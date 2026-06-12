فیفا ورلڈ کپ 2026: جنوبی کوریا نے چیک جمہوریہ کو دو ایک سے شکست دے دی
پہلے ہاف میں دونوں ٹیمیں سخت محنت کرتی نظر آئیں، جس کے بعد میدان سے انھیں طنز کا سامنا کرنا پڑا۔
Published : June 12, 2026 at 10:09 AM IST
گوڈالاجارا، میکسیکو: جمعرات کی رات فیفا ورلڈ کپ کے گروپ اے کا پہلا مقابلہ جنوبی کوریا اور چیک جمہوریہ کے بیچ کھیلا گیا۔ دلچسپ مقابلے میں جنوبی کوریا کے ہوانگ ان بیوم نے گول اسکور کیا اور دوسرا سیٹ اپ سیٹ کیا اور اس طرح ورلڈ کپ کے دوسرے میچ میں جنوبی کوریا نے چیک جمہوریہ کو دو ایک سے شکست دی۔
پہلے ہاف میں دونوں ٹیمیں سخت محنت کرتی نظر آئیں۔ چیک جمہوریہ نے 59ویں منٹ میں کپتان لاڈیسلاو کریجکی کے ہیڈر پر پینلٹی ایریا میں ایک طویل تھرو ان کے بعد برتری حاصل کر لی۔
جنوبی کوریا نے 67 ویں منٹ میں ایک گول کیا اور برابری کر لی۔ جنوبی کوریا کی جانب سے ہوانگ نے نفٹی موو کے ساتھ ایک شاٹ بنانے کے بعد چیک کے دو کھلاڑیوں کو کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد میچ کے 80ویں منٹ میں اوہ ہیون-گیو کی فیصلہ کن اسٹرائیک کے لیے دائیں جانب سے کراس بنایا۔
اسٹار فارورڈ سون ہیونگ من کے ذریعہ، جنوبی کوریا نے قبضے کو کنٹرول کیا اور چیک جمہوریہ کے کھلاڑیوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ چیک جمہوریہ 2006 کے بعد پہلی بار ورلڈ کپ میں حصہ لے رہا ہے۔ فیفا کی طرف سے 25 ویں نمبر پر موجود کوریائیوں کے پاس 38 ویں نمبر کے چیکس کے خلاف گول کرنے کے زیادہ تر مواقع تھے لیکن وہ ابتدائی فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے۔
45,664 گنجائش والے گواڈالاجارا اسٹیڈیم میں اعلان کردہ حاضری 44,985 تھی۔ سٹینڈز کے بیچوں بیچ حصوں میں بہت سی خالی نشستیں تھیں اور سٹیڈیم میں دوسری خالی نشستیں بکھری ہوئی تھیں۔
جمعرات کو گروپ اے کے دوسرے میچ میں شریک میزبان میکسیکو نے میکسیکو سٹی میں ٹورنامنٹ کے افتتاحی میچ میں جنوبی افریقہ کو دو صفر سے شکست دی ہے۔
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