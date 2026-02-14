بھارت اور پاکستان کے کھلاڑی ہاتھ ملائیں گے یا نہیں؟ پاکستانی کپتان سلمان آغا نے اہم بیان دے دیا

بھارت اور پاکستان کے کھلاڑی ہاتھ ملائیں گے یا نہیں؟ پاکستانی کپتان سلمان آغا نے اہم بیان دے دیا
بھارت اور پاکستان اتوار کے روز ٹی ٹیوئنٹی عالمی کپ میں مد مقابل ہونگے۔ ہائی وولٹیج میچ کا شائقین کو بے صبری سے انتظار۔
کولمبو:(میناکشی راؤ) بھارت اور پاکستان ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 2026 میں 15 فروری کو آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ ہائی وولٹیج میچ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کے آر پریماداسا اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ اس ہائی پروفائل میچ سے قبل ہندوستانی اور پاکستانی کھلاڑیوں کے درمیان مصافحہ کی بحث ایک بار پھر تیز ہوگئی ہے۔
پاکستانی کپتان سلمان علی آغا سے میچ سے قبل کی پریس کانفرنس میں پوچھا گیا کہ کیا وہ مصافحہ کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ کوئی بھی کھیل، کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کی ٹیم میچ کے دوران روایتی مصافحہ کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آخر کار، ہندوستان کو یہ کرنا پڑے گا۔
آغا نے پریس کانفرنس میں کہا، "کرکٹ کو کھیل کے جذبے کے ساتھ کھیلنا چاہیے، میری ذاتی رائے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کرکٹ کو اسی طرح کھیلا جانا چاہیے جس طرح ہمیشہ کھیلا گیا ہے۔ یہ فیصلہ ان (بھارت) کو کرنا ہے۔"
مصافحہ کا تنازع کب شروع ہوا؟
ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مصافحہ کا تنازع گزشتہ سال متحدہ عرب امارات میں ہونے والے ایشیا کپ کے دوران شروع ہوا، جب ہندوستانی کھلاڑیوں نے پہلگام حملے میں ہلاک ہونے والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے پاکستانی کھلاڑیوں سے مصافحہ نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ٹاس کے دوران ہندوستانی کپتان سوریہ کمار یادیو نے ہاتھ ملانے سے انکار کردیا اور میچ جیتنے کے بعد ہندوستانی کھلاڑی اپنے ڈگ آؤٹ میں واپس آگئے۔
اس کے بعد ٹورنامنٹ کے تمام میچوں میں دونوں ٹیموں کے درمیان کوئی مصافحہ نہیں ہوا۔ تنازعہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ فائنل میچ جیتنے کے بعد بھارتی کھلاڑیوں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا جو اس وقت ایشین کرکٹ کونسل کے صدر تھے۔ نقوی نے ٹرافی دینے سے انکار کر دیا اور سب کے سامنے چلے گئے، جس سے ایک نیا تنازعہ کھڑا ہو گیا۔
اب مصافحہ کا یہ تنازع آئی سی سی میچ تک بھی پہنچ گیا ہے۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کیا بھارت اس میچ میں بھی پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملاتا ہے۔
'عثمان طارق ٹرمپ کارڈ'
اس کے علاوہ سلمان علی آغا نے پریس کانفرنس میں عثمان طارق اور ان کے باؤلنگ ایکشن کے گرد جاری بحث پر بھی بات کی۔ انھوں نے کہا کہ 'ہمارے لیے ہر کھلاڑی برابر ہے، آپ لوگوں نے عثمان طارق کو اتنا بڑا بنا دیا ہے، وہ اچھی بولنگ کر رہے ہیں، وہ ہمارا ٹرمپ کارڈ ہے، عثمان کو آئی سی سی نے دو بار کلیئر کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ ان کے ایکشن کے بارے میں کیوں بات ہو رہی ہے، انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔'
بابر اعظم کی فارم کے بارے میں بات کرتے ہوئے آغا نے کہا کہ بھارت کے خلاف میچ سے قبل سٹار بلے باز بابر اعظم ٹیم کے لیے فکر مند نہیں ہیں۔ وہ رنز بنا رہے ہیں اور امید ہے کہ وہ کل بھی رنز بنا کر ہماری مدد کریں گے۔ ہم ان کی بیٹنگ پوزیشن میں زیادہ تبدیلیاں نہیں کرنا چاہتے۔"
پاکستانی کپتان نے تسلیم کیا کہ ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف ٹیم کا ریکارڈ خراب ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تاریخ نہیں بدل سکتے، ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف ہمارا ریکارڈ خراب ہے لیکن ہم بہتر کارکردگی دکھانے کی کوشش کریں گے۔ بتادیں کہ اب تک دونوں ٹیمیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں آٹھ بار ایک دوسرے کے مدمقابل آچکی ہیں جس میں سات بار ہندوستان جیتا ہے جبکہ پاکستان صرف ایک بار (2021 میں) جیتا ہے۔
