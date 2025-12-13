ETV Bharat / sports

اسکائی ڈائیور ہوائی جہاز کی دم میں پھنس گیا، مے ڈے کال کی گئی، پھر ہوا کچھ یوں ایسا

یہ واقعہ واقعی پریشان کن ہے۔ اگر آپ اسے دیکھیں تو یہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں کپکپاہٹ پیدا کردے گا۔

skydiver dangles at 15000 feet after parachute catches on plane tail in australia Urdu News
اسکائی ڈائیور ہوائی جہاز سے چھلانگ لگاتے ہوئے (AP)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : December 13, 2025 at 11:49 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

میلبورن، آسٹریلیا: آسٹریلوی حادثے کے تفتیش کاروں نے چونکا دینے والی تصاویر جاری کی ہیں جس میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح ایک اسکائی ڈائیور کا پیراشوٹ ہوائی جہاز کی دم میں الجھ گیا۔ اس کے بعد ہوا کے جھٹکوں کی لہروں سے معاملہ پیچیدہ ہوگیا۔

skydiver dangles at 15000 feet after parachute catches on plane tail in australia Urdu News
اسکائی ڈائیورز ہوائی جہاز سے چھلانگ لگا رہے ہیں۔ (AP)

جمعرات کو جاری ہونے والی ان تصاویر میں دکھایا گیا ہے کہ اسکائی ڈائیور کا پیراشوٹ 4,500 میٹر (15,000 فٹ) کی بلندی پر ہوائی جہاز کی دم میں الجھتا ہے، جس سے وہ پھنس گیا ہے۔ اسکائی ڈائیور ایڈرین فرگوسن نے پھر ہمت سے کام لیا، ہک نائف کا استعمال کرتے ہوئے خود کو دم سے آزاد کیا۔ جس کے سبب اسے ٹانگ پر چوٹیں آئیں۔

جہاز میں سوار پائلٹ اور دیگر 16 پیرا شوٹ مکمل طور پر محفوظ

آسٹریلوی حکام کے مطابق یہ واقعہ 20 ستمبر کو پیش آیا۔ یہ واقعہ کوئنز لینڈ کے ٹولی ایئرپورٹ پر پیش آیا۔ اسکائی ڈائیور خوش قسمت تھا کہ وہ ٹانگ کی چوٹوں سے بچ گیا۔ جہاز میں سوار پائلٹ اور دیگر 16 پیرا شوٹ مکمل طور پر محفوظ رہے۔ پیرا شوٹسٹ طیارے کی دم میں الجھ گیا۔

skydiver dangles at 15000 feet after parachute catches on plane tail in australia Urdu News
اسکائی ڈائیور ہوائی جہاز سے چھلانگ لگاتے ہوئے (AP)

ریزرو پیراشوٹ کا رپکارڈ ونگ فلیپ میں الجھ گیا

آسٹریلین ٹرانسپورٹ سیفٹی بیورو نے حادثے کی تحقیقاتی رپورٹ کے ساتھ ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے۔ طیارہ اونچائی پر پہنچ گیا تھا جہاں اسکائی ڈائیورز 16 طرفہ فارمیشن جمپ کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ 17واں پیراشوٹسٹ کھلے دروازے پر کھڑا تھا، دوسروں کی چھلانگیں ریکارڈ کر رہا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جب فرگوسن طیارے سے باہر نکل رہے تھے تو ان کے ریزرو پیراشوٹ کا رپکارڈ ونگ فلیپ میں الجھ گیا۔

فرگوسن نے 11 لائنوں کو کاٹنے کے لیے چاقو کا استعمال کیا

جھولا کھل گیا اور فرگوسن کو فوراً پیچھے کی طرف جھٹکا لگا۔ اس نے کیمرہ آپریٹر کو جہاز سے باہر دھکیل دیا اور فری فال میں چلا گیا۔ فرگوسن کے پاؤں پھر پیچھے آنے والے افقی سٹیبلائزر سے ٹکرا گئے۔ اسے درمیان میں ہی معلق چھوڑ دیا گیا۔ فرگوسن نے 11 لائنوں کو کاٹنے کے لیے چاقو کا استعمال کیا، جس سے وہ پھٹی ہوئی چوٹ کے ایک حصے کے ساتھ ہوائی جہاز سے نیچے اتر سکتا تھا۔ اس نے اپنا مرکزی جھولا فری کیا، جو ریزرو چوٹ کے بقیہ حصے میں الجھنے کے باوجود پوری طرح کھل گیا اور وہ بحفاظت اتر گیا۔

پائلٹ نے مے ڈے کال کیا

اس دوران دیگر اسکائی ڈائیورز میں سے زیادہ تر چھلانگ لگا چکے تھے۔ طیارے میں دو اسکائی ڈائیورز پائلٹ کے ساتھ موجود رہے اور جہاز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے جب کہ پیراشوٹ کا کچھ حصہ دم میں پھنسا ہوا تھا۔ پائلٹ نے مے ڈے کال کیا اور ہنگامی پیراشوٹ کا استعمال کرتے ہوئے باہر نکلنے کے لیے تیار تھا۔ تاہم، برسبین ایئر ٹریفک اتھارٹی نے طے کیا کہ اس کے پاس طیارہ کو ٹلی میں بحفاظت لینڈ کرنے کے لیے کافی کنٹرول ہے۔ طیارہ بغیر کسی حادثہ کے لینڈ کر گیا۔ بیورو کے چیف کمشنر اینگس مچل نے کہا، "ہک نائف لے جانا - اگرچہ کوئی ریگولیٹری ضرورت نہیں ہے۔ ریزرو پیراشوٹ کی قبل از وقت تعیناتی کی صورت میں جان بچانے والا ہو سکتا ہے۔"

یہ بھی پڑھیں:

ایک روپیہ بھی خرچ کیے بغیر ایشیا کپ 2025 کے تمام میچز مفت دیکھیں، شائقین کو بمپر لاٹری لگ گئی

پاکستان ایشیا کپ سے قبل چیمپئن بن گیا، فائنل میں افغانستان کو شکست، بن گیا حیرت انگیز ریکارڈ

میسی کی بھارت آمد، ہزاروں افراد نے آدھی رات کو کولکتہ میں سپر اسٹار کا کیا شاندار استقبال

ایشیا کپ سے قبل افغانستان نے پاکستان کو شکست دے دی، ابراہیم زدران نے طوفانی اننگز کھیلی

ون ڈے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان نے اسکواڈ کا اعلان کر دیا، فاطمہ ثنا کو ملی بڑی ذمہ داری

ایشیا کپ کا آج سے ہوگا آغاز، افغانستان اور ہانگ کانگ کے درمیان کھیلا جائے گا افتتاحی میچ

پاکستان کے جارح مزاج بلے باز نے ایشیا کپ سے قبل انٹرنیشنل کرکٹ کو خیرباد کہہ دیا

پیش گوئی! ایشیا کپ 2025 کا خطاب کون جیتے گا، جانیے اس ٹیم کا نام؟

TAGGED:

PARACHUTE CATCHES ON PLANES TAIL
SKYDIVER STUCK IN THE PLANES TAIL
AIRPLANE PARACHUTE SKYDIVER
PARACHUTE CATCHES ON PLANE TAIL
SKYDIVER STUCK IN THE PLANES TAIL

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.