گل باہر، ایشان کشن اور رنکو سنگھ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے بھارتی اسکواڈ میں شامل
سوریہ کمار نے کہا یہ گل کی فارم کے بارے میں نہیں ہے، ہم ٹاپ آرڈر میں ایک اچھا وکٹ کیپر چاہتے تھے۔
Published : December 20, 2025 at 4:14 PM IST
ممبئی: قومی سلیکشن کمیٹی نے موجودہ فارم کو ترجیح دی، ہفتہ کو ٹی 20 ورلڈ کپ کے لیے 15 رکنی اسکواڈ سے اسٹار بلے باز شبمن گل کو باہر کر دیا، وکٹ کیپر بلے باز ایشان کشن کے ساتھ رنکو سنگھ کی واپسی ہوئی۔ گِل کو ٹیم سے خارج کرنا ممبئی کی سلیکشن کمیٹی کا سب سے دلچسپ فیصلہ تھا، حالانکہ ان کی فارم کو دیکھتے ہوئے یہ حیران کن نہیں تھا۔ گل کے باہر ہونے کے بعد آل راؤنڈر اکشر پٹیل کو نائب کپتان مقرر کیا گیا ہے۔
ٹیسٹ اور ون ڈے میں ہندوستان کے سب سے زیادہ مستقل مزاج بلے بازوں میں سے ایک ہونے کے باوجود، گیل نے ٹی ٹیوئنٹی انٹرنیشنلز میں خاص طور پر ایک اوپنر کے طور پر ایک ٹھوس کردار ادا کرنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ نتیجتاً، ہندوستانی سلیکٹرز نے محسوس کیا کہ کسی کھلاڑی کی ساکھ کے بجائے ان کھلاڑیوں کو ترجیح دینا مناسب ہے جنہوں نے اہم اثر ڈالا ہے۔
پاور پلے میں گل کے اسٹرائیک ریٹ اور بہتر آپشنز کی دستیابی سے متعلق خدشات نے انہیں متاثر کیا۔ انہوں نے جنوبی افریقہ کے خلاف تین میچوں میں صرف 4، 0 اور 28 رنز بنائے۔ سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین اجیت اگرکر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا، 'شبمن گل اس وقت رنز بنانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں اور وہ گزشتہ ورلڈ کپ سے بھی محروم رہے'۔
اس کے برعکس، ایشان کی واپسی واضح طور پر اشارہ کرتی ہے کہ سلیکٹرز بائیں اور دائیں ہاتھ کے بلے بازوں اور جارحانہ وکٹ کیپر بلے بازوں کو ٹاپ آرڈر میں ترجیح دینا چاہتے ہیں۔ کشن فٹنس اور دستیابی کے مسائل کی وجہ سے سال کے زیادہ تر وقت ٹیم سے باہر تھے۔ انہوں نے حال ہی میں سید مشتاق علی ٹرافی میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ٹاپ آرڈر بلے باز نے فائنل میں سنچری بنائی جس سے جھارکھنڈ کو ٹائٹل جیتنے میں مدد ملی۔
گل کو ٹیم سے باہر کیے جانے پر کپتان سوریہ کمار نے کہا یہ گل کی فارم کے بارے میں نہیں ہے، ہم ٹاپ آرڈر میں ایک اچھا وکٹ کیپر چاہتے تھے۔ کشن کی شمولیت کا مطلب یہ تھا کہ باصلاحیت یشسوی جیسوال ٹیم میں جگہ سے محروم ہوگئے، جب کہ جیتیش بھی ٹیم میں اپنی جگہ کھو بیٹھے۔
بھارت نے ابھیشیک شرما، سوریہ کمار، تلک ورما، اور کشن کے ساتھ ٹاپ اور مڈل آرڈر کو مضبوط کیا ہے۔ رنکو کی موجودگی ایک ماہر فنشر کے ساتھ ہندوستان کی وابستگی کی عکاسی کرتی ہے جو دباؤ کو جذب کر سکتا ہے اور آخری اوورز میں دھماکہ خیز بلے بازی کر سکتا ہے۔
ہاردک پانڈیا ایک بار پھر پلیئنگ الیون کو توازن فراہم کریں گے، جس کی حمایت شیوم دوبے کریں گے، جن کی اسپنرز کو نشانہ بنانے کی صلاحیت ٹیم کے لیے اہم بن گئی ہے۔ اکسر پٹیل اور واشنگٹن سندر کی جوڑی مختلف قسم، کنٹرول اور بیٹنگ کی گہرائی فراہم کرے گی۔
جسپریت بمراہ فاسٹ باؤلنگ اٹیک کی قیادت کریں گے، ان کے ساتھ ٹی 20 انٹرنیشنل میں ہندوستان کے سب سے قابل اعتماد بولر ارشدیپ سنگھ ہوں گے۔ ہرشیت رانا کی شمولیت ایک وژنری نقطہ نظر کی عکاسی کرتی ہے جس میں سلیکٹرز رفتار اور اچھال کو اہم عوامل کے طور پر دیکھتے ہیں۔
اسپن بولنگ کے فرائض کلدیپ یادیو اور ورون چکرورتی سنبھالیں گے، جو کلائی کی چستی اور پراسرار اسپن بولنگ کا بہترین امتزاج پیش کرتے ہیں۔ واشنگٹن سندر اور اکسر ٹیم کو ضروری آل راؤنڈ اختیارات فراہم کرتے ہیں۔
ٹیم: سوریہ کمار یادو (کپتان)، ابھیشیک شرما، تلک ورما، ہاردک پانڈیا، شیوم دوبے، اکشر پٹیل (نائب کپتان)، کلدیپ یادیو، جسپریت بمراہ، ارشدیپ سنگھ، ہرشیت رانا، سنجو سیمسن (وکٹ کیپر)، واشنگٹن سندر، ورونکیور سنگھ (واشنگٹن سندر،ورون چکر ورتی)