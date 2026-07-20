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فیفا ورلڈ کپ فائنل کے دوران کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے، ایک دوسرے پر مکے اور لاتیں برسائیں، ویڈیو دیکھیں

فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل کے بعد ہسپانوی اور ارجنٹائن کے کھلاڑیوں کے درمیان لڑائی کی ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔

spain vs argentina players fight after fifa world cup 2026 final video goes viral Urdu News
فیفا ورلڈ کپ فائنل کے بعد میدان میں کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 20, 2026 at 1:34 PM IST

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ایسٹ رودر فورڈ، نیو یارک نیو جرسی اسٹیڈیم: فیفا ورلڈ کپ 2026 کا فائنل بدصورت مناظر میں ختم ہوا۔ فائنل سیٹی بجتے ہی میچ میں اس وقت افراتفری مچ گئی جب کچھ کھلاڑی میدان میں لڑنے لگے۔ تبادلے کے دوران ارجنٹائن کے مڈفیلڈر لیانڈرو پیریڈس نے اسپین کے ایرک گارشیا کو گلے سے پکڑ لیا۔

کھلاڑیوں کے درمیان ہاتھا پائی

کھلاڑیوں کے درمیان ہاتھا پائی کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ اس میں ارجنٹینا کے دفاعی کھلاڑی ناہول مولینا کو ایک ہسپانوی کھلاڑی کے پیٹ میں مکے مارتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دریں اثنا، مڈفیلڈر پاریڈس کو اسپین کے ایرک گارسیا کو گلے سے پکڑ کر دھکیلتے ہوئے دیکھا گیا، جس سے ارجنٹائن کے کوچ اسکالونی نے مداخلت کی۔

ویڈیو میں پریڈیس نے ہسپانوی کھلاڑی گیوی کو بھی گراؤنڈ پر گرا دیا اور ان کے چہرے پر مکے مارے۔ اسی وقت، مولینا نے روڈری کو مکے مارنے کی کوشش کی، جس سے ہسپانوی کپتان کو رکنے اور غصے سے ارجنٹائن کے ڈیفینڈر کا سامنا کرنا پڑا۔

spain vs argentina players fight after fifa world cup 2026 final video goes viral Urdu News
فیفا ورلڈ کپ فائنل میچ کے دوران کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے (AP)

لڑائی نے فتح کی چمک کو داغدار کردیا

اس فائٹ نے اضافی وقت میں اسپین کی ارجنٹائن کے خلاف 0-1 کی شاندار فتح کو داغدار کردیا۔ ارجنٹینا پر ایک اور شرمناک حرکت کا الزام بھی لگا۔ جب عالمی چمپیئن ہسپانوی کھلاڑی اپنے ورلڈ کپ کے تمغے وصول کر رہے تھے تو ارجنٹائن کے کھلاڑی ان کی پشت پر کھڑے تھے۔

spain vs argentina players fight after fifa world cup 2026 final video goes viral Urdu News
فیفا ورلڈ کپ فائنل کے بعد میدان میں کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے (AP)

لڑائی کی وجہ کیا؟

ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ جھگڑا اصل میں کیا ہوا، لیکن رپورٹس بتاتی ہیں کہ جب اسپین کے کپتان روڈری نے جشن کے دوران ارجنٹائن کے دفاعی کھلاڑی ناہوئل مولینا کے پاس سے گزرا تو مولینا نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جس سے روڈری فوراً رک گئے اور مولینا سے ان کی حرکت کے بارے میں سوال کیا۔

spain vs argentina players fight after fifa world cup 2026 final video goes viral Urdu News
فیفا ورلڈ کپ فائنل کے بعد میدان میں کھلاڑی آپس میں لڑ پڑے (AP)

دونوں کھلاڑیوں کے درمیان گرما گرم کہا سنی ہو گئی، جس کے نتیجے میں ہسپانوی محافظ ایرک گارسیا نے مداخلت کی۔ تاہم، پریڈیس جائے وقوعہ پر پہنچا اور مبینہ طور پر گارشیا کو گلے سے پکڑ کر دھکیل دیا۔ میدان میں افراتفری مچ گئی۔

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