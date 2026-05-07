کرکٹر شیکھر دھون نے "بڑا سرپرائز" دیا، دلہن صوفی شائن کے ساتھ گروگرام پہنچے، شادی رجسٹر کرائی
کرکٹر شیکھر دھون ہریانہ کے گروگرام پہنچے اور اپنی اہلیہ صوفی شائن کے ساتھ اپنی شادی رجسٹر کروائی۔
Published : May 7, 2026 at 9:41 AM IST
گروگرام، ہریانہ: ہریانہ کے گروگرام سے اہم خبر سامنے آئی ہے جہاں بھارتی کرکٹر شیکھر دھون نے باضابطہ طور پر اپنی شادی رجسٹر کروا لی ہے۔ اس نے اپنی اہلیہ صوفی شائن کے ساتھ مل کر شادی سے متعلق تمام ضروری دستاویزات پر دستخط کیے۔
شادی کا رجسٹریشن: پورا عمل گروگرام کے وکاس سدن میں ہوا، جہاں جوڑے وقت پر پہنچے اور متعلقہ حکام کی موجودگی میں قانونی رسمی کارروائیاں مکمل کیں۔ شکھر کو رجسٹرار کے دفتر میں گہرے نیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور صوفی شائن کو ہلکے آسمانی نیلے رنگ کی ٹی شرٹ پہنے دیکھا گیا۔ اس خاص لمحے کو دیکھنے کے لیے قریبی خاندان کے افراد بھی موجود تھے۔ ماحول مکمل طور پر نجی اور سادہ تھا، شادی کی رجسٹریشن بغیر کسی دھوم دھام کے ہو رہی تھی۔
شادی 21 فروری کو ہوئی
12 جنوری کو شیکھر دھون نے اپنی آئرش نژاد گرل فرینڈ صوفی سے منگنی کی۔ دونوں نے 21 فروری کو دہلی این سی آر میں ایک نجی تقریب میں شادی کی، جس میں صرف چند ایک کو مدعو کیا گیا تھا۔ اب گروگرام میں شادی کو رجسٹر کرکے قانونی طور پر تسلیم کیا گیا ہے۔ دونوں اس موقع پر بہت خوش نظر آئے اور اس خاص لمحے کو اپنے اہل خانہ کے ساتھ شیئر کیا۔ یہ اس نامور کرکٹر کی زندگی کا ایک نیا باب سمجھا جا رہا ہے، جہاں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کو ایک نئی جہت دی ہے۔
دھون نے گروگرام میں ایک اپارٹمنٹ خریدا
شیکھر دھون نے گروگرام کے گالف کورس روڈ پر ڈی ایل ایف کے الٹرا لگژری پروجیکٹ، دی ڈہلیاس میں ایک پرتعیش اپارٹمنٹ خریدا، جس کی مالیت تقریباً ₹69 کروڑ تھی۔
صوفی شائن کون ہے؟
رکٹر شیکھر دھون کی اہلیہ صوفی شائن کا تعلق آئرلینڈ سے ہے۔ اس نے آئرلینڈ میں لیمرک انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں مارکیٹنگ اور مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کی۔ یو اے ای میں کام کے دوران ان کی ملاقات شیکھر دھون سے ہوئی۔ اس سے قبل وہ ناردرن ٹرسٹ کارپوریشن کی دوسری نائب صدر کے طور پر کام کر چکی ہیں، جو کہ امریکہ میں قائم مالیاتی خدمات کی کمپنی ہے۔
شیکھر دھون پہلے بھی شادی کر چکے ہیں
دھون نے عائشہ مکھرجی سے 2011 میں شادی کی۔ تاہم، 2023 میں ان کی باضابطہ طلاق ہوگئی۔