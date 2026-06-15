اننت ناگ اسپورٹس اسٹیڈیم میں تین سال بعد کھیل سرگرمیاں بحال
قدرتی آفت کے دوران خستہ ہوئے اننت ناگ اسپورٹس اسٹیڈیم کی مرمت کے بعد بالآخر یہاں کھیل سرگرمیاں بحال کی گئیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 15, 2026 at 2:11 PM IST
اننت ناگ (فیاض لولو) : تین سال کے طویل وقفے کے بعد جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے مرکزی اسپورٹس اسٹیڈیم میں ایک بار پھر کھیل سرگرمیوں کی رونقیں لوٹ آئیں، جس سے ضلع بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسٹیڈیم میں دن کے وقت کرکٹ جبکہ شام کے وقت ایک سنسنی خیز ڈے اینڈ نائٹ فٹبال میچ کا انعقاد کیا گیا، جس نے شائقین کو خوب محظوظ کیا۔
فٹبال میچ اننت ناگ اور بارہمولہ کی ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا، جس میں دونوں ٹیموں نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ اسٹیڈیم میں موجود شائقین کی بڑی تعداد نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور کھیل کے ہر لمحے کو بھرپور انداز میں سراہا۔
اس ٹورنامنٹ کا باقاعدہ افتتاح ڈپٹی کمشنر اننت ڈاکٹر ناگ بلال محی الدین نے کیا، جنہوں نے نہ صرف تقریب میں شرکت کی بلکہ بطور کھلاڑی اننت ناگ کی ٹیم کی نمائندگی کرتے ہوئے میدان میں بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ ان کی شرکت نے نوجوان کھلاڑیوں کے حوصلے مزید بلند کیے اور کھیلوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔
اس موقع پر منتظمین اور کھلاڑیوں میں زبردست جوش و خروش دیکھنے کو ملا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ اسٹیڈیم کی بحالی کے بعد کھیل سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز ایک مثبت قدم ہے جو نوجوانوں کو صحت مند سرگرمیوں کی طرف راغب کرے گا۔
عوامی حلقوں نے بھی اس اقدام کو بے حد سراہا اور ضلعی انتظامیہ کی کاوشوں کی تعریف کرتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی اس طرح کی سرگرمیاں مسلسل جاری رہیں گی تاکہ نوجوان نسل کو منفی رجحانات سے دور رکھا جا سکے۔
واضح رہے کہ اسٹیڈیم تین سال قبل آنے والی قدرتی آفات کے باعث شدید متاثر ہوا تھا، تاہم اب اس کی بحالی کے بعد ایک بار پھر یہ کھیلوں کا مرکز بن چکا ہے، جو علاقے میں کھیلوں کے فروغ کے لیے نہایت اہم پیش رفت ہے۔
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