the #TATAIPL 2026 table! 🧡🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) May 6, 2026
After getting their revenge on #PBKS, #SRH are now the leaders of the Points Table. 🫡#SRHvsPBKS | [SRH, PBKS, TATA IPL, Heinrich Klaasen, Pat Cummins, Shashank Singh, Ishan Kishan] pic.twitter.com/UabOwqY8Hi
پنجاب کنگز 7 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز ہی بنا سکی
جواب میں پنجاب کنگز مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز ہی بنا سکی۔ کوپر کونولی کی لڑائی کی کارکردگی شاید واحد مثبت پہلو تھا۔ انہوں نے اپنی پہلی T20 سنچری مکمل کی اور 59 گیندوں پر 107 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور بلے باز زیادہ رنز نہ بنا سکا۔
Execution of plans to absolute perfection 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
🎥 @SunRisers Captain Pat Cummins came in prepared and reaped the rewards 👏👏
Scorecard ▶️ https://t.co/8L0gAuxW78#TATAIPL| #KhelBindaas | #SRHvPBKS pic.twitter.com/hFwmnqlYW2
پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ
حیدرآباد کے تمام گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کی، خاص طور پر کپتان پیٹ کمنز، جو سب سے کامیاب گیند باز رہے۔ انہوں نے 4 اوورز میں 34 رنز دے کر 2 وکٹیں حاصل کیں جس سے انہیں پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ ملا۔ شیوانگ کمار نے بھی دو وکٹیں حاصل کیں۔
Vital wickets & vital catches ✅✅— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
Pat Cummins is adjudged the Player of the Match tonight 🏅
RELIVE HIS PERFORMANCE: https://t.co/x8H3rFtN2r#TATAIPL | #KhelBindaas | #SRHvPBKS pic.twitter.com/1lorMKNs2A
پنجاب کنگز مسلسل تین شکست
اس جیت کے ساتھ ہی سن رائزرس حیدرآباد 14 پوائنٹس کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست ہے۔ پنجاب کنگز مسلسل تین شکستوں کے بعد 13 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر کھسک گئی۔