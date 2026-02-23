جنوبی افریقہ نے بھارت کی جیت کا سلسلہ روک دیا، احمد آباد میں بھارت کو چھیاتر رنز سے شکست
T20Is میں رنز کے لحاظ سے ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی شکست۔ اب T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان کی جیت کا سلسلہ ختم ہوگیا۔
Published : February 23, 2026 at 10:20 AM IST
احمدآباد، گجرات: جنوبی افریقہ نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 میں ہندوستان کو 76 رنز سے شکست دے کر اپنی مہم کا مضبوط آغاز کیا۔ یہ T20Is میں رنز کے لحاظ سے ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی شکست ہے۔ اس سے T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان کی جیت کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ لگاتار 12 میچ جیتنے کے بعد بھارت اپنا 13واں میچ ہارا۔ احمد آباد میں کھیلے گئے آج کے میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔
سپر 8 میں اس اہم مقابلی میں جنوبی افریقہ نے 187 رنز کا شاندار ٹوٹل کھڑا کیا، جس میں بریوس (45)، ملر (63) اور 24 گیندوں پر اسٹبس کے شاندار 44 رنز کی اننگز شامل تھی۔ بھارت کے لیے بمراہ سب سے کامیاب گیند باز رہے جنہوں نے چار اوور میں صرف 15 رنز دے کر تین وکٹ لیے۔ ارشدیپ سنگھ نے بھی دو وکٹیں حاصل کیں۔
South Africa are off to a winning start in Super 8s! 👏— Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2026
ICC Men's #T20WorldCup SUPER 8 👉 #ZIMvWI | MON, 23 FEB, 6 PM pic.twitter.com/ePiAPRt6aQ
ڈیوڈ ملر شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ بنے
اس کے بعد جنوبی افریقہ کے گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے بھارت کو 18.5 اوورز میں 111 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ بھارت کی شروعات خراب رہی، پاور پلے میں صرف 31 رنز پر تین وکٹیں گنوا دیں۔ وہ وہاں سے جیت کے لیے پھر واپس نہیں نہیں آ سکے۔ شیوم دوبے کچھ رنز بنانے والے واحد کھلاڑی تھے جنہوں نے 37 گیندوں پر 42 رنز بنائے لیکن وہ اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار نہ کر سکے۔ مارکو جانسن نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کیں، لونگی نگیڈی نے اپنے چار اوورز میں صرف 15 رنز دیے۔ مہاراج نے بھی تین جب کہ کاربن بوش نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ ڈیوڈ ملر کو شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے 35 گیندوں پر 63 رنز بنائے جس میں سات چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔
South Africa post a challenging total! 😳— Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2026
Chasing for the first time in this tournament, will Team India pull this off? 🤔
ICC Men's #T20WorldCup | SUPER 8 | #INDvSA | LIVE NOW 👉https://t.co/dZWPZfqfbO pic.twitter.com/qDaYZuP5MN
بھارت 111 رنز تک محدود رہا
188 کے ہدف کے تعاقب میں ہندوستانی ٹیم پہلے ہی اوور سے ہی دباؤ میں تھی۔ انہوں نے پاور پلے میں ہی تین وکٹیں گنوائیں، بشمول ایشان کشن (0)، تلک ورلا (5) اور ابھیشیک (15)۔ شیوم دوبے کے علاوہ کوئی اور بلے باز کریز پر نہ ٹھہر سکا۔ دوبے نے 37 گیندوں پر 42 رنز بنائے۔ تاہم، ہندوستان کبھی بھی میچ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کا سہرا جنوبی افریقہ کے باؤلرز کو جاتا ہے جنہوں نے ہندوستان کی بڑی بیٹنگ لائن اپ کو صرف 111 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ مارکو جانسن نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کیں جب کہ لونگی نگیڈی نے اپنے چار اوورز میں صرف 15 رنز دیے۔ اس کے علاوہ مہاراج نے تین جب کہ کاربن بوش نے دو وکٹیں حاصل کیں۔
بھارت کو 188 رنز کا ہدف ملا
قبل ازیں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے اور بھارت کو 188 رنز کا ہدف دیا۔ بریوس (45) اور ملر (63) کے بعد، اسٹبس نے 24 گیندوں میں 44 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو 187 تک پہنچا دیا۔ اسی دوران بمراہ ہندوستان کے لیے سب سے کامیاب گیند باز رہے جنہوں نے چار اوور میں صرف 15 رنز دے کر تین وکٹ لیے۔ ارشدیپ سنگھ نے بھی دو وکٹیں حاصل کیں۔
𝗣𝗹𝗮𝘆𝗶𝗻𝗴 XI for both teams 📜— Star Sports (@StarSportsIndia) February 22, 2026
No tweaks for #TeamIndia, while #SA shuffle the pack with a few players!
ICC Men’s #T20WorldCup | Super 8 | #INDvSA
LIVE NOW 👉 https://t.co/dZWPZfqfbO pic.twitter.com/c1aP8nZcCO
دونوں ٹیموں کے لیے پلیئنگ الیون اس طرح تھی
انڈیا کی پلیئنگ الیون: ابھیشیک شرما، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، تلک ورما، سوریہ کمار یادو (کپتان)، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، رنکو سنگھ، واشنگٹن سندر، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بمراہ، ورون چکرورتی۔
جنوبی افریقہ کی پلیئنگ الیون: ایڈن مارکرم (کپتان)، کوئنٹن ڈی کاک (وکٹ کیپر)، ریان رکیلٹن، ڈیوالڈ بریوس، ڈیوڈ ملر، ٹرسٹن اسٹبس، مارکو جانسن، کوربن بوش، کیشو مہاراج، کاگیسو ربادا، لونگی نگیڈی۔