اسپین نے فیفا ورلڈ کپ کی تاریخ بدل دی، چھیانوے سال بعد قائم ہوا یہ عالمی ریکارڈ
اسپین نے فیفا ورلڈ کپ 2026 میں چھ کلین شیٹس حاصل کرکے تاریخ رقم کی۔
Published : July 15, 2026 at 12:21 PM IST
ڈیلاس ایٹ اینڈ ٹی اسٹیڈیم: ڈیلاس میں فیفا ورلڈ کپ 2026 کے سیمی فائنل میں اسپین نے فرانس کے خلاف 0-2 کی شاندار فتح ریکارڈ کی۔ اس سے وہ ٹورنامنٹ کے پہلے فائنلسٹ بن گئے۔ اب فائنل میں ان کا مقابلہ دوسرے سیمی فائنل کے فاتح انگلینڈ بمقابلہ ارجنٹائن سے ہوگا۔
اسپین کا دفاع پورے ٹورنامنٹ میں شاندار رہا۔ انہوں نے سیمی فائنل میں ٹورنامنٹ کے سب سے زیادہ اسکورر (16) فرانس کو ایک گول سے روک دیا۔ اس کے ساتھ اسپین نے ورلڈ کپ میں کامیابی حاصل کی جس نے ٹورنامنٹ کی 96 سالہ تاریخ بدل دی۔
ایک ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ کلین شیٹس
گول کیپر یونائی سائمن کی شاندار کارکردگی کی بدولت اسپین نے جاری ٹورنامنٹ میں اب تک چھ کلین شیٹس (میچ میں ایک بھی گول نہیں کھایا) حاصل کر لیا ہے۔ اس نے فیفا ورلڈ کپ کی ایک مہم میں کسی ٹیم کی طرف سے رکھی ہوئی سب سے زیادہ کلین شیٹس کا ریکارڈ توڑ دیا۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ ہالینڈ (1974)، اٹلی (1990)، برازیل (1994)، فرانس (1998) اور اسپین (2010) کے پاس تھا، جس نے ہر ایک نے پانچ کلین شیٹس حاصل کیں۔
44 سالوں میں پہلی بار
اسپین 96 سالوں میں دوسری اور 44 سالوں میں پہلی ٹیم بن گئی ہے جس نے ورلڈ کپ کا بڑا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے۔ دفاعی یورو چیمپئن کے طور پر، اسپین دو مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ وہ یورو 2008 کے چیمپئن تھے جب انہوں نے جنوبی افریقہ میں 2010 کا ورلڈ کپ جیتا تھا۔ وہ اب یورو 2024 کے چیمپئن ہیں اور 2026 کے ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ چکے ہیں۔ مغربی جرمنی ایسا کرنے والی پہلی ٹیم تھی۔ وہ بالترتیب 1972 اور 1980 میں یورو چیمپئن تھے اور 1974 اور 1982 میں فیفا ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچے تھے۔
میچ سے دیگر ریکارڈز
- مغربی جرمنی کے خلاف 1986 کے سیمی فائنل (جس میں ٹیم بھی 0-2 سے ہار گئی) کے بعد کسی ورلڈ کپ کے ناک آؤٹ مرحلے میں فرانس کی یہ سب سے بڑی شکست ہے۔
- اسپین نے اب ورلڈ کپ میں کسی بھی ملک کے سب سے زیادہ پنالٹی گول (17) کیے ہیں، اس نے اس تعداد میں انگلینڈ اور فرانس (16) کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔
- Kylian Mbappé اپنے آخری نو فیفا ورلڈ کپ میں پہلی بار ہدف پر ایک بھی شاٹ لگانے میں ناکام رہے (انگلینڈ کے خلاف 2022 کے کوارٹر فائنل کے بعد سے)۔
- اسپین فیفا ورلڈ کپ کے سیمی فائنل کا آغاز کرنے والی پہلی ٹیم بن گئی جس نے دو نوعمروں – لامین یامان، 19 اور پاؤ کوبرسی، 19۔
- یہ فرانس کی ورلڈ کپ کے آٹھ سیمی فائنل میں چوتھی شکست تھی۔