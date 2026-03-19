کے کے آر آئی پی ایل اسکواڈ میں تبدیلیاں: آصف اور واریئر پر نظر
کے کے آر نے آئی پی ایل اسکواڈ میں ردوبدل کرتے ہوئے آصف اور سندیپ کو شامل کیا ہے۔ پوری خبر پڑھیں۔
By PTI
Published : March 19, 2026 at 12:49 PM IST
کولکاتا: تین بار کی چیمپئن کولکاتا نائٹ رائیڈرز (KKR) نے آنے والے انڈین پریمیئر لیگ (آئی پی ایل) سے پہلے زخمی ہرشیت رانا کے خلا کو پر کرنے کے لیے کے ایم آصف، تجربہ کار سندیپ واریئر، اور چنئی سپر کنگز کے سابق تیز گیند باز سمرجیت سنگھ کو اپنے روسٹر میں شامل کیا ہے۔
رانا کے داہنے گھٹنے کے 'لنگامنٹ' میں کھینچ تان آنے سے کے کے آر کی تیز گیند بازی اکائی کو بڑا دھچکا لگا ہے۔ انہیں یہ چوٹ جنوبی افریقہ کے خلاف بھارت کے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ وارم اپ میچ کے دوران لگی تھی۔
تیز گیند باز پہلے ہی سرجری کروا چکے ہیں اور فی الحال صحت یابی کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ فی الحال ان کی میدان میں واپسی کے لیے کوئی مقررہ ٹائم لائن نہیں ہے۔ رانا کی غیر موجودگی کو دیکھتے ہوئے، کے کے آر ٹیم مینجمنٹ دوسرے آپشنز کی تلاش کر رہی ہے۔
سمرجیت، جو اس سے قبل چنئی سپر کنگز (2022، 2024) اور سن رائزرز حیدرآباد کے لیے کھیل چکے ہیں، نے 14 آئی پی ایل میچوں میں 11 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ آصف اور واریئر کو بدھ کو ایڈن گارڈنز میں کے کے آر کے پہلے ٹریننگ سیشن کے دوران ٹرائلز کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ دریں اثنا، سمرجیت نے پہلے ہی ممبئی میں منعقدہ ٹرائلز کے پہلے مرحلے کے دوران اپنی گیند بازی سے سب کو متاثر کیا۔ اس پورے عمل کی نگرانی ٹیم کے اسکاؤٹنگ کے سربراہ بیجو جارج اور مانویندر بسلا نے کی۔
آصف نے سید مشتاق علی ٹرافی میں ممبئی کے خلاف کریئر کی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف 24 رنز کے عوض پانچ وکٹیں حاصل کیں۔ وہ مسلسل 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بولنگ کرتے ہیں۔ 32 سالہ تیز گیند باز نے 2018 میں چنئی سپر کنگز کے لیے آئی پی ایل میں ڈیبیو کیا۔ آج تک وہ سات میچوں میں سات وکٹیں لے چکے ہیں۔ چونتیس سالہ وارئیر نے کے کے آر کے لیے 2019 میں ڈیبیو کیا اور، گجرات ٹائٹنز کے ساتھ ایک بار چھوڑ کر، اس کے بعد سے اب تک تین سیزن میں فرنچائز کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ انہوں نے آئی پی ایل کے 10 میچوں میں آٹھ وکٹیں حاصل کیں۔
سری لنکا کے فاسٹ باؤلر متھیشا پاتھیرانا کی دستیابی کے حوالے سے بھی غیر یقینی صورتحال برقرار ہے کیونکہ انہیں ابھی تک سری لنکا کرکٹ سے کلیئرنس نہیں ملی ہے۔
18 کروڑ روپے میں خریدے گئے اس بولر کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے دوران آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے پنڈلی کی تکلیف ہوئی تھی۔ چار اوورز کرنے کے بعد، وہ میدان سے باہر چلے گئے۔
ٹیم کے ایک ذریعہ نے بتایا، "انھوں نے ابھی تک ان کی ٹیم میں شمولیت کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ہم ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں، اور تقریباً ہر روز اس کے لیے فلائٹ ٹکٹ بک اور منسوخ کیے جا رہے ہیں۔"
کے کے آر کے پاس اب بائیں ہاتھ کے تیز گیند باز مستفیض الرحمان بھی نہیں ہیں، جنہیں اس سال کے شروع میں بی سی سی آئی کی ہدایت کے بعد ریلیز کر دیا گیا تھا۔ ان کی جگہ زمبابوے کے فاسٹ بولر بلیسنگ مزاربانی کو شامل کیا گیا ہے۔
