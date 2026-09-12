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سری لنکا ویمنز ایشیا کپ کے فائنل میں، بھارت سے ہوگا خطابی مقابلہ

ویمنز ایشیا کپ کے دوسرے سیمی فائنل میں پاکستان کو ہرا کر سری لنکا لگاتار تیسری بار فائنل میں پہنچ گیا ہے۔

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سری لنکا نے پاکستان کو ہرا کر ویمنز ایشیا کپ کے فائنل میں جگہ بنالی (IANS)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 12, 2026 at 2:20 PM IST

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Updated : September 12, 2026 at 3:42 PM IST

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حیدرآباد: سری لنکا نے ویمنز ٹی 20 ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں جمعہ کو دبئی میں پاکستان کو 4 وکٹوں سے ہرا کر خطابی مقابلے (فائنل) میں اپنی جگہ پکی کر لی۔ سری لنکا نے 130 رنوں کے ہدف کو 18.4 اوورز میں 6 وکٹیں کھو کر حاصل کر لیا۔

اس شاندار جیت کے ساتھ سری لنکا لگاتار تیسری بار ایشیا کپ کے فائنل میں پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ 2024 کے فائنل کی طرح ہی ایک بار پھر 2026 میں بھارت اور سری لنکا کے درمیان ایشیا کپ کا خطابی مقابلہ ہوگا۔ موجودہ چیمپیئن سری لنکا نے پچھلے ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کو ہرا کر پہلی بار خطاب اپنے نام کیا تھا۔

فاطمہ ثنا کی شاندار آل راؤنڈر کارکردگی

دوسرے سیمی فائنل کی بات کریں تو پاکستان کی کپتان فاطمہ ثنا نے بلے اور گیند سے شاندار آل راؤنڈر کھیل کا مظاہرہ کیا۔ فاطمہ نے پہلے 36 گیندوں میں ناٹ آؤٹ 47 رنوں کی اننگز کھیلی جس میں چار چوکے اور دو چھکے شامل تھے۔ انہوں نے گل فیروزہ (21) کے ساتھ پانچویں وکٹ کے لیے 38 گیندوں میں 40 رن اور طوبٰی حسن (ناٹ آؤٹ 12) کے ساتھ چھٹی وکٹ کے لیے 24 گیندوں میں 38 رنوں کی ناٹ آؤٹ شراکت داری کی۔ جس کی وجہ سے پاکستان 5 وکٹوں کے نقصان پر 130 رن تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔

اس کے بعد پاکستان کی کپتان نے گیند سے بھی کمال کی کارکردگی دکھائی۔ انہوں اور 3.4 اوورز میں 38 رن دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں۔ جس کی وجہ سے انہیں ’پلیئر آف دی میچ‘ کا ایوارڈ دیا گیا۔

سری لنکن ٹیم کا زبردست کم بیک

130 رنوں کے ہدف کا تعاقب کرنے اتری سری لنکا کی شروعات اچھی نہیں رہی اور ان کے دوسرے اوور میں ہی پانچ رن پر دو وکٹیں گر گئی تھیں۔ ایک وقت پر ٹیم 6.2 اوورز میں چار وکٹوں پر 33 رن بنا کر جدوجہد کر رہی تھی۔ لیکن اس کے بعد ہرشیتھا سمر وکرما (31 گیندوں میں 36 رن) اور کویشا دلہاری (33 گیندوں میں 33 رن) نے پانچویں وکٹ کے لیے 67 رنوں کی شراکت داری کر کے اننگز کو سنبھالا۔

sl w vs pak w sri lanka into the final of womens t20 asia cup beating pakistan by four wickets, Urdu News
ویمنز ایشیا کپ کے فائنل میں بھارت کے سامنے ہوگی سری لنکا (IANS)

یہ شراکت داری ٹوٹنے کے بعد نیلاکشی ڈی سلوا (ناٹ آؤٹ 18) اور کوشینی نتھیانگا (ناٹ آؤٹ 10) نے دباؤ کے لمحات میں جارحانہ بلے بازی کی اور 18.4 اوورز میں چھ وکٹوں پر 134 رن بنا کر جیت درج کر لی۔ سری لنکا کی جانب سے چماری اتھاپتھو اور چامنڈی پرابودھانی نے دو دو وکٹیں حاصل کیں، جب کہ سوگندھیکا کماری کو ایک کامیابی ملی۔

ویمنز ایشیا کپ کا فائنل

ویمنز ٹی 20 ایشیا کپ کا فائنل میچ اتوار، 13 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا، جس میں بھارت کا مقابلہ سری لنکا سے ہوگا۔ بھارت نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر فائنل کا ٹکٹ حاصل کیا ہے۔ یہ بھارتی ٹیم کا 10واں فائنل ہوگا۔

ٹورنامنٹ میں سری لنکا کے خلاف بھارت کا پلہ بھاری ہے۔ دونوں ٹیمیں اب تک پانچ بار آمنے سامنے آ چکی ہیں، جس میں بھارت نے چار بار جیت حاصل کی ہے۔ ٹورنامنٹ میں سری لنکا کو بھارت پر واحد جیت پچھلے سیزن کے فائنل میں ملی تھی۔

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Last Updated : September 12, 2026 at 3:42 PM IST

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SL W VS PAK W
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PAKISTAN VS SRI LANKA SEMIFINAL
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