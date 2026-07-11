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فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026: اسپین نے بیلجیئم کو دو ایک سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی

اسپین 2026 کے ورلڈکپ سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ اسپین کا مقابلہ فرانس سے 15 جولائی کو ہوگا۔

اسپین کے فابیان روئز (8) ورلڈ کپ کوارٹر فائنل کے دوران اپنی ٹیم کا افتتاحی گول کرنے کے بعد ردعمل کا اظہار کر رہے ہیں۔
اسپین کے فابیان روئز (8) ورلڈ کپ کوارٹر فائنل کے دوران اپنی ٹیم کا افتتاحی گول کرنے کے بعد ردعمل کا اظہار کر رہے ہیں۔ (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 11, 2026 at 7:42 AM IST

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فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026: بیلجیئم کے خلاف سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسپین نے 2026 کے ورلڈ کپ سیمی فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ لاس اینجلس میں کھیلے گئے کوارٹرفائنل میں اسپین نے بیلجیئم کو ایک کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔

تھیباٹ کورٹوئس کی چوٹ اور فیبیان روئز کی شاندار کارکردگی مقابلے کے اہم موڑ ثابت ہوئے۔

اسپین کی جانب سے پہلا گول فیبیان روئز نے 30 ویں منٹ میں کیا جس کے بعد بیلجیئم کے ڈی کیٹالا نے41 ویں منٹ میں حساب برابر کردیا۔

اسپین اور بیلجیئم کے درمیان کوارٹر فائنل غیر متوقع طور پر ختم ہوا۔ ایک وقت میں ایسا لگا کہ یہ میچ ڈرا کی طرف بڑھ رہا ہے، تاہم تھیباٹ کورٹوئس کا زخمی ہونا میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ اس کے بعد ایسا لگا جیسے بیلجئم کی حکمت عملی اب ناکام ہو رہی ہے اور فرانس کی ٹیم سونے کی ورلڈ کپ ٹرافی کے قریب پہنچ رہی ہے۔

اسٹیڈیم میں بیلجئم کے گول کیپرتھیباٹ کورٹوئس پچ پر گر گئے
اسٹیڈیم میں بیلجئم کے گول کیپرتھیباٹ کورٹوئس پچ پر گر گئے (AP)

میچ کا 71ویں منٹ میں اس وقت خاموشی چھا گئی جب اسٹیڈیم میں بیلجئم کے گول کیپر تھیباٹ کورٹوئس پچ پر گر گئے۔ گزشتہ میچوں میں کئی شاندار سیو کرنے والے کھلاڑی کو بائیں ران میں چوٹ کے باعث میدان چھوڑنا پڑا۔ کورٹوائس اپنے آنسوؤں سے ان کی مایوسی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، کیونکہ انھوں نے اپنا چہرہ اپنی قمیض سے ڈھانپ لیا تھا۔ یہ بیلجیئم کی قومی ٹیم کے لیے ایک مشکل وقت تھا۔

اسپین کے میکل مرینو (6) اسپین اور بیلجیئم کے درمیان ورلڈ کپ کوارٹر فائنل فٹ بال میچ میں اپنی جیت کے بعد جشن منا رہے ہیں۔
اسپین کے میکل مرینو (6) اسپین اور بیلجیئم کے درمیان ورلڈ کپ کوارٹر فائنل فٹ بال میچ میں اپنی جیت کے بعد جشن منا رہے ہیں۔ (AP)

بیلجئم نے کورٹوئس کی جگہ سینے لیمنس کو متبادل کے طور پر میدان میں اتارا۔ تاہم ورلڈ کپ کا دباؤ بہت زیادہ ثابت ہوا۔ اپنے پہلے ہی میچ میں، لیمنس نے وہ سنگین غلطی کر دی جس نے بیلجئم کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ وہ کیوبریس کی جانب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے شاٹ کو روکنے میں ناکام رہے، جس سے میکل میرینو کو قریبی رینج سے گول کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ فیصلہ کن گول تھا، جس نے راؤنڈ آف 16 میں پرتگال کے خلاف میرینو کی شاندار اسٹرائیک کی یاد تازہ کر دی۔

میچ کے 30ویں منٹ میں، روئز نے ڈینی اولمو کے شاٹ کے بعد تیز، شاندار گول کرتے ہوئے تعطل کو توڑ دیا۔ یوں اسپین دو ایک سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 2026 کے ورلڈکپ سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ اسپین کا مقابلہ فرانس سے 15 جولائی کو صبح دو بجے ہونا ہے۔ اس مقابلے کو ٹورنامنٹ کا ابتدائی فائنل بھی کہا جارہا ہے، کیونکہ ایک جانب سب سے زیادہ طاقتور حملہ ہوگا تو دوسری جانب مضبوط دفاع۔ سیمی فائنل محض فائنل میں پہنچنے کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ اسپین کے کردار کا حقیقی امتحان ہے۔

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TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
SPAIN VS BELGIUM
SPAIN IN SEMIFINAL
اسپین بیلجئم
FIFA 2026

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