سورو گنگولی آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل، باوقار اعزاز حاصل کرنے والے بارہویں بھارتی کرکٹر بنے
سابق ہندوستانی کپتان سورو گنگولی نے آئی سی سی کے مشہور ہال آف فیم میں شامل کیے جانے پر اظہار تشکر کیا۔
Published : July 9, 2026 at 10:26 AM IST|
Updated : July 9, 2026 at 10:40 AM IST
حیدرآباد: آئی سی سی ہال آف فیم نے بھارت کو ایک تحفہ دیا ہے۔ دراصل ہندوستان کے سابق کپتان سورو گنگولی کو بدھ (8 جولائی) کو ان کی 54ویں سالگرہ پر ایک شاندار تحفہ ملا جب انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (آئی سی سی) نے انہیں آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔
آئی سی سی نے یہ فیصلہ اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں اپنے سالانہ بورڈ اجلاس میں کیا۔ اس کے ساتھ، دادا (سورو گنگولی) مجموعی طور پر 12ویں ہندوستانی کرکٹر اور آئی سی سی (ICC) ہال آف فیم میں شامل ہونے والے 10ویں ہندوستانی کرکٹر بن گئے۔
سورو گنگولی کا آئی سی سی سے اظہار تشکر
گنگولی نے مشہور آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل کیے جانے پر گہرا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسے کھیل کے کچھ نامور ناموں کے ساتھ فہرست میں شامل کرنے کو ایک "بہت بڑا اعزاز" قرار دیا۔
Thank you ICC and Chairman Jay shah @JayShah for inducting me in the hall of fame .. it’s a huge honour ..One of the 10 Indians to be inducted in the hall of fame ever .. Amazing to be a part of some great names .. @bcci— Sourav Ganguly (@SGanguly99) July 8, 2026
انہوں نے انسٹاگرام پر لکھا، "مجھے ہال آف فیم میں شامل کرنے کے لیے آئی سی سی اور چیئرمین جے شاہ کا شکریہ۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ ہال آف فیم میں شامل ہونے والے 10 ہندوستانیوں میں سے ایک ہونا اور کچھ بڑے ناموں کا حصہ بننا حیرت انگیز ہے۔"
🏏 भारतीय क्रिकेट के महानतम कप्तानों में से एक सौरव गांगुली को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं! 🇮🇳— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) July 8, 2026
'दादा', 'प्रिंस ऑफ कोलकाता' और 'बंगाल टाइगर' के नाम से मशहूर सौरव गांगुली ने अपनी आक्रामक कप्तानी, बेखौफ सोच और नेतृत्व से भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दिलाई। उनकी विरासत आज भी हर युवा… pic.twitter.com/M6qo4AeCmF
بھارتی کرکٹرز آئی سی سی ہال آف فیم میں شامل
- بشن سنگھ بیدی (2009)
- سنیل گواسکر (2009)
- کپل دیو (2010)
- انیل کمبلے (2015)
- راہول ڈراوڈ (2018)
- سچن ٹنڈولکر (2019)
- ونو مینکڈ (2021)
- ڈیانا ایڈولجی (2023)
- وریندر سہواگ (2023)
- نیتو ڈیوڈ (2024)
- ایم ایس دھونی (2025)
- سورو گنگولی (2026)
سورو گنگولی کا کرکٹ کیریئر
اس وقت کرکٹ ایسوسی ایشن آف بنگال (CAB) کے سربراہ سورو گنگولی نے آسٹریلیا کے خلاف اپنا آخری ٹیسٹ کھیلنے کے بعد نومبر 2008 میں بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ انہوں نے 22 سنچریوں کی مدد سے 11,363 رنز بنائے اور 311 ون ڈے میچوں میں 132 وکٹیں حاصل کیں، اسی طرح 113 ٹیسٹ میچوں میں 7،212 رنز بنائے۔ کھیل سے ریٹائر ہونے کے بعد، گنگولی کرکٹ انتظامیہ میں داخل ہوئے اور بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا کے صدر بن گئے۔ انہوں نے 23 اکتوبر 2019 کو عہدہ سنبھالا اور 18 اکتوبر 2022 تک ہندوستانی کرکٹ کی قیادت کی۔ وہ ایس اے ٹوئنٹی (SA20) میں پریٹوریا کیپٹلز کے ہیڈ کوچ اور آئی پی ایل اور ڈبلیو پی ایل میں دہلی کیپٹلز کے ڈائریکٹر کرکٹ بھی ہیں۔
گنگولی کی سب سے بڑی شراکت
ہندوستانی کرکٹ میں گنگولی کی سب سے بڑی شراکت 2000 اور 2005 کے درمیان بطور کپتان ان کے دور میں تھی، جب انہوں نے میچ فکسنگ کے بحران کے بعد ٹیم کی تعمیر نو کی۔ ان کی کپتانی میں، ہندوستان نے 2002 کی نیٹ ویسٹ ٹرافی جیتی، 2002 کی چیمپیئنز ٹرافی کی مشترکہ چیمپئن بنی، 2003 کے ون ڈے ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچی اور 2004 میں پاکستان میں ایک تاریخی ٹیسٹ سیریز جیتی۔ انہوں نے اپنے ہوم گراؤنڈ، گارڈن ای، کولکتہ میں آسٹریلیا کے خلاف 2001 کے یادگار ٹیسٹ میچ میں بھی ٹیم کو فتح دلائی۔
آئی سی سی ہال آف فیم کیا ہے؟
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) ہال آف فیم کرکٹ کی طویل اور شاندار تاریخ کے لیجنڈز کی کامیابیوں کا اعزاز دیتا ہے۔ اس خصوصی کلب کا آغاز آئی سی سی (ICC) نے فیڈریشن آف انٹرنیشنل کرکٹرز ایسوسی ایشنز (FICA) کے تعاون سے 2 جنوری 2009 کو دبئی میں کیا تھا۔ یہ ایوارڈ آئی سی سی کی صد سالہ تقریبات کا حصہ ہے اور اس کا اعلان آئی سی سی (ICC) کے سالانہ ایوارڈز میں کیا جاتا ہے۔