فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026: اسپین نے بیلجیئم کو دو ایک سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ پکی کر لی
اسپین 2026 کے ورلڈکپ سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ اسپین کا مقابلہ فرانس سے 15 جولائی کو ہوگا۔
Published : July 11, 2026 at 7:42 AM IST
فیفا فٹبال ورلڈ کپ 2026: بیلجیئم کے خلاف سنسنی خیز مقابلے کے بعد اسپین نے 2026 کے ورلڈ کپ سیمی فائنل میں داخل ہو گیا ہے۔ لاس اینجلس میں کھیلے گئے کوارٹرفائنل میں اسپین نے بیلجیئم کو ایک کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔
تھیباٹ کورٹوئس کی چوٹ اور فیبیان روئز کی شاندار کارکردگی مقابلے کے اہم موڑ ثابت ہوئے۔
اسپین کی جانب سے پہلا گول فیبیان روئز نے 30 ویں منٹ میں کیا جس کے بعد بیلجیئم کے ڈی کیٹالا نے41 ویں منٹ میں حساب برابر کردیا۔
اسپین اور بیلجیئم کے درمیان کوارٹر فائنل غیر متوقع طور پر ختم ہوا۔ ایک وقت میں ایسا لگا کہ یہ میچ ڈرا کی طرف بڑھ رہا ہے، تاہم تھیباٹ کورٹوئس کا زخمی ہونا میچ کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا۔ اس کے بعد ایسا لگا جیسے بیلجئم کی حکمت عملی اب ناکام ہو رہی ہے اور فرانس کی ٹیم سونے کی ورلڈ کپ ٹرافی کے قریب پہنچ رہی ہے۔
میچ کا 71ویں منٹ میں اس وقت خاموشی چھا گئی جب اسٹیڈیم میں بیلجئم کے گول کیپر تھیباٹ کورٹوئس پچ پر گر گئے۔ گزشتہ میچوں میں کئی شاندار سیو کرنے والے کھلاڑی کو بائیں ران میں چوٹ کے باعث میدان چھوڑنا پڑا۔ کورٹوائس اپنے آنسوؤں سے ان کی مایوسی کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، کیونکہ انھوں نے اپنا چہرہ اپنی قمیض سے ڈھانپ لیا تھا۔ یہ بیلجیئم کی قومی ٹیم کے لیے ایک مشکل وقت تھا۔
بیلجئم نے کورٹوئس کی جگہ سینے لیمنس کو متبادل کے طور پر میدان میں اتارا۔ تاہم ورلڈ کپ کا دباؤ بہت زیادہ ثابت ہوا۔ اپنے پہلے ہی میچ میں، لیمنس نے وہ سنگین غلطی کر دی جس نے بیلجئم کو ٹورنامنٹ سے باہر کر دیا۔ وہ کیوبریس کی جانب سے طویل فاصلے تک مار کرنے والے شاٹ کو روکنے میں ناکام رہے، جس سے میکل میرینو کو قریبی رینج سے گول کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ فیصلہ کن گول تھا، جس نے راؤنڈ آف 16 میں پرتگال کے خلاف میرینو کی شاندار اسٹرائیک کی یاد تازہ کر دی۔
میچ کے 30ویں منٹ میں، روئز نے ڈینی اولمو کے شاٹ کے بعد تیز، شاندار گول کرتے ہوئے تعطل کو توڑ دیا۔ یوں اسپین دو ایک سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے 2026 کے ورلڈکپ سیمی فائنل میں پہنچنے والی دوسری ٹیم بن گئی۔ اسپین کا مقابلہ فرانس سے 15 جولائی کو صبح دو بجے ہونا ہے۔ اس مقابلے کو ٹورنامنٹ کا ابتدائی فائنل بھی کہا جارہا ہے، کیونکہ ایک جانب سب سے زیادہ طاقتور حملہ ہوگا تو دوسری جانب مضبوط دفاع۔ سیمی فائنل محض فائنل میں پہنچنے کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ اسپین کے کردار کا حقیقی امتحان ہے۔
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