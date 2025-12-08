یہ خاتون کھلاڑی ابھی نہیں کریں گی شادی، زندگی بھر کا ابھرا درد، جانیں پوری کہانی
اسمرتی مندھانا کی شادی منسوخ: اسمرتی مندھانا کی پلاش مچل کے ساتھ شادی ختم ہوگئی۔ اسمرتی نے خود سوشل میڈیا پر اس کی تصدیق کی۔
Published : December 8, 2025 at 1:32 PM IST|
Updated : December 28, 2025 at 4:00 PM IST
حیدرآباد: بھارتی ویمن کرکٹر اسمرتی مندھانا کی شادی باضابطہ طور پر ختم ہوگئی۔ اسمرتی مندھانا اب شادی نہیں کریں گی۔ عالمی چیمپئن مندھانا نے خود سوشل میڈیا پر اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پلوش مچھل کے ساتھ اپنی شادی ختم کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ اس نے سب سے اپنی اور دونوں خاندانوں کی رازداری کا احترام کرنے کو بھی کہا۔
Cricketer Smriti Mandana says “Wedding Is Called Off” and “Allow us to process and move on” pic.twitter.com/Uoy6y5bgdT— idlebrain jeevi (@idlebrainjeevi) December 7, 2025
اسمرتی مندھانا پوسٹس نے شادی منسوخ کردی
اسمرتی مندھانا نے کہا، "گزشتہ چند ہفتوں سے میری زندگی کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میرے لیے اس پر بات کرنا نہایت ضروری ہے۔" میں ایک بہت پرائیویٹ شخص ہوں اور میں اسے اسی طرح رکھنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ شادی منسوخ کر دی گئی ہے۔
Smriti Mandhana confirmed the breakup and called off the wedding for good & now this guy has the audacity to threaten legal action for ‘defamation.’— Shubh (@kadaipaneeeer) December 7, 2025
Waah shampy Waah pic.twitter.com/MBuuQwEw5t
دونوں خاندانوں کی رازداری کا احترام کریں
انہوں نے مزید کہا، "میں اس معاملے کو یہیں پر رکھنا چاہتی ہوں اور آپ سب سے بھی یہی کرنے کی درخواست کرتی ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت دونوں خاندانوں کی رازداری کا احترام کریں اور ہمیں سمجھنے اور اپنی رفتار سے آگے بڑھنے کا وقت دیں۔"
سات نذروں کی مقدس پھیرے
مندھانا کی شادی 23 نومبر کو طے تھی۔ شادی سے چند گھنٹے قبل ورلڈ چمپئن اسمرتی کے والد بیمار ہوگئے اور دل کا دورہ پڑنے کے باعث اسپتال میں داخل تھے۔ پلوش مچھل کی صحت بھی بتائی گئی اور وہ بھی اسپتال میں داخل کیے گئے لیکن جلد صحت یاب ہو گئے۔ بعد ازاں شادی ملتوی کر دی گئی۔ جس کے بعد اب شادی ملتوی کر دی گئی ہے۔
مندھانا کی شادی کے تمام فنکشن پہلے ہی ہو چکے تھے۔ صرف سات نذروں کی مقدس پھیرے رہ گئے تھے۔ کرکٹر اور اس کے دوستوں نے سوشل میڈیا سے ہلدی، مہندی اور سنگیت کی تقریبات کی تمام ویڈیوز ہٹا دیں۔ میڈیکل ایمرجنسی نے اسمرتی مندھانا کے خاندان اور دوستوں کے درمیان شادی کی تیاریاں روک دیں۔ اب پلاش نے بھی اس معاملے پر تبصرہ کیا ہے۔