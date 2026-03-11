سٹار کھلاڑی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ جیت کر ٹرین سے گھر لوٹا، پولیس بھی حیران
اسٹار کرکٹر نے فلائٹ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے ٹرین کے ذریعے گھر لوٹنے کا فیصلہ کیا۔
ٹیم انڈیا نے آٹھ مارچ بروز اتوار احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں تیسری بار ٹی ٹوینٹی اسٹیڈیم میں ورلڈ کپ جیت کر تاریخ رقم کی۔ اس تاریخی جیت کا جشن کھلاڑیوں سمیت سبھی لوگوں نے ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس کے بعد کھلاڑی احمد آباد سے اپنے آبائی علاقوں کے لیے روانہ ہوئے جہاں ان کا شاندار استقبال کیا گیا۔
شیوم دوبے ٹرین کے ذریعے گھر لوٹے
ادھر ٹیم انڈیا کے اسٹار کرکٹر شیوم دوبے نے انکشاف کیا کہ فلائٹ ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے احمد آباد سے ممبئی تک سفر ٹرین سے کیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ جلد از جلد گھر پہنچنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے چار سالہ بیٹے ایان اور دو سالہ بیٹی مہوش سے دوبارہ مل سکیں۔
شیوم دوبے نے ٹرین کا سفر کیسے مکمل کیا؟
بائیں ہاتھ کے بلے باز شیوم دوبے نے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ اتوار کی رات دیر گئے پروازیں دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے وہ، ان کی اہلیہ انجم اور ایک دوست نے اپنے بچوں تک جلدی پہنچنے کے لیے صبح ممبئی جانے والی پہلی ٹرین پکڑنے کا فیصلہ کیا۔
دوبے نے مزید کہا کہ "جب ہم نے ٹرین کے ٹکٹ چیک کیے تو تھرڈ اے سی کے ٹکٹ دستیاب تھے، اس لیے ہم نے اسے بک کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن میرے اہل خانہ اور دوست سب اس بات سے پریشان تھے کہ شاید کوئی مجھے اسٹیشن پر یا ٹرین کے اندر پہچان لے۔" تاہم، دوبے نے اپنا بھیس بدل لیا تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔
احمد آباد اسٹیشن سے انہوں نے ٹرین کیسے پکڑی؟
مداحوں کی نظروں سے بچنے اور ٹرین کے سفر کو آسان بنانے کے لیے دوبے اور ان کی اہلیہ نے اپنے سفر کا منصوبہ بنایا۔ دوبے نے کہا کہ "میں نے ایک ٹوپی، ایک ماسک اور ایک پوری بازو والی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ٹرین صبح 5:10 پر تھی، بھارتی جرسی پہنے ہوئے مداح اب بھی اسٹیشن کے آس پاس موجود تھے، جس کی وجہ سے دوبے نے اسٹیشن پر رکنے سے انکار کر دیا، وہ اپنی گاڑی میں ہی ٹھہرے رہے۔ دوبے نے کہا کہ "میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں ریل کے روانہ ہونے سے پانچ منٹ پہلے گاڑی سے نکل کر ٹرین پر چڑھ جاؤں گا"۔
دوبے نے خود کو ٹرین میں کیسے چھپایا؟
کوچ کے اندر جانے کے بعد شیوم دوبے سیدھے اوپر والی سیٹ پر چڑھ گئے اور سفر کے دوران زیادہ تر وہیں رہنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ رات کو میں برتھ سے نیچے اترا لیکن واش روم جاتے اور واپس آتے ہوئے مجھے کسی نے نہیں پہچانا۔
دوبے نے مزید کہا کہ ٹرین کا سفر ٹھیک رہا، لیکن ممبئی میں میں مجھے دن کے اجالے میں بوریولی اسٹیشن پر اترنے کی فکر ستا رہی تھی، کیونکہ میں وہاں کسی کی نظر نہیں سکتا تھا۔" اس کی وجہ سے دوبے نے ممبئی پہنچنے سے پہلے ہی پولیس سے رابطہ کیا۔
پولیس والے حیران رہ گئے
انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ "جب میں نے پولیس کو اپنی آمد کے بارے میں بتایا تو ان کا خیال تھا کہ میں ہوائی جہاز سے آ رہا ہوں، لیکن جب میں نے انہیں بتایا کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں، تو وہ حیران رہ گئے۔ مجھے پولیس سکیورٹی فراہم کی گئی، جس سے چیزیں آسان ہو گئیں اور میں آسانی سے اسٹیشن سے باہر نکلنے میں کامیاب رہا۔"
شیوم دوبے کی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ 2026 میں کارکردگی
قابل ذکر ہے کہ شیوم دوبے نے ٹورنامنٹ میں 39 کی اوسط سے 235 رنز بنائے اور ان کا اسٹرائیک ریٹ تقریباً 169 ہے۔ انہوں نے 17 چھکے اور 15 چوکے بھی لگائے، جن میں سے اکثر ایسے وقت میں لگائے جب بھارت کو تیز رنز کی ضرورت تھی۔
