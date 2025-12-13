اسکائی ڈائیور ہوائی جہاز کی دم میں پھنس گیا، مے ڈے کال کی گئی، پھر ہوا کچھ یوں ایسا
یہ واقعہ واقعی پریشان کن ہے۔ اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کپکپاہٹ پیدا کردے گا۔
Published : December 13, 2025 at 11:49 AM IST
میلبورن، آسٹریلیا: آسٹریلوی حادثے کے تفتیش کاروں نے چونکا دینے والی تصاویر جاری کی ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک اسکائی ڈائیور کا پیراشوٹ ہوائی جہاز کی دم میں الجھ گیا۔ اس کے بعد ہوا کے جھٹکوں کی لہروں سے معاملہ پیچیدہ ہوگیا۔
جمعرات کو جاری ہونے والی ان تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ اسکائی ڈائیور کا پیراشوٹ 4,500 میٹر (15,000 فٹ) کی بلندی پر ہوائی جہاز کی دم میں الجھتا ہے، جس سے وہ پھنس گیا ہے۔ اسکائی ڈائیور ایڈرین فرگوسن نے پھر ہمت سے کام لیا، ہک نائف کا استعمال کرتے ہوئے خود کو دم سے آزاد کیا۔ جس کے سبب اسے ٹانگ پر چوٹیں آئیں۔
جہاز میں سوار پائلٹ اور دیگر 16 پیرا شوٹ مکمل طور پر محفوظ
آسٹریلوی حکام کے مطابق یہ واقعہ 20 ستمبر کو پیش آیا۔ یہ واقعہ کوئنز لینڈ کے ٹولی ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ اسکائی ڈائیور خوش قسمت تھا کہ وہ ٹانگ کی چوٹوں سے بچ گیا۔ جہاز میں سوار پائلٹ اور دیگر 16 پیرا شوٹ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ پیرا شوٹسٹ طیارے کی دم میں الجھ گیا۔
ریزرو پیراشوٹ کا رپکارڈ ونگ فلیپ میں الجھ گیا
آسٹریلین ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو نے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ طیارہ اونچائی پر پہنچ گیا تھا جہاں اسکائی ڈائیورز 16 طرفہ فارمیشن جمپ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ 17واں پیراشوٹسٹ کھلے دروازے پر کھڑا تھا، دوسروں کی چھلانگیں ریکارڈ کر رہا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب فرگوسن طیارے سے باہر نکل رہے تھے تو ان کے ریزرو پیراشوٹ کا رپکارڈ ونگ فلیپ میں الجھ گیا۔
فرگوسن نے 11 لائنوں کو کاٹنے کے لیے چاقو کا استعمال کیا
جھولا کھل گیا اور فرگوسن کو فوراً پیچھے کی طرف جھٹکا لگا۔ اس نے کیمرہ آپریٹر کو جہاز سے باہر دھکیل دیا اور فری فال میں چلا گیا۔ فرگوسن کے پاؤں پھر پیچھے آنے والے افقی سٹیبلائزر سے ٹکرا گئے۔ اسے درمیان میں ہی معلق چھوڑ دیا گیا۔ فرگوسن نے 11 لائنوں کو کاٹنے کے لیے چاقو کا استعمال کیا، جس سے وہ پھٹی ہوئی چوٹ کے ایک حصے کے ساتھ ہوائی جہاز سے نیچے اتر سکتا تھا۔ اس نے اپنا مرکزی جھولا فری کیا، جو ریزرو چوٹ کے بقیہ حصے میں الجھنے کے باوجود پوری طرح کھل گیا اور وہ بحفاظت اتر گیا۔
پائلٹ نے مے ڈے کال کیا
اس دوران دیگر اسکائی ڈائیورز میں سے زیادہ تر چھلانگ لگا چکے تھے۔ طیارے میں دو اسکائی ڈائیورز پائلٹ کے ساتھ موجود رہے اور جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب کہ پیراشوٹ کا کچھ حصہ دم میں پھنسا ہوا تھا۔ پائلٹ نے مے ڈے کال کیا اور ہنگامی پیراشوٹ کا استعمال کرتے ہوئے باہر نکلنے کے لیے تیار تھا۔ تاہم، برسبین ایئر ٹریفک اتھارٹی نے طے کیا کہ اس کے پاس طیارہ کو ٹلی میں بحفاظت لینڈ کرنے کے لیے کافی کنٹرول ہے۔ طیارہ بغیر کسی حادثہ کے لینڈ کر گیا۔ بیورو کے چیف کمشنر اینگس مچل نے کہا، "ہک نائف لے جانا - اگرچہ کوئی ریگولیٹری ضرورت نہیں ہے۔ ریزرو پیراشوٹ کی قبل از وقت تعیناتی کی صورت میں جان بچانے والا ہو سکتا ہے۔"