آئی سی یو سے باہر آئے شریاس ائیر، ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہیں گے، جانیں کتنی سنگین ہے چوٹ، ہیلتھ اپڈیٹ

شریاس ایر کو پسلیوں میں خون بہنے کی وجہ سے سڈنی کے ایک اسپتال کے آئی سی یو میں داخل کرایا گیا تھا۔

آئی سی یو سے باہر آئے شریاس ائیر، ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہیں گے، جانیں ہیلتھ اپڈیٹ
آئی سی یو سے باہر آئے شریاس ائیر، ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہیں گے، جانیں ہیلتھ اپڈیٹ (Image : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 27, 2025 at 4:08 PM IST

حیدرآباد: ہندوستانی شائقین کو پیر کو کچھ افسوسناک خبر موصول ہوئی، تیسرے ون ڈے میں کیچ لیتے ہوئے زخمی ہونے والے شریاس ائیر کو سڈنی کے انتہائی نگہداشت یونٹ (آئی سی یو) میں داخل کرایا گیا۔ وہ اب خطرے سے باہر ہیں اور بی سی سی آئی کی میڈیکل ٹیم ان کی نگرانی کر رہی ہے۔

بی سی سی آئی نے کیا کہا؟

بی سی سی آئی کا کہنا ہے کہ ائیر کا علاج چل رہا ہے۔ وہ مستحکم ہیں اور صحت یاب ہو رہے ہیں۔ بی سی سی آئی کی میڈیکل ٹیم، سڈنی اور بھارت کے ماہرین کے ساتھ مشاورت کے بعد، ان کی چوٹ پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ ہندوستانی ٹیم کے ڈاکٹر شریاس کے ساتھ سڈنی میں رہیں گے تاکہ ان کی روزمرہ کی پیشرفت پر نظر رکھیں۔

کیچ لیتے ہوئے زخمی

ون ڈے ٹیم کے نائب کپتان شریاس ائیر آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ون ڈے کے دوران کیچ لیتے ہوئے زخمی ہو گئے۔ آئیر نے بیک ورڈ پوائنٹ سے ایک شاندار کیچ لیا، الیکس کیری کو آؤٹ کرنے کے لیے پیچھے کی طرف بھاگے۔ کیچ کے دوران ان کی بائیں پسلی زخمی ہوگئی۔ ہفتہ کو ڈریسنگ روم میں واپس آنے کے فوراً بعد انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ اسکین سے پسلی کی چوٹ کا پتہ چلا۔

سات روز تک زیر نگرانی رہیں گے

پسلیوں میں خون بہنے کی وجہ سے انہیں سڈنی کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا، جہاں انہیں انتہائی نگہداشت کے یونٹ (آئی سی یو) میں بھی رکھا گیا تھا۔ اب وہ آئی سی یو سے باہر ہیں، حالانکہ وہ دو سے سات دن تک زیر نگرانی رہیں گے۔

اس چوٹ سے آئیر کو صحت یاب ہونے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، اندرونی خون بہنے سے ان کی صحت یابی کو مزید وقت درکار ہے۔ 31 سالہ ائیر کے کم از کم ایک ہفتہ تک سڈنی کے اسپتال میں رہنے کی توقع ہے اس سے پہلے کہ انہیں ہندوستان واپس جانے کی اجازت دی جائے گی۔

واضح رہے کہ ائیر بھارت کے ٹی ٹیوئنٹی سکواڈ کا حصہ نہیں ہیں۔ آسٹریلیا کے خلاف تین میچوں کی ون ڈے سیریز کے بعد، ہندوستانی ٹیم اب 29 اکتوبر سے پانچ میچوں کی ٹی ٹیوئنٹی سیریز کھیلے گی۔

