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فیفا ورلڈ کپ میں کھیلنے والا پچیس سالہ کھلاڑی انتقال کر گیا، کھیلوں کی دنیا میں غم کی لہر

فیفا ورلڈ کپ 2026 میں حصہ لینے والے جنوبی افریقہ کے کھلاڑی جیڈن ایڈمز 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔

south africa fifa world cup 2026 player jayden adams dies at 25 girlfriend pays heartfelt tribute Urdu News
جنوبی افریقی کھلاڑی جےڈن ایڈمز (AP)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 13, 2026 at 1:17 PM IST

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Jayden Adams Dies: فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اپنی ٹیم کو پہلی بار ناک آؤٹ مرحلے تک پہنچنے میں مدد دینے والے جنوبی افریقہ کے نوجوان کھلاڑی Jayden Adams کے انتقال نے فٹبال کی دنیا کو صدمے سے دوچار کر دیا ہے اور شائقین یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ افسوسناک واقعہ کیسے پیش آیا۔

Jayden Adams کی عمر 25 سال تھی۔ اس کی لاش سنیچر کی صبح (11 جولائی) وسطی کیپ ٹاؤن کے علاقے SchotscheKloof کے ایک گھر سے ملی۔ جنوبی افریقہ کے وزیر کھیل گیٹن میکنزی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں ایڈمز کی موت کی تصدیق کی، حالانکہ موت کی اصل وجہ نہیں بتائی گئی۔

میک کینزی نے انسٹاگرام پر لکھا، "یہ گہرے صدمے اور بھاری دل کے ساتھ ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ مڈفیلڈر جیڈن ایڈمز 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ جنوبی افریقی فٹ بال نے اپنے سب سے زیادہ امید افزا نوجوان ٹیلنٹ کو کھو دیا ہے، اور ہماری قوم ان کے اہل خانہ، ساتھیوں اور لاکھوں حامیوں کے ساتھ سوگوار ہے۔" ان کی موت کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔

میکنزی نے مزید کہا کہ "جےڈن کی موت کی وجہ کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوسکی ہے۔ میں میڈیا اور عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ تحمل اور حساسیت کا مظاہرہ کریں اور قیاس آرائیوں سے گریز کریں۔" فلوریڈا کے میامی گارڈنز میں ہفتہ کو ناروے اور انگلینڈ کے درمیان ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل میچ سے قبل ایڈمز کے اعزاز میں ایک لمحے کی خاموشی بھی منائی گئی۔

south africa fifa world cup 2026 player jayden adams dies at 25 girlfriend pays heartfelt tribute Urdu News
جیڈن ایڈمز، 2026 فیفا ورلڈ کپ میں حصہ لینے والے جنوبی افریقی کھلاڑی (AP)

ایڈمز نے 2026 فیفا ورلڈ کپ میں تین میچ کھیلے

ایڈمز نے ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کے گروپ مرحلے کے تینوں میچ کھیلے، جیسا کہ بافنا بافانہ پہلی بار راؤنڈ آف 32 تک پہنچا، لیکن کینیڈا سے ناک آؤٹ ہار میں نہیں کھیلا۔ وہ جنوبی افریقی ٹیم کا بھی حصہ تھے جو آئیوری کوسٹ میں 2024 افریقہ کپ آف نیشنز میں تیسرے نمبر پر رہی تھی۔

میرے درد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں: گرل فرینڈ

ایڈمز کی گرل فرینڈ اور دیرینہ ساتھی، اکیلا ایڈنڈورف نے اسے جذباتی خراج تحسین پیش کیا، حالانکہ اس نے موت کی وجہ بھی ظاہر نہیں کی۔ ایک انسٹاگرام پوسٹ میں، عقیلہ نے ہاتھ پکڑے ہوئے جوڑے کی تصویر شیئر کی اور ایک بہت ہی ذاتی پیغام لکھا۔

انہوں نے لکھا، "میرے درد کو بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ سکون سے رہو، میری محبت۔ ہر یاد، ہر ہنسی، ہر گلے اور ہر لمحے کے لیے شکریہ جو ہم نے ایک ساتھ گزارے ہیں۔ تم نہ صرف میری زندگی کی محبت تھی، بلکہ میرے سب سے بڑے حامی اور بہترین دوست بھی تھے۔ میرے دل کا ایک حصہ تمہارے ساتھ گیا ہے، اور میں ہمیشہ تمہاری محبت کو اپنے ساتھ لے کر رہوں گی۔" جب تک ہم دوبارہ نہیں ملیں گے، میں ہر دن تمہیں سکون سے یاد کروں گی، میری محبت میں ہمیشہ تمہیں یاد کروں گا۔

کیا ایڈمز نے خودکشی کی؟

لوگ سوشل میڈیا پر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ ایڈمز نے خودکشی کی ہے اور وہ ڈپریشن کا شکار ہے۔ تاہم اس رپورٹ کی اشاعت کے وقت موت کی وجہ کے بارے میں کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہو سکی تھی۔ پولیس نے کہا کہ انہوں نے تفتیش شروع کر دی ہے۔ ویسٹرن کیپ پولیس کے ترجمان ایف سی وین وِک نے اے ایف پی کو بتایا کہ واقعے کے اطراف کے حالات کی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔

جنوبی افریقہ کے صدر کا اظہار تعزیت

جنوبی افریقی فٹ بال پلیئرز یونین نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا، "موت نے ہمارے اپنے ایک کو بے دردی سے لے لیا ہے۔ اس نے ہمارے ملک سے ہمارے ایک عظیم فٹبالر کو لے لیا ہے۔" جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا اور ساؤتھ افریقن فیڈریشن آف ٹریڈ یونینز نے بھی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا، "ہم ان کی شائستہ طبیعت، ان کی غیر معمولی صلاحیتوں اور اس فخر کو ہمیشہ یاد رکھیں گے جس کے ساتھ انہوں نے جنوبی افریقہ کی نمائندگی کی۔ جیڈن سکون سے رہو۔ تمہیں کبھی نہیں بھولا جائے گا۔"

دادی کا بھی انتقال ہو گیا

جیڈن کی موت ان کی دادی کی موت کے ایک ماہ سے بھی کم وقت کے بعد ہوئی ہے، جو اٹلانٹا اسٹیڈیم میں چیکیا کے خلاف جنوبی افریقہ کے گروپ اے کے میچ سے عین قبل انتقال کر گئی تھیں۔ اس وقت، جنوبی افریقی فٹ بال ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ 'جیڈن نے چیکیا کے خلاف میچ میں شروعات کی اور اپنی دادی کو کھونے کے غم کے باوجود اپنی بہترین کارکردگی دکھائی۔'

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JAYDEN ADAMS DIES AT 25
FIFA WORLD CUP 2026 PLAYER DIES

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