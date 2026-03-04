بغیر ہاتھوں کے پیدا ہونے والی ایتھلیٹ، آج دنیا کے لیے قائم کر رہی نئے معیار، جانیے بھارت کی بیٹی شیتل کی کہانی
جموں و کشمیر سے تعلق رکھنے والی شیتل پیرا ایشین گیمز کی گولڈ میڈلسٹ اب اولمپکس کے لیے سخت محنت کر رہی ہیں۔
لکھنؤ: شیتل دیوی ایک ایسا نام ہے جو ملک بھر کی لاکھوں خواتین اور نوجوانوں کے لیے ایک تحریک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ میں ہمت، جذبہ اور دلی عزم ہے تو فتح آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ اپنی محنت سے فتح حاصل کرنے والی شیتل کی زندگی آسان نہیں تھی۔ پیدائش کے وقت اپنے دونوں ہاتھ کھونے کے بعد شیتل اب ایک مشہور بین الاقوامی ایتھلیٹ ہے۔
شیتل کو دیگر عام تیر اندازوں کے ساتھ ہندوستانی ٹیم کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ وہ لکھنؤ کے، کے ڈی سنگھ بابو اسٹیڈیم میں قومی خواتین کے تیر اندازی مقابلے میں عام تیر اندازوں کے ساتھ شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ اس کا ہدف تیر اندازی میں ایشین گیمز اور اولمپک میڈل جیتنا ہے۔
ہاتھ نہیں، پھر بھی اس نے بڑی کامیابیاں حاصل کیں
شیتل دیوی 10 جنوری 2007 کو جموں و کشمیر کے کشتواڑ ضلع کے لوئیدھر گاؤں میں پیدا ہوئیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کے بغیر پیدا ہوئی تھی لیکن انہوں نے اپنی جسمانی معذوری کو اپنی طاقت میں بدل دیا۔
شیتل نے 2021 میں ہندوستانی فوج کے زیر اہتمام ایک کمیونٹی ایونٹ میں تیر اندازی شروع کی۔ اس کے بعد انہوں نے تیر اندازی کی تربیت شروع کی اور اپنے پیروں اور انگلیوں کے ذریعہ سے پریکٹس کرتے ہوئے کئی بین الاقوامی مقابلوں میں تمغے جیتے ہیں۔
ارجن ایوارڈ سے بھی نوازا گیا
شیتل دیوی نے 2023 کے پیرا ایشین گیمز میں تین تمغے دو گولڈ اور ایک سلور جیتے۔ انہیں 2024 میں ارجن ایوارڈ ملا۔ شیتل اب ہندوستان کے لیے گولڈ جیتنے کے مقصد سے ٹریننگ کر رہی ہیں۔ شیتل دیوی اس وقت 19 سال کی ہیں۔ پیرا تیر اندازی میں ان کی شاندار کامیابیوں کے لیے انہیں 2024 میں ارجن ایوارڈ ملا۔
شیتل دیوی کی کہانی نوجوانوں کے لیے تحریک
شیتل دیوی کا عام تیر اندازوں کے ساتھ ہندوستانی ٹیم میں انتخاب ایک اہم سنگ میل ہے۔ یہ نہ صرف اس کی ذاتی کامیابی ہے بلکہ ہندوستان میں کھیلوں میں شمولیت کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ شیتل دیوی کی کہانی ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک تحریک ہے جو اپنی جسمانی حدود کو طاقت میں بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
شیتل نے چھوٹی عمر میں تیر اندازی سیکھنا شروع کی
شیتل نے وضاحت کی کہ انہوں نے 12 سال کی عمر میں تیر اندازی سیکھنا شروع کی۔ انہوں نے ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کیمپس میں تربیت حاصل کی۔ وہ کہتی ہیں، "انہوں نے تیر اندازی کا انتخاب نہیں کیا؛ تیر اندازی نے انہیں منتخب کیا۔"
میرا مقصد ہندوستان کا ترنگا بلند کرنا
انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، "جب انہوں نے تیر اندازوں کو دیکھا تو انہیں لگا کہ وہ بھی ایسا کرنا چاہتی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکی۔ ان کے کوچ نے انہیں غیر ملکی کھلاڑیوں کی ویڈیوز دکھائیں، جن میں لوگ اپنے پیروں سے آرچر کر رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر انہوں نے کوشش کی اور آہستہ آہستہ زیادہ پرفیکٹ ہوتی گئی۔"
کھلاڑی شیتل نے کہا، "میرا مقصد ہندوستان کے لیے تمغہ جیتنا اور اولمپکس میں عام کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر ترنگا بلند کرنا ہے۔ میں اسے ضرور حاصل کروں گی۔"