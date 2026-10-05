کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار، وائڈ گیند پر سکس! لیکن ملے پانچ رن، جانیں کیا کہتا ہے آئی سی سی کا قانون؟ دیکھیں ویڈیو

کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار، وائڈ گیند پر سکس! لیکن ملے پانچ رن، جانیں کیا کہتا ہے آئی سی سی کا قانون؟ دیکھیں ویڈیو
کینیڈا سپر 60 میں ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ دیکھنے کو ملا، ایک وائڈ بال سیدھی 6 رنوں کےلیے باؤنڈری کے پار چلی گئی۔
Published : October 5, 2026 at 3:23 PM IST
ٹورنٹو، کینیڈا: کرکٹ کی طویل تاریخ میں کئی عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں، لیکن حال ہی میں کینیڈا میں کھیلے جا رہے 'سپر 60' ٹورنامنٹ میں ایک ایسا انوکھا واقعہ پیش آیا ہے جو شائقینِ کرکٹ نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک سیمی فائنل میچ کے دوران جب گیند باز نے بولنگ کی، تو گیند اتنی زیادہ وائڈ (Wide) تھی کہ وہ سیدھی وکٹ کیپر کے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی باؤنڈری لائن کے پار چھکے (6 Runs) کے لیے چلی گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اسٹیڈیم میں موجود تمام تماشائی اور کھلاڑی دنگ رہ گئے، کیونکہ وائڈ گیند پر ایسا فلائنگ چھکا کرکٹ کی دنیا میں ایک انتہائی نایاب منظر تھا۔
اس حیرت انگیز شاٹ یا واقعے کے بعد میدان میں اس وقت ایک نیا ڈراما اور بحث شروع ہو گئی جب امپائر نے اس گیند پر چھ رنز دینے کے بجائے صرف پانچ رنز (5 Runs) کا اشارہ کیا۔ امپائر کے اس فیصلے پر کمنٹیٹرز اور شائقین نے حیرانی کا اظہار کیا، لیکن کرکٹ کے قوانین کے مطابق اگر گیند بلے باز کے بیٹ کو چھوئے بغیر وائڈ ہو کر باؤنڈری پار کر جائے، تو اسے وائڈ پلس بائز (Wide + Byes) کے چار رنز اور ایک رن وائڈ کا ملا کر کل پانچ رنز ہی دیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ گیند کے باؤنڈری لائن سے باہر چھکے کے انداز میں گرنے کے باوجود امپائر نے قانون کے مطابق اسے صرف پانچ رنز ہی قرار دیا، جو اب سوشل میڈیا پر بحث کا موضوع بنا ہوا ہے۔
A historic wide with a six from the bowler in Canada Super60. 🤣 https://t.co/8YHNJTRs78— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 5, 2026
وائڈ گیند پر چھکا
یہ واقعہ ٹورنٹو سکسرز اور مسیساگا ماسٹرز کے درمیان کینیڈا سپر 60 کے سیمی فائنل میچ میں دیکھنے کو ملا۔ جب مسیساگا کی طرف سے کھیلتے ہوئے امریکہ کے تیز گیند باز علی خان کا ایک باؤنسر اتنا اونچا اٹھا کہ وہ وکٹ کیپر کے سر کے اوپر سے نکل کر باؤنڈری لائن کے پار جا گرا۔ رپورٹوں کے مطابق، جہاں یہ میچ کھیلا جا رہا تھا وہاں کی باؤنڈری محض 45 میٹر کی تھی، یہی وجہ تھی کہ دیگر کرکٹ میدانوں کے مقابلے گیند کو باؤنڈری پار کرنے کے لیے بہت کم دوری طے کرنی پڑی۔
ہر کسی کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا
یہ منظر دیکھنے کے بعد ہر کسی کے لیے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ 22 گز کی پچ پر پہلا ٹپّا کھانے کے بعد، گیند نہ تو بلے باز کے بلے سے ٹکرائی اور نہ ہی وکٹ کیپر اسے چھو سکا، بلکہ گیند سیدھی باؤنڈری کے پار جا کر گری۔ اس حساب سے یہ چھکا تھا اور بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو (وائڈ کا 1 رن ملا کر) کل سات رن ملنے چاہیے تھے، لیکن امپائر نے صرف پانچ رن ہی دیے۔
🚨 MAYBE FIRST TIME IN CRICKET HISTORY 🚨 Ali Khan bowls a bouncer, and the ball goes for a SIX 😳 That's a Wide + Six, possibly the first time this has happened in cricket history 😂 A must watch 👇🏻 https://t.co/6QACwUgT2T— Richard Kettlebourogh Fans (@RichKettle07) October 5, 2026
کیا کہتا ہے ICC کا قانون؟
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل (ICC) کے قوانین کے مطابق، وائڈ بال ہونے پر بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو ایک رن کی پینلٹی ملتی ہے، لیکن اگر یہی وائڈ بال وکٹ کیپر کو چکما دے کر باؤنڈری پار کر جائے، تو بائیز کے چار رن ملتے ہیں۔ اس طرح وائڈ کا ایک رن اور باؤنڈری کے چار رن ملا کر کل 5 رن دیے جاتے ہیں۔
باؤنڈری کے پار چھکے کے لیے چلی جانے پر بھی صرف 5 رن
اگر کوئی وائڈ بال براہِ راست (بغیر ٹپا کھائے یا ٹپا کھا کر بھی) باؤنڈری کے پار چھکے کے لیے چلی جائے، تب بھی بیٹنگ کرنے والی ٹیم کو صرف 5 رن ہی ملیں گے۔ قانون کے مطابق، بلے باز کو چھ رن (سکس) صرف اسی صورت میں ملتے ہیں جب گیند کو بلے (Bat) سے مارا گیا ہو اور وہ بغیر کسی باؤنس کے سیدھی باؤنڈری لائن کے پار چلی جائے۔ بلے کو چھوئے بغیر باؤنڈری کے پار جانے والی گیند پر چھکا نہیں مانا جاتا، بلکہ ایسی صورتحال میں باؤنڈری کے صرف چار رن ہی دیے جاتے ہیں۔