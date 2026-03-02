ورلڈ کپ جیتنے والی کرکٹر کو بنگال کی ووٹر لسٹ سے نکال دیا گیا، جانیے ریچا گھوش کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟
نئی ووٹر لسٹ جاری ہوتے ہی مغربی بنگال میں سیاسی ہلچل مچ گئی۔
Published : March 2, 2026 at 2:12 PM IST
سلی گڑی، مغربی بنگال: ریاست مغربی بنگال میں حال ہی میں جاری حتمی انتخابی فہرست کو لے کر تنازعہ کھڑا ہوگیا ہے۔ بنگال کی فخر اور ہندوستانی خواتین کرکٹ ٹیم کی اسٹار وکٹ کیپر بلے باز رچا گھوش کو 'انڈر ایڈجوڈیکیشن' کیٹیگری میں رکھا گیا ہے، یعنی وہ فی الحال فائنل لسٹ سے باہر ہیں۔
کیا ہے سارا معاملہ؟
ریچا گھوش سلی گوڑی میونسپل کارپوریشن کے وارڈ نمبر 19 کی رہنے والی ہے۔ وہ حال ہی میں مغربی بنگال پولیس میں بطور ڈی ایس پی شامل ہوئی ہیں۔ چونکہ ریچا فی الحال بنگلورو میں زیر تربیت ہیں، اس لیے وہ انتخابی فہرست کے لیے خصوصی نظر ثانی (ایس آئی آر SIR) کے عمل میں ذاتی طور پر شرکت نہیں کر سکیں۔ ریچا کا نام ان کی بہن سوما شری گھوش کے ساتھ بھی اسی زمرے میں شامل ہے۔ ان کے والد مانویندر گھوش نے کہا کہ انہوں نے تمام ضروری دستاویزات جمع کرادیے ہیں، اس کے باوجود ان کی بیٹیوں کے نام فہرست میں شامل نہیں ہیں۔
ٹی ایم سی نے سوشل میڈیا پر سخت حملہ کیا
حکمراں ترنمول کانگریس (ٹی ایم سی) نے اسے الیکشن کمیشن اور بی جے پی کا دھاندلی زدہ انتخاب قرار دیا ہے۔ پارٹی نے 'X' پر پوسٹ کیا، "ملک کا نام روشن کرنے والی کھلاڑی کو جمہوری حقوق کا استعمال کرنے پر اپنے ہی ملک میں ذلیل کیا جا رہا ہے۔" ٹی ایم سی کا الزام ہے کہ یہ بنگال کی آواز کو دبانے کی سوچی سمجھی سازش ہے۔ سلی گڑی کے میئر گوتم دیب نے اس پر سخت ناراضگی ظاہر کی ہے اور پارٹی پیر کو الیکشن کمیشن سے رجوع کرے گی۔
ٹی ایم سی کارکنوں کا احتجاج
حسن آباد، مغربی بنگال میں، ٹی ایم سی کارکنوں نے ہفتہ کی رات ووٹر لسٹ سے ناموں کو حذف کرنے کے خلاف احتجاج کیا، بشیرہاٹ-حسن آباد روڈ کو بلاک کیا اور سویندو ادھیکاری کا پتلا جلایا۔ ٹی ایم سی نے بی جے پی اور الیکشن کمیشن پر اقلیتی اکثریت والے بوتھوں خاص طور پر شاہ پور کے بوتھ نمبر 111 سے تقریباً 400 ناموں کو ہٹانے کی سازش کا الزام لگایا ہے۔
صرف بشیرہاٹ سب ڈویژن میں حتمی ووٹر لسٹ سے 16,125 ناموں کو ہٹا دیا گیا ہے۔ بشیرہاٹ شمالی اور جنوبی اسمبلی حلقوں کی مجموعی تعداد 4,500 سے کچھ زیادہ ہے۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ بشیرہاٹ جنوبی اسمبلی حلقہ کے تحت سہاپور کے بوتھ نمبر 111 پر 1,065 میں سے 400 لوگوں کو حتمی فہرست سے 'ڈیلیٹ' دکھایا گیا ہے۔
مغربی بنگال کی حتمی ووٹر لسٹ
۔ (ای ٹی وی بھارت)
شاہ پور میں بوتھ نمبر 111 کے ٹی ایم سی صدر شاہجہان مورل نے کہا، "اس بوتھ سے تقریباً 400 اقلیتی ووٹروں کے نام فائنل ووٹر لسٹ سے ہٹا دیے گئے ہیں، تاہم اسی بوتھ کے 120 ہندو ووٹرز کے نام شامل کیے گئے ہیں۔ ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ اقلیتی اکثریتی بوتھ ہے۔ یہ بی جے پی کی طرف سے سڑکوں پر لے جانے کی سازش ہے۔" اس کے خلاف احتجاج کریں۔"
بی جے پی کا جوابی حملہ
بی جے پی کے بشیرہاٹ ڈسٹرکٹ یوتھ ونگ کے صدر پلاش سرکار نے کہا، "اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ترنمول کانگریس SIR کی مخالفت یا مخالفت کے لیے کتنی ہی سڑکوں پر نکلے، غیر قانونی ووٹروں کے نام حتمی فہرست میں شامل نہیں کیے جائیں گے۔ فہرست سے غیر قانونی ووٹروں کو نکالے جانے سے ترنمول کافی ناراض ہے، کیونکہ وہ حکمراں پارٹی کا ووٹ بینک ہے۔"