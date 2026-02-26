پاکستان مشکل میں، شریک میزبان ہی ہو گیا ورلڈ کپ سے باہر، سوپر ایٹھ کا مرحلہ ہوا دلچسپ، سری لنکا کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں اکسٹھ رنز سے شکست
نیوزی لینڈ نے سپر 8 میچ میں 168 رنز کا دفاع کرتے ہوئے سری لنکا کو ٹورنامنٹ سے باہر کردیا۔
Published : February 26, 2026 at 9:22 AM IST
کولمبو: بیٹنگ آل راؤنڈر راچن رویندرا نے اپنی شاندار بائیں ہاتھ کی اسپن باؤلنگ سے چار وکٹیں حاصل کیں اور نیوزی لینڈ نے سری لنکا کو 61 رنز سے شکست دے دی۔ اس طرح ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی کے قریب پہنچ گئی۔ اس نتیجے کا مطلب یہ بھی تھا کہ شریک میزبان سری لنکا بدھ کو آر پریماداسا اسٹیڈیم میں اپنے ہوم کراؤڈ کے سامنے ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا۔
یہ سری لنکا کے لیے کرو یا مرو کا میچ تھا۔ ایک موقع پر، وہ میچ جیتنے کے قریب تھے جب انہوں نے نیوزی لینڈ کو چھ وکٹوں پر 84 رنز تک محدود کر دیا تھا۔ لیکن مچل سینٹنر اور کول میک کونچی نے ساتویں وکٹ کے لیے 84 رنز کی ریکارڈ شراکت کے ساتھ شاندار واپسی کی۔ ان کے آخری منٹ کے حملے نے نیوزی لینڈ کو 168/7 تک پہنچایا، آخری چار اوورز میں 70 رنز آئے۔
نیوزی لینڈ کو ڈرائی پچ کا ہوا فائدہ
سری لنکا کا تعاقب جلد ہی ناکام ہو گیا جب میٹ ہنری نے پہلی ہی گیند پر پاتھم نسانکا کو آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد رویندرا نے اپنے T20I کیرئیر کے بہترین اعداد و شمار کو اپنی سست ڈلیوری اور فلائٹ ڈلیوری سے حاصل کیا، جب کہ نیوزی لینڈ کے اسپنرز نے ڈرائی (خشک) پچ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے 20 میں سے 17 اوورز کیے اور مجموعی طور پر 6 وکٹیں لیں۔
پاکستان کو اب سیمی فائنل کوالیفائی کرنا مشکل
سری لنکا کبھی بھی ابتدائی نقصان سے ابھر نہیں سکا اور دیے گئے ٹارگیٹ کے تعاقب میں، 20 اوورز میں صرف 107/8 تک ہی پہنچ سکا اور مایوس گھر کے ہجوم کے سامنے اپنی مہم کا خاتمہ کیا۔
اس فتح نے نیوزی لینڈ کے نیٹ رن ریٹ میں نمایاں اضافہ کیا، جس سے سیمی فائنل کی دوڑ میں ان کی پوزیشن مضبوط ہو گئی۔ پاکستان کو اب اگلے مرحلے کے لیے کوالیفائی کرنے کا مشکل کام درپیش ہے، چاہے وہ سری لنکا کو ہرائے اور نیوزی لینڈ انگلینڈ سے ہار جائے۔
SL بمقابلہ NZ: مختصر اسکور
نیوزی لینڈ: 20 اوورز میں 168/7 (مچل سینٹنر 47، راچن رویندرا 32؛ مہیش تھیکشنا 3-30، دشمنتھا چمیرا 3-38)
سری لنکا: 20 اوورز میں 107/8 (کامینڈو مینڈس 31، ڈنتھ ویلالج 29؛ راچن رویندرا 4-27، میٹ ہنری 2-3)
نتیجہ: سری لنکا 61 رنز سے ہار گیا۔
سری لنکن کپتان نے کیا کہا؟
سری لنکا کے کپتان شاناکا نے میچ کے بعد کی پریزنٹیشن تقریب میں کہا، "گھریلو ہجوم کو مایوس کرنا شرم کی بات ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت سپورٹ کر رہے ہیں۔" ایسا لگا کہ ہم نے واقعی ایک اچھی شروعات کی، لیکن سچ پوچھیں تو سینٹنر-میک کونچی اور وہ شراکت داری ایک اچھی شراکت تھی جس نے کھیل کو ہم سے دور کر دیا۔ ہم انہیں 130 کے قریب تک محدود رکھنا چاہتے تھے، لیکن، آپ جانتے ہیں کرکٹ میں کچھ بھی ممکن ہے، انہوں نے اس مرحلے پر ہمارے بہترین باؤلرز کو بہت اچھا کھیلا، اس لیے ہمیں مچل سینٹنر اور کول کو کریڈٹ دینا ہوگا۔"