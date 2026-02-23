ETV Bharat / sports

جنوبی افریقہ نے بھارت کی جیت کا سلسلہ روک دیا، احمد آباد میں بھارت کو چھیاتر رنز سے شکست

T20Is میں رنز کے لحاظ سے ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی شکست۔ اب T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان کی جیت کا سلسلہ ختم ہوگیا۔

South Africa stopped India winning streak defeating them by 76 runs in Ahmedabad Urdu News
جنوبی افریقہ نے بھارت کو 76 رنز سے شکست دے دی (IANS)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : February 23, 2026 at 10:20 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

احمدآباد، گجرات: جنوبی افریقہ نے T20 ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 میں ہندوستان کو 76 رنز سے شکست دے کر اپنی مہم کا مضبوط آغاز کیا۔ یہ T20Is میں رنز کے لحاظ سے ہندوستان کی دوسری سب سے بڑی شکست ہے۔ اس سے T20 ورلڈ کپ میں ہندوستان کی جیت کا سلسلہ ختم ہوگیا۔ لگاتار 12 میچ جیتنے کے بعد بھارت اپنا 13واں میچ ہارا۔ احمد آباد میں کھیلے گئے آج کے میچ میں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔

سپر 8 میں اس اہم مقابلی میں جنوبی افریقہ نے 187 رنز کا شاندار ٹوٹل کھڑا کیا، جس میں بریوس (45)، ملر (63) اور 24 گیندوں پر اسٹبس کے شاندار 44 رنز کی اننگز شامل تھی۔ بھارت کے لیے بمراہ سب سے کامیاب گیند باز رہے جنہوں نے چار اوور میں صرف 15 رنز دے کر تین وکٹ لیے۔ ارشدیپ سنگھ نے بھی دو وکٹیں حاصل کیں۔

ڈیوڈ ملر شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ بنے

اس کے بعد جنوبی افریقہ کے گیند بازوں نے شاندار گیند بازی کرتے ہوئے بھارت کو 18.5 اوورز میں 111 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ بھارت کی شروعات خراب رہی، پاور پلے میں صرف 31 رنز پر تین وکٹیں گنوا دیں۔ وہ وہاں سے جیت کے لیے پھر واپس نہیں نہیں آ سکے۔ شیوم دوبے کچھ رنز بنانے والے واحد کھلاڑی تھے جنہوں نے 37 گیندوں پر 42 رنز بنائے لیکن وہ اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار نہ کر سکے۔ مارکو جانسن نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کیں، لونگی نگیڈی نے اپنے چار اوورز میں صرف 15 رنز دیے۔ مہاراج نے بھی تین جب کہ کاربن بوش نے دو وکٹیں حاصل کیں۔ ڈیوڈ ملر کو شاندار بلے بازی پر پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ انہوں نے 35 گیندوں پر 63 رنز بنائے جس میں سات چوکے اور تین چھکے شامل تھے۔

بھارت 111 رنز تک محدود رہا

188 کے ہدف کے تعاقب میں ہندوستانی ٹیم پہلے ہی اوور سے ہی دباؤ میں تھی۔ انہوں نے پاور پلے میں ہی تین وکٹیں گنوائیں، بشمول ایشان کشن (0)، تلک ورلا (5) اور ابھیشیک (15)۔ شیوم دوبے کے علاوہ کوئی اور بلے باز کریز پر نہ ٹھہر سکا۔ دوبے نے 37 گیندوں پر 42 رنز بنائے۔ تاہم، ہندوستان کبھی بھی میچ جیتنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اس کا سہرا جنوبی افریقہ کے باؤلرز کو جاتا ہے جنہوں نے ہندوستان کی بڑی بیٹنگ لائن اپ کو صرف 111 رنز پر آؤٹ کر دیا۔ مارکو جانسن نے سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کیں جب کہ لونگی نگیڈی نے اپنے چار اوورز میں صرف 15 رنز دیے۔ اس کے علاوہ مہاراج نے تین جب کہ کاربن بوش نے دو وکٹیں حاصل کیں۔

بھارت کو 188 رنز کا ہدف ملا

قبل ازیں جنوبی افریقہ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 187 رنز بنائے اور بھارت کو 188 رنز کا ہدف دیا۔ بریوس (45) اور ملر (63) کے بعد، اسٹبس نے 24 گیندوں میں 44 رنز کی شاندار اننگز کھیل کر اپنی ٹیم کو 187 تک پہنچا دیا۔ اسی دوران بمراہ ہندوستان کے لیے سب سے کامیاب گیند باز رہے جنہوں نے چار اوور میں صرف 15 رنز دے کر تین وکٹ لیے۔ ارشدیپ سنگھ نے بھی دو وکٹیں حاصل کیں۔

دونوں ٹیموں کے لیے پلیئنگ الیون اس طرح تھی

انڈیا کی پلیئنگ الیون: ابھیشیک شرما، ایشان کشن (وکٹ کیپر)، تلک ورما، سوریہ کمار یادو (کپتان)، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، رنکو سنگھ، واشنگٹن سندر، ارشدیپ سنگھ، جسپریت بمراہ، ورون چکرورتی۔

جنوبی افریقہ کی پلیئنگ الیون: ایڈن مارکرم (کپتان)، کوئنٹن ڈی کاک (وکٹ کیپر)، ریان رکیلٹن، ڈیوالڈ بریوس، ڈیوڈ ملر، ٹرسٹن اسٹبس، مارکو جانسن، کوربن بوش، کیشو مہاراج، کاگیسو ربادا، لونگی نگیڈی۔

یہ بھی پڑھیں:

T20 ورلڈ کپ 2026: پاکستان اور امریکی کھلاڑی ٹاپ اسکوررز اور وکٹ ٹیکرز کی لسٹ میں سرفہرست، بھارتی کھلاڑی کس نمبر پر ہیں؟

سوپر ایٹ میں پہنچنے کا فائدہ: پاکستان، بھارت اور زمبابوے سمیت آٹھ ٹیموں کو 2028 کے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے ٹکٹ کنفرم

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کا بائیکاٹ کا اعلان آئی سی سی نے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ پر بڑا بیان جاری کر دیا

پاکستان کرکٹ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں شرکت، مگر بھارت کے خلاف میچ کھیلنے سے انکار

بی سی سی آئی نے بھارت بمقابلہ پاکستان میچ پر خاموشی توڑی، پندرہ فروری والے میچ پر دیا بڑا بیان

پاکستان نے بھارت سے میچ کھیلنے کے لیے تین شرائط رکھ دیں، رپورٹ میں بڑا انکشاف

ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے اہم میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو شکست دے دی

ٹی ٹوئنٹی میں سب سے زیادہ ففٹی، بابر اعظم نے کوہلی کا ریکارڈ توڑ دیا

TAGGED:

IND VS SA AT AHMEDABAD
IND VS SA MATCH RESULT
IND VS SA SCORECARD
IND VS SA IN SUPER 8
IND VS SA T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.