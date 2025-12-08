ETV Bharat / sports

یہ خاتون کھلاڑی ابھی نہیں کریں گی شادی، زندگی بھر کا ابھرا درد، جانیں پوری کہانی

اسمرتی مندھانا کی شادی منسوخ: اسمرتی مندھانا کی پلاش مچل کے ساتھ شادی ختم ہوگئی۔ اسمرتی نے خود سوشل میڈیا پر اس کی تصدیق کی۔

smriti mandhana officially confirms wedding called off smriti palash muchhal marriage update Urdu News
اسمرتی مندھانا اور پالش مچھل (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 8, 2025 at 1:32 PM IST

Updated : December 28, 2025 at 4:00 PM IST

2 Min Read
حیدرآباد: بھارتی ویمن کرکٹر اسمرتی مندھانا کی شادی باضابطہ طور پر ختم ہوگئی۔ اسمرتی مندھانا اب شادی نہیں کریں گی۔ عالمی چیمپئن مندھانا نے خود سوشل میڈیا پر اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر پلوش مچھل کے ساتھ اپنی شادی ختم کرنے کے فیصلے کا اعلان کیا۔ اس نے سب سے اپنی اور دونوں خاندانوں کی رازداری کا احترام کرنے کو بھی کہا۔

اسمرتی مندھانا پوسٹس نے شادی منسوخ کردی

اسمرتی مندھانا نے کہا، "گزشتہ چند ہفتوں سے میری زندگی کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس وقت میرے لیے اس پر بات کرنا نہایت ضروری ہے۔" میں ایک بہت پرائیویٹ شخص ہوں اور میں اسے اسی طرح رکھنا چاہتی ہوں، لیکن میں یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ شادی منسوخ کر دی گئی ہے۔

دونوں خاندانوں کی رازداری کا احترام کریں

انہوں نے مزید کہا، "میں اس معاملے کو یہیں پر رکھنا چاہتی ہوں اور آپ سب سے بھی یہی کرنے کی درخواست کرتی ہوں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ اس وقت دونوں خاندانوں کی رازداری کا احترام کریں اور ہمیں سمجھنے اور اپنی رفتار سے آگے بڑھنے کا وقت دیں۔"

سات نذروں کی مقدس پھیرے

مندھانا کی شادی 23 نومبر کو طے تھی۔ شادی سے چند گھنٹے قبل ورلڈ چمپئن اسمرتی کے والد بیمار ہوگئے اور دل کا دورہ پڑنے کے باعث اسپتال میں داخل تھے۔ پلوش مچھل کی صحت بھی بتائی گئی اور وہ بھی اسپتال میں داخل کیے گئے لیکن جلد صحت یاب ہو گئے۔ بعد ازاں شادی ملتوی کر دی گئی۔ جس کے بعد اب شادی ملتوی کر دی گئی ہے۔

مندھانا کی شادی کے تمام فنکشن پہلے ہی ہو چکے تھے۔ صرف سات نذروں کی مقدس پھیرے رہ گئے تھے۔ کرکٹر اور اس کے دوستوں نے سوشل میڈیا سے ہلدی، مہندی اور سنگیت کی تقریبات کی تمام ویڈیوز ہٹا دیں۔ میڈیکل ایمرجنسی نے اسمرتی مندھانا کے خاندان اور دوستوں کے درمیان شادی کی تیاریاں روک دیں۔ اب پلاش نے بھی اس معاملے پر تبصرہ کیا ہے۔

ایڈیٹر کی پسند

