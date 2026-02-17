ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ: سری لنکا نے آسٹریلیا کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر سپر 8 کے لیے کوالیفائی کر لیا
ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 کے دسویں دن سری لنکا نے آسٹریلیا کے 181 رنوں کے ہدف کا تعاقب 12 گیندیں باقی رہتے ہوئے کرلیا۔
Published : February 17, 2026 at 11:29 AM IST
ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 کے شریک میزبان سری لنکا نے پاتھون نسانکا کی شاندار سنچری کی بدولت آسٹریلیا کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے کر سپر ایٹ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ آسٹریلیا کی شکست نے ان کی مشکلوں کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔ اب کنگارؤں کا اگلے راؤنڈ میں پہنچنا دوسری دیگر ٹیموں کی جیت اور ہار پر منحصر ہو گیا ہے۔
آسٹریلیا کا ٹورنامنٹ سے باہر ہونے کا خطرہ
زمبابوے کے گروپ بی میں دو میچ ہیں اور اسے سپر آٹھ میں کوالیفائی کرنے کے لیے صرف ایک جیتنا ہوگا۔ ان کا اگلا میچ کل 17 فروری کو آئرلینڈ کے خلاف ہے اور ان کا آخری گروپ میچ سری لنکا کے خلاف ہے۔ زمبابوے دو میچوں میں دو جیت کے ساتھ پوائنٹس ٹیبل پر دوسرے جب کہ آسٹریلیا تین میچوں کے بعد دو پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے اور ان کا اب صرف ایک میچ بچا ہے۔
What an AUS-tonishing win! 😱— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
Sri Lanka become the first team to qualify for the Super 8 from Group B! 🇱🇰
If Zimbabwe beat Ireland tomorrow, Australia will be eliminated! 👀
ICC Men’s #T20WorldCup | #IREvZIM | TUE, 17 FEB, 2:30 PM pic.twitter.com/hofIzsDtEr
آسٹریلیا بڑا اسکور بنانے سے چوک گیا
میچ کے حوالے سے آسٹریلیا نے ٹاس ہارنے کے بعد پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے شاندار آغاز کیا۔ دونوں اوپنرز نے نصف سنچریاں اسکور کرتے ہوئے ٹیم کے اسکور کو صرف نو اوورز میں سنچری تک پہنچا دیا۔ کپتان مارش نے 27 گیندوں پر 54 اور ہیڈ نے 29 گیندوں پر 56 رنز بنائے۔ دونوں نے پہلی وکٹ کے لیے 104 رنز کی شراکت داری کی۔
A statement victory for Sri Lanka! 🎯🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
They march into the Super 8 with absolute authority joining India, West Indies, England & South Africa. 🙌
Up next 👉 ICC Men’s #T20WorldCup | #NZvCAN | TUE, 17 FEB, 10:30 AM pic.twitter.com/zndFJEuxNH
اپنی پہلی وکٹ گنوانے کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ آسٹریلیا 200 سے زیادہ کا اسکور بنا لے گا لیکن سری لنکا کے گیند بازوں نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کو 20 اوورز میں 181 رنز تک محدود کر دیا۔ دشانت ہیمنتھا سب سے کامیاب بولر رہے جنہوں نے 4 اوورز میں 3/37 دیے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ سری لنکا کے اہم فاسٹ باؤلر پتھیرانا میچ کے پہلے اوور میں زخمی ہو گئے تھے اور کبھی واپس نہیں آئے۔
The first century of the ICC Men’s #T20WorldCup 2026! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
The first-ever ICC Men's T20 World Cup hundred vs Australia! 🔥
A masterful chase to clinch the win. Take a bow, Pathum Nissanka! ⚡🏏
ICC Men’s #T20WorldCup | #NZvCAN | TUE, 17 FEB, 10:30 AM onwards pic.twitter.com/ZJFOmRPH2R
پاتھون نسانکا کی شاندار بلے بازی
182 کے ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم نے اپنی پہلی وکٹ کوسل پریرا کی آٹھ کے مجموعی اسکور پر گنوا دی۔ اس کے بعد پاتھون نسانکا اور کوسل مینڈس نے شاندار بلے بازی کی اور میچ آسٹریلیا سے چھین لیا۔ پریرا 38 گیندوں پر 51 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ تاہم نسانکا 52 گیندوں پر 100 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے جس میں 10 چوکے اور 5 چھکے شامل تھے۔ پون 15 گیندوں پر 28 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور اپنی ٹیم کو صرف 18 اوورز میں فتح سے ہمکنار کر دیا۔
England held their nerve to move on to the Super 8s! 🏴— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
Credit to Italy for a massive fight, but England have proven too strong in the end.
ICC Men’s #T20WorldCup | #SLvAUS | LIVE NOW ➡️ https://t.co/J53l5oud0B pic.twitter.com/9cfZWuAe8X
انگلینڈ نے اٹلی کو شکست دی
آج کھیلے گئے دوسرے میچ میں انگلینڈ نے اٹلی کو شکست دے کر سپر آٹھ کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر 202 رنز بنائے۔ جواب میں اٹلی کی ٹیم 20 اوورز میں 178 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ میچ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے ول جیکس کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ جیکس نے پہلے 22 گیندوں پر ناقابل شکست 53 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو 200 تک پہنچایا اور پھر گیند کے ساتھ دو اوورز میں ایک وکٹ حاصل کی۔
#IbrahimZadran’s classy fifty and #AzmatullahOmarzai’s fiery 40 seal Afghanistan’s first triumph at the ICC Men's #T20WorldCup 2026 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
Next on 👉 ICC Men’s #T20WorldCup | #ENGvITA | LIVE NOW ➡️ https://t.co/xRf3Nc9OQ0 pic.twitter.com/tAFMIgCmJk
افغانستان نے متحدہ عرب امارات کو شکست دے دی
اس سے قبل دن کے پہلے میچ میں افغانستان نے یو اے ای کو پانچ وکٹوں سے شکست دی تھی۔ افغانستان نے 161 رنز کا ہدف صرف 19.2 اوورز میں حاصل کر لیا۔ میچ میں شاندار آل راؤنڈ پرفارمنس دینے والے عظمت اللہ عمرزئی کو پلیئر آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا۔ عظمت نے پہلے گیند کے ساتھ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے چار اوورز میں 15 رنز کے عوض چار وکٹیں حاصل کیں اور پھر بلے بازی کے ساتھ 21 گیندوں پر شاندار ناقابل شکست 40 رنز بنا کر اپنی ٹیم کو فتح سے ہمکنار کیا۔
مزید پڑھیں: بھارت-پاکستان مقابلہ: بھارت نے یکطرفہ مقابلے میں پاکستان کو 61 رنز سے دی شکست، ایشان کشن کی شاندار بلے بازی